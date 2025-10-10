Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Niūri PSO ataskaita: trečdalis fEuropos gydytojų ir slaugytojų kamuoja depresija

2025-10-10 12:11 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-10 12:11

Penktadienį Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos padalinio paskelbtoje tyrimo ataskaitoje teigiama, kad vienas iš trijų gydytojų ir slaugytojų Europoje kenčia nuo depresijos ar nerimo.

Medikai ir pacientai BNS Foto

Penktadienį Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos padalinio paskelbtoje tyrimo ataskaitoje teigiama, kad vienas iš trijų gydytojų ir slaugytojų Europoje kenčia nuo depresijos ar nerimo.

REKLAMA
0

Ataskaitoje nurodoma, kad šis rodiklis yra penkis kartus didesnis nei tarp visų Europos gyventojų.

„Sveikatos priežiūros darbuotojų psichikos sveikatos krizė yra ir sveikatos saugumo krizė, kelianti grėsmę mūsų sveikatos priežiūros sistemų vientisumui“, – pareiškime teigė PSO Europos skyriaus direktorius Hansas Kluge.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Daugiau nei vienas iš dešimties yra galvojęs nusižudyti ar susižaloti. Tai nepriimtina našta tiems, kurie mumis rūpinasi“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Ataskaitoje teigiama, kad gydytojai ir slaugytojai, kurie patiria smurtą, nuolat dirba ilgai ir pamainomis (ypač naktį), daug dažniau serga depresija ir nerimu bei galvoja apie savižudybę.

REKLAMA

Be to, lyginant su bendra populiacija, savižudiškų minčių jiems kyla dukart dažniau.

Ataskaitoje sakoma, kad gydytojos moterys dažniau kenčia nuo depresijos ir nerimo

Ataskaitoje teigiama, kad slaugytojos ir gydytojos moterys dažniau kenčia nuo depresijos ir nerimo, o gydytojai vyrai dažniau tampa priklausomi nuo alkoholio.

Didžiausias depresijos lygis užfiksuotas tarp Latvijos ir Lenkijos sveikatos priežiūros darbuotojų – ją patiriantys nurodė beveik pusė respondentų.

REKLAMA
REKLAMA

Šalys, kuriose užfiksuotas mažiausias depresijos lygis, yra Danija ir Islandija (apie 15 proc. respondentų).

Be to, tyrimas, kurio metu buvo išanalizuota 90 tūkst. atsakymų, gautų iš 27 Europos Sąjungos šalių, taip pat Islandijos ir Norvegijos sveikatos priežiūros darbuotojų, atskleidė, kad trečdalis gydytojų ir slaugytojų per praėjusius metus darbe susidūrė su patyčiomis arba grasinimais smurtu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dešimt procentų respondentų sakė patyrę fizinį smurtą ir (arba) seksualinį priekabiavimą.

Ataskaitoje teigiama, kad vienas iš keturių gydytojų dirbo daugiau nei 50 valandų per savaitę.

Ataskaitoje nurodoma, kad daugiau nei 30 proc. gydytojų ir ketvirtadalis slaugytojų dirba pagal laikinąsias darbo sutartis, „o tai labai susiję su padidėjusiu nerimu dėl darbo vietos saugumo“.

REKLAMA

Joje raginama visiškai netoleruoti smurto ir priekabiavimo sveikatos priežiūros įstaigose, keisti viršvalandžių ir ilgų darbo valandų kultūrą ir užtikrinti sveikatos priežiūros specialistams galimybę naudotis psichikos sveikatos paslaugomis.

Ataskaitoje teigiama, kad visoje Europoje egzistuojantis sveikatos priežiūros personalo trūkumas reiškia, jog šias priemones reikia priimti kuo skubiau.

REKLAMA

„Kadangi iki 2030 m. Europoje trūks beveik milijono sveikatos priežiūros darbuotojų, negalime sau leisti prarasti jų dėl perdegimo, nevilties ar smurto“, – teigė H. Kluge.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų