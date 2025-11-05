Niujorko mero rinkimus laimėjo demokratas Mamdani

Z. Mamdani taps pirmuoju Niujorko meru musulmonu. Parlamentaras iš Kvinso apygardos, kuris pats save vadina „demokratų socialistu“, per rinkimų kampaniją, be kita ko, žadėjo nuomos kainų ribas bei nemokamus autobusus ir vaikų priežiūrą. Tai jis nori finansuoti įvesdamas didesnius mokesčius turtingiesiems ir įmonėms. Jis yra „didžiausias Trumpo košmaras“, sako Z. Mamdani apie save. D. Trumpas dar prieš pat rinkimus pagrasino miestui finansiniais padariniais, jei laimės šis kandidatas.
Savo rinkimų kampaniją Z. Mamdani daugiausiai finansavo iš smulkių aukų – tai sąmoningas signalas prieš didelių rėmėjų įtaką, kuria jis kaltina tiek respublikonus, tiek demokratus. Rinkimų kovoje jį pirmiausiai rėmė jauni rinkėjau, profsąjungos ir daug žmonių su imigracijos istorija.
Balsavime dalyvavo daugiau kaip 2 mln. rinkėjų. Anot Rinkimų komisijos, tai daugiausiai nuo 1969 metų. Ligšiolinis meras demokratas Ericas Adamsas, nepaisydamas korupcijos skandalo, taip pat dalyvavo kovoje, tačiau galiausiai dėl menkų šansų nugalėti atsiėmė kandidatūrą.
Demokratai pergalę šventė ir gubernatorių rinkimuose Virdžinijoje bei Naujajame Džersyje. Virdžinijoje laimėjo demokratė Abigail Spanberger, pranešė JAV žiniasklaida. Jos partijos kolegė Mikie Sherrill, anot prognozių, nugalėjo Naujajame Džersyje. A. Spanberger yra pirmoji moteris, vadovausianti Virdžinijos valstijai.
Buvęs prezidentas Barackas Obama pasveikino visus demokratų kandidatus su pergale.
„Mūsų vis dar laukia daug darbo, tačiau ateitis atrodo šiek tiek šviesesnė“, – rašė jis tinkle „X“.
Šie rinkimai buvo laikomi pirmuoju dideliu D. Trumpo politikos populiarumo testu nuo jo kadencijos pradžios sausį. Naujienų agentūros „Reuters“ ir instituto „Ipsos“ apklausa rodo, kad 57 proc. amerikiečių atmeta jo vadovavimą.
