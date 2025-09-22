Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Neramumai didžiausiame Danijos oro uoste: pastebėti dronai, sustabdyti skrydžiai

2025-09-22 23:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 23:12

Didžiausiame Danijos oro uoste sustabdyti skrydžiai dėl pastebėtų dronų, policijos atstovus cituoja „Reuters“ naujienų agentūrą.

Danijos policija (nuotr. SCANPIX)

Didžiausiame Danijos oro uoste sustabdyti skrydžiai dėl pastebėtų dronų, policijos atstovus cituoja „Reuters“ naujienų agentūrą.

REKLAMA
1

Kaip rašoma publikacijoje, didžiausiame oro uoste Kopenhagoje neleista nutūpti ir pakilti lėktuvams, nes buvo pastebėti skrendantys 2–3 dideli dronai.

Policijos vertinimu, kol kas nėra tiksliai žinoma, kiek laiko oro uostas bus uždarytas.

Bent 15 skrydžių buvo nukreipti į kitus oro uostus, teigiama pranešime.

Apie sustabdytus skrydžius patvirtino ir oro uosto atstovai, tačiau daugiau komentarų nepateikta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų