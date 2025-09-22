Neramumai didžiausiame Danijos oro uoste: pastebėti dronai, sustabdyti skrydžiai

Kaip rašoma publikacijoje, didžiausiame oro uoste Kopenhagoje neleista nutūpti ir pakilti lėktuvams, nes buvo pastebėti skrendantys 2–3 dideli dronai.
Policijos vertinimu, kol kas nėra tiksliai žinoma, kiek laiko oro uostas bus uždarytas.
Bent 15 skrydžių buvo nukreipti į kitus oro uostus, teigiama pranešime.
Apie sustabdytus skrydžius patvirtino ir oro uosto atstovai, tačiau daugiau komentarų nepateikta.
