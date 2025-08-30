Naktį Ukrainoje – didžiulė rusų ataka: praneša apie žuvusįjį

„Naktį priešas sudavė didžiulio masto smūgių“ Zaporižiai, platformoje „Telegram“ paskelbė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba.
Žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar 22 buvo sužeisti, sakė Zaporižios srities gubernatorius Ivanas Fedorovas.
„Rusų smūgiai sunaikino privačių namų, apgadino daug objektų, įskaitant kavines, degalines ir pramonės įmones“, – sakė jis.
Anksti šeštadienį buvo atakuota ir Ukrainos centrinė Dnipropetrovsko sritis, sakė regioninės karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas. Jis pranešė apie smūgius Dnipre ir Pavlohrade.
„Regionas patiria didžiulio masto ataką. Girdimi sprogimai“, – „Telegram“ parašė S. Lysakas. Jis paragino gyventojus būti slėptuvėse.
Nuo 2022-ųjų vasario, kai Rusija pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainą, Dnipropetrovskas dažniausiai išvengdavo intensyvių karo veiksmų. Tačiau antradienį Kyjivas pripažino, kad Rusijos kariuomenė įžengė į Dnipropetrovsko sritį.
Apie tai, kad Rusijos pajėgos įžengė į Dnipropetrovsko sritį, į kurią Kremlius nėra pareiškęs oficialių teritorinių pretenzijų, Maskva pirmą kartą pranešė liepos mėnesį. Vėliau ji tvirtino šioje srityje užėmusi kelis kaimus.
Dnipropetrovsko srities nėra tarp Ukrainos regionų, kuriuos Maskva skelbia esant Rusijos teritorija – tai Donecko, Chersono, Luhansko, Zaporižios sritys ir Krymas.
