Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Naktį Ukrainoje – didžiulė rusų ataka: praneša apie žuvusįjį

2025-08-30 09:28 / šaltinis: BNS
2025-08-30 09:28

Per didžiulę praėjusios nakties rusų ataką prieš Ukrainos centrinį ir pietrytinį regionus žuvo mažiausiai vienas žmogus, keliuose miestuose padaryta žalos namams ir kompanijoms, šeštadienį pranešė pareigūnai.

Naktį Ukrainoje – didžiulė rusų ataka: praneša apie žuvusįjį (nuotr. SCANPIX)

Per didžiulę praėjusios nakties rusų ataką prieš Ukrainos centrinį ir pietrytinį regionus žuvo mažiausiai vienas žmogus, keliuose miestuose padaryta žalos namams ir kompanijoms, šeštadienį pranešė pareigūnai.

REKLAMA
1

„Naktį priešas sudavė didžiulio masto smūgių“ Zaporižiai, platformoje „Telegram“ paskelbė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar 22 buvo sužeisti, sakė Zaporižios srities gubernatorius Ivanas Fedorovas.

REKLAMA
REKLAMA

„Rusų smūgiai sunaikino privačių namų, apgadino daug objektų, įskaitant kavines, degalines ir pramonės įmones“, – sakė jis.

REKLAMA

Anksti šeštadienį buvo atakuota ir Ukrainos centrinė Dnipropetrovsko sritis, sakė regioninės karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas. Jis pranešė apie smūgius Dnipre ir Pavlohrade.

„Regionas patiria didžiulio masto ataką. Girdimi sprogimai“, – „Telegram“ parašė S. Lysakas. Jis paragino gyventojus būti slėptuvėse.

Nuo 2022-ųjų vasario, kai Rusija pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainą, Dnipropetrovskas dažniausiai išvengdavo intensyvių karo veiksmų. Tačiau antradienį Kyjivas pripažino, kad Rusijos kariuomenė įžengė į Dnipropetrovsko sritį.

REKLAMA
REKLAMA

Apie tai, kad Rusijos pajėgos įžengė į Dnipropetrovsko sritį, į kurią Kremlius nėra pareiškęs oficialių teritorinių pretenzijų, Maskva pirmą kartą pranešė liepos mėnesį. Vėliau ji tvirtino šioje srityje užėmusi kelis kaimus. 

Dnipropetrovsko srities nėra tarp Ukrainos regionų, kuriuos Maskva skelbia esant Rusijos teritorija – tai Donecko, Chersono, Luhansko, Zaporižios sritys ir Krymas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų