Minia migrantų pajudėjo Lenkijos link: juos palydi ginkluoti baltarusių pareigūnai

Lapkričio 8-ąją Baltarusijos-Lenkijos pasienyje užfiksuota milžiniška migrantų kolona. Pirminiais duomenimis joje yra užfiksuota kelių šimtų žmonių minia einanti į Bruzgų pasienio patikros punktą, juos palydi ginkluoti pareigūnai, matyti iš viešinamų vaizdo įrašų.

Lenkijos valdžios atstovų teigimų, situaciją pasienyje baltarusiai siekia išvystyti iki „mirtinos“. „Aš esu tikras, ir tai net ne nuomonė, aš esu tikras, kad Baltarusijos valdžia veržiasi eskaluoti, eskalacijos, kuri nulems mirtis kuriai nors iš pusių“, – aiškino Lenkijos užsienio reikalų viceministras Petras Wawrzykas.

Baltarusijos valdžia dėl į šalį atvykusių tūkstančių migrantų kaltina Lenkiją. Baltarusijos atstovai taip pat patvirtino, kad yra imamasi neva visų priemonių, kad būtų užtikrintas automagistrale judančių žmonių saugumas.

„Šiuo metu didelė pabėgėlių grupė su daiktais juda autostrada link pasienio su Lenkija. Lenkijos pasienio apsauga ne sykį skelbėsi apie tai, kaip tūkstančiais išstumia migrantus pasienyje su Baltarusija. Į tokį nevilties žingsnį pabėgėlius pastūmėjo Lenkijos valdžios abejingumas ir nežmoniškumas“, – rašoma Baltarusijos Pasienio apsaugos komiteto pranešime.

Primename, kad Minskas nuo šių metų pradžios panaikino vizų režimą daugeliui Artimųjų Rytų šalių piliečių ir taip paskatino jų atvykimą į šalį.

Nuo neramumų ir sunkių ekonominių sąlygų bėgantys asmenys lėktuvais skrenda į Minską, o jau iš ten bando pasiekti Lietuvą, Latviją ar Lenkiją ir tranzitu nuvykti į Vokietiją, kur tikisi pradėti naują gyvenimą. Lietuva tokį Baltarusijos elgesį vertina kaip hibridinio karo elementą.

„Prieš Lietuvą yra vykdomas hibridinis karas ir mes turime būti vieningi, susitelkę, tiek savivaldos, tiek nacionaliniu lygmeniu sprendžiant šiuos iššūkius“, – anksčiau sakė Lietuvos vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Lenkijos spec. tarnybų ministras-koordinatorius Stanislawas Zarinas savo „Twitter“ paskyroje išreiškė nerimą dėl to, kad migrantai gali bandyti šturmuoti Lenkijos pasienio postą. Pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti ir migrantų minią palydintys ginkluoti baltarusių pareigūnai. Jo teigimu, prasidėjo didžiausio masto migrantų bandymas jėga įsiveržti į šalį.

Very disturbing information from the border. A large group of migrants has gathered in Belarus, near the border with Poland.



They have just moved towards the border of the Republic of Poland. They will try to enter Poland en masse. https://t.co/K9mqSEvvJc