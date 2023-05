Rašydamas socialiniame tinkle „Twitter“, buvęs Rusijos prezidentas Lietuvą, Latviją ir Estiją pavadino „mūsų“ provincijomis, sakydamas, kad jos „apsidirbo“ iš baimės dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.

A certain person calling himself the president of France said that Russia had already lost geopolitically, and was transforming into the other countries’ vassal.



The president of the Republic was obviously harmed by socializing with the Kiev junkie.



He inhaled too much of the…