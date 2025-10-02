Mančesterio policija prie sinagogos nušovė vyrą, surengusį išpuolį prieš Jom Kipurą švenčiančius žydus

Mančesterio policija pranešė, kad ketvirtadienį buvo iškviesta į incidentą miesto šiaurėje, kur nusikaltimu įtariamą vyrą ginkluoti policijos pareigūnai vėliau nušovė.
„Policija buvo iškviesta į sinagogą Hitono parke (...) 9:31 val. vieno iš praeivių, kuris teigė matęs, kaip automobilis įsirėžė į praeivius, o vienam vyrui buvo durta peiliu“, – teigiama policijos pranešime.
Policijos teigimu, kad 9:37 val. vietos laiku buvo paskelbta apie didelį incidentą.
„9:38 val. Didžiojo Mančesterio policijos pareigūnai, ginkluoti šaunamaisiais ginklais, paleido šūvius. Vienas vyras, įtariamas šiuo nusikaltimu, buvo nušautas. Greitosios pagalbos medikai atvyko į vietą 9:41 val. ir teikia pagalbą gyventojams. Šiuo metu dėl (su automobiliu ir peilio dūrių susijusio incidento – ELTA) keturi žmonės yra sužeisti. Kol policija toliau tiria incidentą, žmonių prašoma vengti įvykio vietos“, – priduriama vietos pareigūnų pranešime.
Šiaurės vakarų greitosios pagalbos tarnyba pranešė į įvykio vietą išsiuntusi pagalbą.
„Mūsų prioritetas – užtikrinti, kad žmonės kuo greičiau gautų reikiamą medicininę pagalbą“, – priduria tarnyba.
Šie pranešimai apie dūrius peiliu pasirodė tuo metu, kai žydų bendruomenės nariai švenčia Jom Kipurą. Jom Kipūras laikomas švenčiausia diena žydų kalendoriuje, kai sinagogose paprastai lankosi ypač daug žmonių.
