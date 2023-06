Penktadienio vakare prasidėjęs karinis maištas Rusijoje, panašu, baigiasi. J. Prigožinas patvirtino, kad atitraukia savo dalinius atgal į karines bazes Ukrainos teritorijoje.

Svarbiausi įvykiai Rusijoje ir Ukrainoje:

20:29 | Prigožinas patvirtino, kad atitraukia savo dalinius

Prigožinas patvirtino, kad atitraukia savo karius atgal į karines bazes Ukrainos teritorijoje. Kiek anksčiau A. Lukašenka paskelbė, kad jam pavyko pasiekti susitarimą su J. Prigožinu dėl paliaubų paskelbimo Rusijoje.

„Dabar atėjo tas momentas, kuomet gali būti pralietas kraujas. Todėl, suprasdamas visą atsakomybę dėl to, kad bus pralietas rusų kraujas, iš vienos iš pusių, mes apsukam atgal savo vilkstines į karines bazes, pagal numatytą planą“, – pareiškė J. Prigožinas.

20:23 | Prigožinas pareiškė, kad Lukašenka meluoja. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo melagingas pranešimas iš nepatvirtintų šaltinių

J. Prigožinas netrukus pateikė atsaką į V. Putino sąjungininko A. Lukašenkos pareiškimą: jokių susitarimų nebuvo, o derybos vyko, bet buvo bevaisės.

„Jokių pasiūlymų iš Baltarusijos prezidento Lukašenkos aš nepriėmiau. Derybos buvo, tačiau bevaisės. Viskas, kas skelbiama žiniasklaidoje – įžūlus melas“, – tariamai savo telegramo kanale pareiškė J. Prigožinas.

20:10 | Lukašenka skelbia apie Rusijos teritorijoje skelbiamas paliaubas

Lukašenkos atstovų „Telegram“ kanale rašoma, kad šiandien visą dieną vyko derybos su Jevgenijumi Prigožinu, kurių metu „pavyko pasiekti susitarimą ir neleisti prasidėti kruvinoms skerdynėms Rusijos teritorijoje.

„Jevgenijus Prigožinas priėmė Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos siūlymą dėl ginkluotų „Wagner“ asmenų judėjimo sustabdymo Rusijos teritorijoje ir tolimesnių įtampos deeskalacijos žingsnių“, – rašoma pranešime.

A. Lukašenkos teigimu, šiuo metu „ant stalo padėtas absoliučiai naudingas ir priimtinas situacijos išsprendimo variantas, su saugumo garantijomis „Wagner“ kariams“.

„Wagner“ samdinių vadas kol kas niekaip nekomentavo šio pranešimo.

19:34 | Rusijos telegramo kanaluose pasirodė numušto prie Voronežo sraigtasparnio Ka-52 nuotraukos

Skelbiama, kad abu pilotai žuvo.

19:12 | Kyjivo kontrpuolimas vyksta pagal planą – Ukrainos pajėgų vadas

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužnas šeštadienį per pokalbį telefonu su JAV Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininku generolu Marku Milley pareiškė, kad Kyjivo kontrpuolimas vyksta pagal planą.

„Išsamiai aptarėme padėtį visoje fronto linijoje“, – socialiniame tinkle paskelbė V. Zalužnas.

„Papasakojau jam apie mūsų dalinių vykdomus puolimo veiksmus. Informavau jį, kad operacija vyksta pagal planą“, – pridūrė jis.

„Taip pat informavau jį apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų poreikius, susijusius su tam tikros rūšies ginklais ir išminavimo priemonėmis“, – nurodė V. Zalužnas.

18:56 | Rusija svarsto įvesti karinę padėtį, Medvedevas šiurpina branduolinės katastrofos grėsme visam pasauliui

Rusijos valdžia svarsto galimybę įvesti šalyje karinę padėtį, skelbia „Možem objesnit“ šaltinis Rusijos Federacijos Taryboje. „Šios „spec. operacijos“ tikslas – užgrobti valdžią šalyje. Dabar svarstomas klausimas dėl karinės padėties įvedimo, kad tai neįvyktų“, – pareiškė leidinio pašnekovas.

Tuo metu Rusijos saugumo tarybos vicepirmininkas Dmitrijus Medvedevas pareiškė, kad visam pasauliui kils grėsmė, jeigu „banditai užgrobs branduolinius ginklus“.

„Žmonijos istorijoje dar to nebuvo, kad didžiausias branduolinio ginklo arsenalas atsidurtų banditų rankose. Tokia krizė akivaizdžiai neapsiribos tik viena šalimi. Pasaulis atsidurs ant susinaikinimo slenksčio. Mes neleisime įvykiams vystytis tokiu scenarijumi. Kaip to benorėtų išprotėję nusikaltėliai ir jų gerbėjai“, – aiškino D. Medvedevas.

Primename, kad „Wagner“ samdinius sukūrė patys Kremliaus vadovai ir aktyviai naudojosi jų paslaugomis bei stiprino jų įtaką. Visai neseniai dar Rusijos Dūma priėmė įstatymą, pagal kurį bet kokia „Wagner“ karių kritika gali būti baudžiama kalėjimu iki 15 metų. J. Prigožinas, „Wagner“ grupuotės įkūrėjas, lygiai prieš metus iš paties V. Putino rankų sulaukė Rusijos herojaus apdovanojimo dėl savo veiklos Ukrainoje.

18:34 | „Kažkokia apokalipsės nuotaika“: Rostovo gyventojas papasakojo, kas dabar vyksta mieste

Maištaujančių „Wagner“ samdinių grupuotė įžengė į Rostovą prie Dono apie 5 valandą ryto ir užėmė aikštę prie Pietų karinės apygardos štabo. Šiuo metu į miestą įvažiavo ir režimą palaikančių čečėnų „Achmat“ daliniai, kurie nusiteikę „vagnerius“ išvyti iš miesto.

18:08 | Rusijos valdžia perkasinėja kelius į Maskvą

Bent keliose Lipecko, regiono pakeliui į Maskvą, vietose spec. technika perkasinėja autostradas. Tokiu būdu Rusijos valdžia bando sustabdyti į sostinę patraukusius samdinius.

17:47 | Latvija ir Estija, reaguodamos į „Wagner“ maištą Rusijoje, sustiprino sienų apsaugą

Latvija ir Estija šeštadienį sugriežtino sienų apsaugą, reaguodamos į privačios karinės bendrovės „Wagner“ ginkluotą maištą Rusijoje.

16:56 | Netrukus gali būti karšta: Kadyrovo smogikai įvažiavo į „Wagner“ kontroliuojamą miestą

„Baza“ paskelbė vaizdo įrašus kuriuose, kaip tvirtinama, R. Kadyrovo būriai „Achmat“ įvažiuoja į Rostovo prie Dono priemiesčius. Šeštadienį miestą užėmė J. Prigožino kontroliuojami „Wagner“ samdiniai.

Anksčiau R. Kadyrovas pareiškė, kad palaiko V. Putino valdžią ir pagrasino, kad „jeigu prireiks bus imtasi visų priemonių numalšinti maištą“.

16:50 | Taip pat pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti numušamas Rusijos karinių pajėgų sraigtasparnis

16:48 | Užfiksuota, kad pakeliui į Maskvą sustatyti sunkvežimiai jau nustumti į šoną, „Wagner“ jau pakeliui į šalies sostinę

16:31 | Kas šiuo metu vyksta Rusijoje?

16:19 | G-7 šalių užsienio reikalų ministrai aptarė padėtį Rusijoje – J. Borrellis

Didžiojo septyneto (G-7) šalių užsienio reikalų ministrai šeštadienį aptarė padėtį Rusijoje, kur privati karinė bendrovė „Wagner“ rengia maištą prieš Maskvos karinę vadovybę, teigė Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis (Žozepas Borelis).

Socialiniame tinkle „Twitter“ J. Borrellis nedetalizavo, kas tiksliai buvo aptarta.

Tuo tarpu Vokietija nurodė, kad šalies užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock aptarė dabartinę padėtį ir įvykius Rusijoje su kitais G-7 užsienio reikalų ministrais.

16:12 | Bilietų iš Maskvos nebeliko

„Baza“ skelbiama, kad tiesioginių skrydžių bilietų iš Maskvos nebeliko. Išpirkti visi skrydžiai į Stambulą, Astaną ar Tbilisį. Be to, bilietų su vienu ar dviem persėdimais taip pat buvo likę vos keli vienetai apie 15 val. 30 min.

Maža to, bilietų kainos šoktelėjo apie 20 kartų.

16:04 | „Wagner“ kovotojai artėja prie Maskvos

UNIAN rašo, kad „Wagner“ kariai šiuo metu yra Tulos srityje – maždaug už 300 kilometrų nuo Maskvos.

Be to, vienas iš skelbiama, kad karinės bendrovės smogikai gali mėginti užgrobti sandėlį, kuriame yra branduoliniai ginklai. Partizaninio judėjimo ATESH atstovai teigia, kad saugykla yra būtent Voronežo srityje.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad branduolinių ginklų sandėlį minėtoje srityje saugo nedidelis būrys rusų karių, todėl daroma išvada, kad kariai nepajėgs pasipriešinti „Wagner“ kovotojams ir apsaugoti sandelio.

„Susirėmimai dėl Voronežo branduolinio sandėlio, tikėtina, gali paskatinti karinių veiksmų eskalaciją“, – teigia judėjimo atstovai.

15:33 | „Wagner“ maištas yra galimybė Ukrainai – Kyjivas

Ukraina šeštadienį sakė, kad privačios karinės bendrovės „Wagner“ ginkluoto maišto išprovokuoti neramumai Rusijoje yra galimybė Kyjivui, prieš kelias savaites paskelbusiam kontrpuolimą prieš įsiveržusias rusų pajėgas.

„Ką tai reiškia mums? Tai galimybė“, – sakė Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar.

Kreipdamasi į Rusijos karinę ir politinę vadovybę ji pridūrė: „Kovokite su mumis ir susinaikinkite.“

15:21 | Rusijos pareigūnai viešai deklaruoja paramą V. Putinui

Rusijoje kilus privačios karinės bendrovės „Wagner“ maištui pareigūnai visoje šalyje viešai deklaruoja paramą prezidentui Vladimirui Putinui ir ragina „Wagner“ vadovą Jevgenijų Prigožiną nusileisti.

Rusijos žemųjų parlamento rūmų – Valstybės Dūmos – pirmininkas Viačeslavas Volodinas pareiškė, kad įstatymų leidėjai pasisako už jėgų suvienijimą ir remia V. Putiną.

Pasak V. Volodino, „Wagner“ kovotojai „privalo priimti vienintelį teisingą sprendimą: būti su savo liaudimi, įstatymo pusėje, ginti tėvynės saugumą ir ateitį, vykdyti vyriausiojo vado įsakymus“.

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova per „Telegram“ pareiškė: „Mes turime vieną vyriausiąjį vadą. Ne du, ne tris. Vieną. Ir jis paragino visus susivienyti.“

Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas, kuris anksčiau palaikydavo J. Prigožino kritiką karinei vadovybei, taip pat išreiškė visišką paramą „kiekvienam Putino žodžiui“.

Kol kas nė vienas Rusijos pareigūnas viešai neparėmė J. Prigožino.

Paramą Rusijos lyderiui taip pat išreiškė Rusijos ortodoksų patriarchas Kirilas.

15:14 | Ukrainos žvalgyba: Putinas paliko Maskvą

Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino lėktuvas skubiai paliko Maskvą ir yra gabenamas į Valdajaus miestą, rašo „Ukrainska Pravda“.

Šią žinią paskelbė Ukrainos žvalgybos atstovai. Tiesa, V. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, o taip pat ir buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas šią informaciją neigia.

„Prezidentas dirba Kremliuje“, – valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė atstovas Dmitrijus Peskovas.

Jis kalbėjo „Wagner“ junginiams tvirtinant, kad jie užėmė karinių objektų Rusijos pietuose.

„Jau turime informacijos, kad Putinas paliko Maskvą. Jis vežamas į Valdajų“, – teigė vienas iš ES atstovų.

Be to, Ukrainos specialiosios tarnybos taip pat gavo informacijos, kad dėl panikos, kilusios Maskvoje, planuojama užminuoti tiltus, vedančius į Rusijos sostinę.

14:58 | Putinas kalbėjo telefonu su Kazachstano prezidentu

Kremlius vėliau pranešė, kad V. Putinas taip pat kalbėjosi su Kazachstano prezidentu Kassymu-Jomartu Tokayevu ir Uzbekistano prezidentu Shavkatu Mirziyoyevu.

„Prezidentas informavo juos apie padėtį [Rusijoje]", – sakė V. Putino atstovas Dmitrijus Peskovas. Jo žodžius citavo rusų naujienų agentūros.

Kaip pranešė Kazachstano žiniasklaida, K. J. Tokayevas V. Putinui pasakė, kad įvykiai Rusijoje yra vidaus reikalas, o V. Putinas jam padėkojo už situacijos supratimą.

V. Putinas, kuris po to, kai pernai vasarį pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainą, tarptautinėje scenoje turi nedaug sąjungininkų, „Wagner“ maištą pavadino dūriu į nugarą Rusijai.

14:45 | Rusų kariuomenės sraigtasparnis apšaudė „Wagner“ gabenamų tankų koloną

Rusijos pietvakarinės Lipecko srities pareigūnai šeštadienį paragino gyventojus likti namie, privačiai karinei samdinių bendrovei „Wagner“ pažadėjus ginklu nuversti šalies karinę vadovybę.

„Kad užtikrintų įstatymų laikymąsi, tvarką ir Lipecko srities piliečių saugumą, srities operatyvinis štabas prašo gyventojų be skubios būtinybės neiti iš savo namų ir susilaikyti nuo bet kokių kelionių asmeniniu ar viešuoju transportu“, – sakoma socialinėje žiniasklaidoje paskelbtame srities administracijos spaudos tarnybos pranešime.

Tuo metu socialiniame tinkle „Telegram“ taip pat buvo paviešintas vaizdo įrašas iš Lipecko regione, kuriame užfiksuota, kaip yra transportuojami tankai M4 greitkeliu, vedančiu link Maskvos.

Kiek vėliau „SkyNews“, remdamasi „Reuters“ naujienų agntūros pranešimu, taip pat skelbė, kad Rusijos kariuomenės sraigtasparniai apšaudė „Wagner“ gabenamų tankų koloną, važiuojančią M4 greitkeliu.

14:34 | Rusijos Voronežo mieste dega naftos bazė

Rusijos pietiniame Voronežo mieste šeštadienį dega naftos bazė, pranešė vietos gubernatorius, Maskvai paskelbus, kad kariuomenė šiame regione vykdo kovos veiksmus kilus privačios karinės bendrovės „Wagner“ samdinių maištui.

„Voroneže gesinama deganti naftos bazė, – per „Telegram“ parašė srities gubernatorius Aleksandras Gusevas. – Įvykio vietoje yra 100 ugniagesių ir daugiau kaip 30 transporto priemonių.“

Preliminariais duomenimis, aukų nėra, sakė gubernatorius.

Jis nenurodė gaisro priežasties, bet kai kurios žiniasklaidos priemonės paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti karinis sraigtasparnis tame rajone prieš sprogimą.

⚡️The Russian Air Force has reportedly struck at the fuel depot in #Voronezh, where #Wagner PMC troops were reported, to deprive them of access to fuel, local media reported. pic.twitter.com/IfXch2ncty