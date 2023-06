Svarbiausi įvykiai Rusijoje ir Ukrainoje:

13:10 | JK gynybos ministerija: „Wagner“ neabejotinai juda link Maskvos

Šeštadienį paskelbtame Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos žvalgybos pranešime sakoma, kad Jevgenijaus Prigožino vadovaujamos „Wagner“ ir Rusijos valstybės nesantaika virto atvira karine konfrontacija.

„Rostove prie Dono „Wagner“ beveik neabejotinai užėmė svarbius saugumo objektus, įskaitant štabą, vadovaujantį Rusijos karinėms operacijoms Ukrainoje. Kiti „Wagner“ junginiai juda į šiaurę per Voronežo sritį, beveik neabejotinai norėdami pasiekti Maskvą“, – sakoma pranešime.

Jame nurodoma, kad „Wagner“ ir Rusijos saugumo pajėgų kovų įrodymų yra labai mažai.

„Artimiausiomis valandomis Rusijos saugumo pajėgų, ypač Rusijos nacionalinės gvardijos, lojalumas lems, kaip rutuliosis ši krizė“, – pažymėjo britų žvalgyba.

J. Prigožinas anksčiau pareiškė, kad yra kariuomenės štabo būstinėje Rostove prie Dono ir kad jo kovotojai kontroliuoja šio Rusijos pietinio miesto karinius objektus, įskaitant aerodromą.

Rusija taip pat paskelbė antiteroristinę operaciją pietiniame Voronežo regione.

Viename „Telegram“ šeštadienį pasirodžiusiame vaizdo įraše, kuris nepriklausomai nebuvo patvirtintas, matyti J. Prigožinas, susitinkantis su Rusijos gynybos viceministru Junusu-Beku Jevkurovu ir Generalinio štabo viršininko pavaduotoju Vladimiru Aleksejevu. „Wagner“ bosas teigia, kad jis ir jo kovotojai gelbsti Rusiją, ir reikalauja nušalinti gynybos ministrą Sergejų Šoigu bei Generalinio štabo viršininką Valerijų Gerasimovą.

„Kol jie čia, mes esame čia, mes blokuojame Rostovo miestą ir einame į Maskvą“, – sako J. Prigožinas.

J.-B. Jevkurovas ir V. Aleksejevas bergždžiai bandė įtikinti J. Prigožiną atitraukti savo pajėgas iš Rostovo prie Dono, rodo įrašas.

Ryšių su Kremliumi turintis milijardierius J. Prigožinas seniai nesutaria su Rusijos karine vadovybe.

Ukrainos karinės žvalgybos vadovas sakė, kad J. Prigožino ir Rusijos karinės vadovybės konfliktas yra „melų ir tiesios kaktomuša“.

Kyryla Budanovas šeštadienį Ukrainos televizijai sakė, jog konfliktas nėra išgalvotas ir kyla todėl, kad J. Prigožinas, „nesvarbu, ar jį mėgsti, ar ne, daugiausia kalba tiesą“, o Rusijos gynybos ministerija „daugiausia meluoja“.

„Tai melų ir tiesos kaktomuša. Nors abu veikia vien tik Rusijos... labui, mums reikia tai prisiminti“, – pridūrė jis.

13:04 | Voroneže verda dideli neramumai

„Ukrainska Pravda“ rašo, kad Rusijos kariuomenės aviacija sudavė smūgius M4 greitkeliui, esančiam Rostove prie Dono, kur galimai judėjo „Wagner“ kovotojai.

Teigiama, kad tokiu būdu rusų kariuomenė bando užkirsti kelią „Wagner“ kovotojams, kad šie nepasiektų Maskvos.

Taip pat skelbiama, kad viena iš samdinių kolonų rusų kariuomenė atakavo Voronežo srityje.

Socialiniame tinkle „Telegram“ taip pat išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas gaisras, kilęs naftos saugykloje.

Tuo metu vienas šaltinis iš Rusijos specialiųjų tarnybų teigė, kad „Wagner“ kovotjai Voroneže perėmė karinių objektų kontrolę.

Pastebima, kad Voronežas yra maždaug už 500 kilometrų nuo Maskvos.

12:44 | Pareigūnai rusų okupuotose Ukrainos dalyse reiškia paramą V. Putinui

Rusijos primesti okupuotų Ukrainos regionų vadovai šeštadienį reiškė paramą prezidentui Vladimirui Putinui, Rusijoje kilus privačios karinės samdinių bendrovės „Wagner“ maištui.

„Chersono regionas ir Chersono žmonės visiškai remia mūsų prezidentą!“ – per „Telegram“ paskelbė Rusijos primestos administracijos Ukrainos pietinėje Chersono srityje vadovas Andrejus Aleksejenka.

Kremliaus paskirtas Maskvos kontroliuojamos pietrytinio Zaporižios regiono dalies vadovas Jevgenijus Balickis taip pat sakė, kad ši teritorija „yra su prezidentu“.

12:37 | Rusijos kariuomenė ėmėsi kovinių priemonių Voronežo regione

Rusijos pietinės Voronežo srities gubernatorius šeštadienį sakė, jog kariuomenė imasi būtinų priemonių, kad sutrukdytų privačiai karinei samdinių bendrovei „Wagner“, bandančiai nuversti šalies karinę vadovybę.

„Voronežo srities teritorijoje vykdydamos kontrteroristinę operaciją, Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos taiko būtinas operatyvines ir kovines priemones“, – sakoma socialinėje žiniasklaidoje paskelbtame Aleksandro Gusevo pareiškime.

12:30 | „Wagner“ apie Putino kalbą: „Tėvas pasirinko neteisingai. Tuo blogiau jam. Tuoj pas mus bus kitas prezidentas“

Rusijos privati karinė samdinių bendrovė „Wagner“ reagavo į Vladimiro Putino kalbą, kurioje jis „Wagner“ grupės vado Jevgenijaus Prigožino pažadą nuversti Rusijos karinę vadovybę pavadino išdavyste.

„Wagner“ paskelbė „Telegram“ kanale tokią žinią: „Tėvas pasirinko neteisingai. Tuo blogiau jam. Tuoj pas mus bus kitas prezidentas“.

12:13 | Paskelbė antiteroristinę operaciją pietiniame Voronežo regione

Rusija šeštadienį paskelbė antiteroristinės operacijos režimą Maskvoje ir Maskvos regione, privačios samdinių bendrovės „Wagner' vadovui pažadėjus nuversti Rusijos karinę vadovybę ir pareiškus, kad jis kontroliuoja svarbų kariuomenės štabą šalies pietuose.

„Siekiant užkirsti kelią galimiems teroro aktams Maskvos miesto ir Maskvos regiono teritorijoje nustatytas antiteroristinės operacijos režimas“, – sakoma Rusijos naujienų agentūrų cituojamame šalies antiteroristinio komiteto pareiškime.

Pranešimas pasirodė „Wagner“ vadovui Jevgenijui Prigožinui pareiškus, kad jis yra kariuomenės būstinėje Rostove prie Dono ir kad jo kovotojai kontroliuoja šio Rusijos pietinio miesto karinius objektus, įskaitant aerodromą.

Rusija taip pat paskelbė antiteroristinę operaciją pietiniame Voronežo regione, į kurį, kaip sakoma kai kuriuose pranešimuose, taip pat judėjo „Wagner“ samdiniai.

Maskvos meras Sergejus Sobjaninas sakė, kad šia priemone „siekiama stiprinti saugumą“, ir nurodė, kad gatvėse vykdoma papildoma kontrolė, sostinėje gali būti apriboti masiniai renginiai.

„Prašom supratingai vertinti priimtas priemones“, – socialinėje žiniasklaidoje maskviečiams sakė meras.

Maskvos transporto departamentas nurodė, kad gali vėluoti iš sostinės pietinėmis kryptimis vykstantys autobusai.

12:00 | Rusijoje kilus „Wagner“ maištui V. Putinas kalbėjosi su Baltarusijos lyderiu

Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas šeštadienį kalbėjosi su savo sąjungininku Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka ir tai buvo pirmas jo tarptautinis skambutis, Rusijoje kilus privačios karinės samdinių bendrovės „Wagner“ maištui.

„Rusijos prezidentas šį rytą paskambino Baltarusijos prezidentui, vyko telefoninis pokalbis“, – pranešė Baltarusijos valstybinė žiniasklaida.

„Vladimiras Putinas informavo baltarusių kolegą apie padėtį Rusijoje“, – sakoma pranešime.

11:55 | Maskvos srityje užblokuotas tiltas

Maskvos srities pietuose užblokuotas tiltas per Okos upę, skelbia UNIAN.

Teigiama, kad kelią blokuoja sunkvežimiai. Vienuose iš jų yra pakrauta smėlio, o kitų transporto priemonių cisternose pripildyta vandens.

Socialiniame tinkle „Telegram“ taip pat buvo paviešintas vaizdo įrašas ir nuotraukos.

Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos atstovai savo ruožtuskelbia, kad kai kurie „Wagner“ kovotojų daliniai judą į šiaurę per Voronežo srityį. Manoma, kad tokiu būdu kovotojai mėgina pasiekti Maskvą.

JK atstovai taip pat pridūrė, kad „tai yra vienas didžiausių iššūkių Rusijos valstybei per pastaruosius metus“.

11:46 | Prancūzija ir Vokietija atidžiai stebi padėtį Rusijoje – pareigūnai

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas atidžiai stebi situaciją Rusijoje, kur privati karinė samdinių bendrovė „Wagner“ pradėjo ginkluotą maištą prieš Kremliaus pajėgas, šeštadienį paskelbė Eliziejaus rūmai.

„Prezidentas labai atidžiai stebi situaciją. Toliau esame sutelkę dėmesį į paramą Ukrainai“, – sakoma pranešime.

Vokietijos vyriausybės atstovas naujienų agentūrai AFP taip pat sakė, kad Berlynas atidžiai stebi įvykius Rusijoje.

11:38 | Lukašenkos lėktuvo skrydis užminė mįslę: pakilo iš Minsko ir nusileido Turkijoje

Privatus lėktuvas, kuriuo naudojosi Baltarusijos elitas, o taip pat ir diktatoriaus Aliaksandro Lukašenkos šeimos nariai, naktį pakilo iš Minsko ir nuskrido į Turkiją.

„Ukrainska Pravda“ rašo, kad lėktuvas, kad lėktuvas „Board Canadair CL-600-2B19 Challenger 850“, kuriuo naudojosi A. Lukašenkos šiemos nariai, taip pat kiti Baltarusijos elito atstovai, šeštadienio naktį iš Minsko išskrido į Turkiją ir nusileido Bodrumo mieste.

„Radarbox“ skelbė, kad privatus lėktuvas skrisdamas aplenkė pietinius Rusijos regionus.

Kol kas nėra žinoma, kas galėjo skristi privačiu lėktuvu.

11:06 | Skelbia apie perimtą karinių objektų kontrolę Voroneže

UNIAN rašo, kad Bugajevkos pasienio punkte, Voronežo srityje, 180 rusų kariai ir saugumo pareigūnai nuleido ginklus ir sutiko nesikišti į „Wagner“ kovotojų vykdomus veiksmus.

„Reuters“ naujienų agentūra taip pat skelbia, kad „Wagner“ kovotojai perėmė karinių objektų kontrolę Voroneže.

10:51 | Maskvos srityje – karinės technikos kolona

Maskvos srityje, Stupino mieste, pastebėta didelė karinės technikos kolona.

10:47 | Kirtis Prigožinui: saugumiečiai Sankt Peterburge įsiveržė į „Wagner“ centrą

Rusijos teisėsauga surengė reidą „Wagner“ biure Sankt Peterburge, pranešė vietos naujienų leidinys „Fontanka“.

„Teisėsaugininkai pateko į „Wagner“ centrą Sankt Peterburgo Zolnaya gatvėje“, – pranešė leidinys.

Wagner centras Sankt Peterburge (6 nuotr.) Wagner centras Sankt Peterburge (nuotr. SCANPIX) Wagner centras Sankt Peterburge (nuotr. SCANPIX) Wagner centras Sankt Peterburge (nuotr. SCANPIX) +2 Wagner centras Sankt Peterburge (nuotr. SCANPIX) Wagner centras Sankt Peterburge (nuotr. SCANPIX) Wagner centras (nuotr. SCANPIX)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Wagner centras Sankt Peterburge

Pranešama, kad prie pastato atvažiavo du autobusai su riaušių policija ir pareigūnais, kartu su civilių drabužiais apsirengusiais žmonėmis.

„Fontanka“ šeštadienį paskelbė apie reidą savo „Telegram“ kanale.

Leidinys paskelbė, kad „žmonės su kaukėmis ir su automatiniais ginklais“ buvo dislokuoti prie Sankt Peterburgo Blagoveščenskio tilto, kur yra viešbutis ir restoranas, susijęs su „Wagner“ vadovu Jevgenijumi Prigožinu.

Vėliau „Fontanka“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota, kaip teisėsauga patenka į „Wagner“ centrą, ir ginkluotų vyrų nuotraukas netoli su Prigožinu susijusių objektų.

10:39 | Putinui „Wagner“ akibrokštas – rimta: tai gali pakeisti karo eigą Ukrainoje

Jevgenijaus Prigožino paskelbtas sukilimas prieš Rusijos karinę vadovybę „beveik neabejotinai yra perversmo bandymas“, BBC sakė buvęs JAV ambasadorius Ukrainoje Billas Tayloras.

„Tai rimta Putinui. Rusai į tai žiūri labai rimtai ir atrodo, kad turėtų“, – pridūrė jis.

Tačiau praėjusį mėnesį Ukrainoje viešėjęs Tayloras sako, kad „Wagner“ bosui vargu, ar pavyks.

„Gynybos pajėgų ministerija turi įrangą, turi orlaivius, tankus – turi karinės technikos gerokai didesniais kiekiais – Prigožino pajėgoms sunaikinti“, – sako jis.

Tačiau Rusijos vidaus mūšiai gali padėti Ukrainai kovoti su Rusija kur kas didesniame kare, sakė Tayloras.

„Jei rusai dabar nerimauja dėl savo pavaldumo grandinės, tai rusai, kurie turėtų kovoti su ukrainiečiais, gali būti išsiblaškę ir net bėgti“, – sakė jis.

10:25 | Ukrainos prezidento padėjėjas: Rusijoje viskas tik prasideda

Kyjivas šeštadienį pareiškė, kad įvykiai Rusijoje, kur privačios karinės samdinių bendrovės „Wagner“ kovotojai ėmėsi veiksmų karinei vadovybei nuversti, tik prasideda.

„Rusijoje viskas tik prasideda“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Ukrainos prezidento padėjėjas Mychaila Podoliakas.

„Elito skilimas tikrai akivaizdus“, – sakė jis.

10:19 | Putinas kreipėsi į rusus: tai yra mirtinas smūgis

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas privačios karinės samdinių bendrovės „Wagner“ boso ginkluotą maištą pavadino išdavyste ir pažadėjo ginti žmones bei Rusiją.

Paskelbtame kreipimesi V. Putinas sakė, kad „mes kovojame su anarchija ir kapituliacija, skelbia „SkyNews“.

Be to, jis teigė, kad „vidinis maištas yra mirtinas smūgis mums [Rusijai]. <...> Darau viską, kad atremčiau ši išpuolį“.

Pasak jo, šis sukilimas yra „dūris į nugarą“ ir kvietė visus prie jo neprisijungti.

V. Putinas taip pat teigė, kad tie, kurie pradėjo šį maištą, yra Rusijos išdavikai, kurie turės už tai atsakyti ir bus nubausti.

„Tai yra išdavystė, būtent išdavystė“, – pareiškė Vladimiras Putinas.

09:54 | Rusijos gynybos ministerija kreipėsi į „Wagner“ kovotojus

Rusijos kariuomenė šeštadienį paskelbė, kad garantuos saugumą privačios karinės samdinių bendrovės „Wagner“ kovotojams, pasitrauksiantiems iš maišto prieš šalies karinę vadovybę.

„The Guardian“ rašo Kremliaus pranešime teigiama, kad „Wagner“ kovotojai neva buvo apgauti ir galiausiai įtraukti į „kriminalinius nuotykius“, pranešė valstybinė naujienų agnetūra RIA, remdamasi „Reuters“.

Savo ruožtu Rusijos gynybos ministerija paragino „Wagner“ kovotjus susisiekti su savo ir teisėsaugos tarnybų atstovais, skelbė propagandinė Rusijos naujienų agnetūra TASS.

„Kreipiamės į „Wagner“ puolamųjų būrių kovotojus. Jūs buvote apgaule įtraukti į [„Wagner“ boso Jevgenijaus] Prigožino nusikalstamą avantiūrą ir... ginkluotą maištą“, – sakoma kariuomenės pareiškime. Jame kovotojai raginami prašyti pagalbos dėl sugrįžimo į nuolatinio dislokavimo vietas.

„Prašome jūsų elgtis protingai ir susisiekti su Rusijos gynybos ministerijos ar teisėsaugos atstovais. Garantuojame saugumą visiems“, – sakoma pareiškime.

09:39 | Prigožinas: Rusijos karių žuvo tris, keturis kartus daugiau, nei sakoma dokumentuose

Rusijos privačios karinės samdinių bendrovės bosas Jevgenijus Prigožinas, pažadėjęs nuversti Rusijos karinę vadovybę, šeštadienį paskelbė, kad yra kariuomenės būstinėje Rostove prie Dono ir kad jo kovotojai kontroliuoja šio Rusijos pietinio miesto karinius objektus, įskaitant aerodromą.

„Esame [kariuomenės] štabo būstinėje, dabar 7 val. 30 min. (ir Lietuvos laiku), – per „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše sako J. Prigožinas. – Kariniai objektai Rostove, įskaitant aerodromą, kontroliuojami.“

Anksčiau J. Prigožinas sakė, kad jo pajėgos iš Ukrainos fronto įžengė į Rusijos teritoriją, pažadėjo nuversti Rusijos karinę vadovybę ir pareiškė, kad jis ir tūkstančiai jo kovotojų yra pasirengę mirti.

Rusijos kariuomenės štabas Rostove prie Dono yra svarbi Rusijos puolimo Ukrainoje logistikos bazė.

J. Prigožino teigimu, puolime Ukrainoje dalyvaujantys lėktuvai iš aerodromo išskrenda kaip įprasta.

„Perėmėme [aerodromo] kontrolę, kad atakos aviacija smogtų ne mums, o ukrainiečiams“, – sakė J. Prigožinas.

Jis paragino rusus netikėti tuo, kas jiems sakoma per valstybinę televiziją.

„Kai jums sako, kad „Wagner“ kišosi į darbą ir todėl kažkas fronte žlugo... Kai kas fronte žlugo ne dėl šios priežasties, – kreipdamasis į rusus sakė jis. – Prarasta didžiulė teritorija. Žuvo karių – tris, keturis kartus daugiau, nei sakoma dokumentuose, rodomuose aukščiausiajai [vadovybei].“

J. Prigožinas pareiškė, kad Rusijos Generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas „iš čia pabėgo sužinojęs, kad artėjame prie pastato“.

Rostovo valdžia paragino gyventojus likti namie.

Rusijoje J. Prigožinui jau iškelta kriminalinė byla dėl kaltinimų bandant pradėti ginkluotą maištą.

09:22 | JAV informuota apie sitauciją Rusijoje

Amerikiečių analitinis centras „Institute for the Study of War“ (ISW) sakė, kad „Wagner“ boso bandymas priversti pakeisti vadovybę Gynybos ministerijoje tikriausiai nebus sėkmingas turint galvoje, kad S. Surovikinas pasmerkė jo raginimą sukilti.

Ukrainos gynybos ministerija sakė stebinti situaciją.

Ukrainoje taip pat galioja aukšto laipsnio parengtis po šeštadienį įvykdyto naujo apšaudymo rusų raketomis, po kurio pranešta apie nukentėjusiuosius ir žalą Kyjive bei Dnipre.

JAV prezidentas Joe Bidenas buvo informuotas apie situaciją Rusijoje ir Vašingtonas konsultuosis su sąjungininkais bei partneriais dėl šių įvykių, sakė Nacionalinės saugumo tarybos atstovas Adamas Hodge'as.

Penktadienį J. Prigožinas sakė, kad Kyjivui šio mėnesio pradžioje pradėjus kontrpuolimą Maskvos pajėgos atsitraukia Ukrainos rytuose ir pietuose. Tai tiesiogiai prieštaravo V. Putino teiginiams, kad Ukraina patiria katastrofiškų nuostolių ir kad kovos yra aprimusios.

„Mes prausiamės krauju. Niekas nepristato atsargų. Tai, ką jie mums sako, yra didžiausia apgaulė“, – sakė J. Prigožinas, turėdamas omenyje Rusijos karinę ir politinę vadovybę.

Daug metų užkulisiuose veikęs J. Prigožinas dabar pripažįsta vadovaujantis „Wagner“ ir net kišęsis į JAV rinkimus.

Jo pajėgos, pastiprintos dešimtimis tūkstančių kalinių, vaidino svarbų vaidmenį Rusijai užimant Ukrainos Donecko srityje esantį Bachmutą. Mūšis už šį miestą buvo ilgiausias ir kruviniausias nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metų vasarį.

Tačiau šią savaitę J. Prigožinas apkaltino Rusijos karinę vadovybę apgaudinėjant rusus dėl puolimo Ukrainoje.

„Kodėl prasidėjo ši specialioji karinė operacija? Karo reikėjo šunsnukių grupelės savireklamai“, – pareiškė jis.

09:14 | A. Anušauskas: Rusijos prezidentui V. Putinui „turėtų aktyvuoti bunkerinį apsaugos planą“

Reaguodamas į įvykius Rusijoje, kuomet Rusijos privačios karinės samdinių bendrovės bosas Jevgenijus Prigožinas paskelbė, kad su savo pajėgomis kirtęs sieną įžengė į Rusiją nuversti šalies karinės vadovybės, Lietuvos krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas sako, kad Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui „turėtų aktyvuoti bunkerinį apsaugos planą“.

„Prigožinas su savo muzikantais jau Pietų karinės apygardos štabe reikalavo Gerasimovo ir Šoigu galvų. Neaišku, kiek milijoną gyventojų turinčiame Rostove yra Prigožino samdinių, bet fiksuota iki 300 Wagnerininkų su karine technika. Putinui turėtų aktyvuoti bunkerinį apsaugos planą ir paruošti eilinį fronto linijos tiesinimo planą Chersono ir Zaporižės srityse“, – feisbuke rašė ministras.

Kiek anksčiau šeštadienio naktį ministras rašė, kad senokai stebėta kylanti nesantaika tarp J. Prigožino ir Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu.

„Dabartiniai pranešimai apie Prigožino „teisingumo žygį“ ar jam iškeltą bylą dėl perversmo kurstymo – to atspindys. Bet kokiu atveju vidiniai okupantų nesutarimai prisideda prie Ukrainos puolimo sėkmės“, – rašė A. Anušauskas.

Reaguodama į įvykius, Rusijos valdžia paskelbė sustiprinusi saugumą keliuose regionuose, o Maskvos meras pranešė, kad sostinėje imamasi antiteroristinių priemonių.

Saugumo tarnyba FSB apkaltino J. Prigožiną bandymu pradėti pilietinį konfliktą ir paragino „Wagner“ kovotojus jį sulaikyti.

Rostovo srities valdžia paragino gyventojus likti namie.

09:09 | Putinas televizijos eteryje kreipsis į rusus: Prigožinas atkerta – netikėkite, kas skelbiama

Propagandinė Rusijos naujienų agentūra, cituodama Kremliaus atstovą spaudai, teigė, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas televizijos eteryje kreipsis į gyventojus, rašo BBC.

Tuo metu „The Guardian“, skelbia, kad „Wagner“ karinės bendrovės įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas kreipėsi į Rusijos gyventojus ir liepė jiems netikėti tuo, kas yra skelbiama šalies valstybiniuose televizijos kanaluose.

„Kai jums sakys, kad „Wagner“ trukdė vykdyti [karines] užduotis ir dėl to kažkas fronte sugriuvo, tai įvyko ne dėl šios priežasties.

<...> Prarasta labai didelė dalis teritorijos. Kariai buvo nužudyti, tris, keturis kartus daugiau, nei yra skelbiama dokumentuose, parodytuose aukščiausiajai [vadovybei]“, – paskelbta vaizdo įraše kalbėjo J. Prigožinas.

08:51 | Putinas kreipsis į gyventojus

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas netrukus kreipsis į šalies gyventojus, šeštadienį paskelbė Kremlius, Rusijoje kilus privačios samdinių bendrovės „Wagner“ maištui.

„Putinas netrukus padarys pareiškimą“, – Rusijos naujienų agentūroms sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

08:32 | Skelbia, kad „Wagner“ juda Maskvos link

UNIAN, remdamasi socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbta informacija, rašo, kad „Wagner“ karinės bendrovės kolona juda Maskvos link.

08:25 | Chodorkovskis ragina šalies gyventojus remti „Wagner“ vadą

Antikremliškas magnatas Michailas Chodorkovskis, verslininkas, buvęs koncerno „Jukos“ prezidentas ir vadovas, iki 2003 metų tituluotas turtingiausiu Rusijos žmogumi, ragina šalies gyventojus remti „Wagner“ vadą Jevgenijų Prigožiną.

„Wagner“ vadas Jevgenijus Prigožinas pažadėjo nuversti Maskvos karinę vadovybę, apie tai skelbia BBC.

Chodorkovskis, kuris kadaise buvo turtingiausias Rusijos oligarchas, sakė: „Mums reikia padėti dabar, o tada, jei reikės, kovosime ir su tuo“.

Susipykęs su Vladimiru Putinu, jis 10 metų praleido Rusijos kalėjime ir neseniai paragino sugriežtinti sankcijas Rusijos prezidentui.

Chodorkovskis sakė, kad svarbu paremti „net velnią“, jei jis nuspręstų užimti Kremlių.

„Ir taip, tai tik pradžia“, – sakė jis.

08:14 | Prigožinas: „Visi mes pasirengę mirti“

Rusijos privačios karinės samdinių bendrovės bosas Jevgenijus Prigožinas šeštadienį paskelbė, kad su savo pajėgomis kirtęs sieną įžengė į Rusiją nuversti šalies karinės vadovybės, ir pareiškė, kad jis ir jo 25 tūkst. kovotojų yra pasirengę mirti.

„Visi mes pasirengę mirti. Visi 25 tūkstančiai, o tada dar 25 tūkstančiai“, – garso įraše sako 62 metų J. Prigožinas, anksčiau apkaltinęs Rusijos karinę vadovybę smūgiais prieš jo vyrus.

„Mirštame už Rusijos žmones“, – sakė J. Prigožinas.

Reaguodama Rusijos valdžia paskelbė sustiprinusi saugumą keliuose regionuose, o Maskvos meras pranešė, kad sostinėje imamasi antiteroristinių priemonių.

Saugumo tarnyba FSB apkaltino J. Prigožiną bandymu pradėti pilietinį konfliktą ir paragino „Wagner“ kovotojus jį sulaikyti.

„Sunaikinsime viską, kas stovi mūsų kelyje“, – anksčiau sakė V. Prigožinas, mesdamas įžūliausią nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios iššūkį prezidentui Vladimirui Putinui.

J. Prigožinas teigė, kad jo pajėgos, kurios daug kur buvo Rusijos puolimo Ukrainoje priešakyje, įžengė į Rusijos pietinį Rostovo regioną ir numušė rusų kariuomenės sraigtasparnį.

Tačiau jis nepateikė įrodymų, o naujienų agentūra AFP negalėjo nepriklausomai patikrinti jo pareiškimų.

Rostovo srities valdžia paragino gyventojus likti namie.

„Teisėsaugos agentūros daro visa, kas būtina, kad užtikrintų gyventojų saugumą“, – sakė Rostovo gubernatorius Vasilijus Golubevas.

Internete paskelbtuose vaizdo įrašuose ir nuotraukose, taip pat ir Rusijos valstybinės naujienų agentūros TASS, matyti ginkluoti vyrai, apsupę administracinius pastatus Rostove, ir tankai šio miesto centre. Kas tie ginkluoti vyrai, nebuvo neaišku.

Maskvoje buvo sustiprinta ypatingos svarbos objektų apsauga, remdamasi šaltiniu teisėsaugos institucijose pranešė TASS.

Generalinis prokuroras Igoris Krasnovas informavo V. Putiną „apie kriminalinės bylos iškėlimą dėl bandymo organizuoti ginkluotą maištą“, sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Jis pridūrė, kad prezidentas nuolat informuojamas apie padėtį.

07:56 | J. Prigožinas: „Wagner“ kontroliuoja karinius objektus Rostove prie Dono

Socialiniame tinkle „Telegram“ paviešintas vaizdo įrašas, kuriame „Wagner“ įkūrėjas sako, kad karinius objektus Rostove dabar kontroliuoja karinė bendrovė.

„Rostovo prie Dono kariniai objektai, įskaitant ir aerodromą, yra kontroliuojami. viskas, ką mes darome, yra būtina tam, kad atakos lėktuvai mūsų nepultų“, – vaizdo įraše sakė J. Prigožinas.

07:41 | Rostovo mieste – tankai ir uniformuoti kariai

„Ukrainska Pravda“, remdamasi „Medusa“ ir socialiniame tinkle „Telegram“ skelbiama informacija, rašo kad Pietų karinės apygardos štabas Rostove prie Dono buvo apsuptas tankų ir uniformuotų karių.

Nors iš pradžių nebuvo žinoma, kam priklausantys kovotojai susirinko šioje vietoje, vėliau buvo paviešintas atskiras vaizdo įrašas, kuriame buvo matyti po Pietų karinės apygardos kiemą vaikštantis pats „Wagner“ įkūrėjas J. Prigožinas.

Birželio 24-osios naktį J. Prigožinas pareiškė, kad jo „armija“ kirto Rusijos Federacijos teritoriją ir įžengė į Rostovo miestą.

Пригожин со своими людьми захватил штаб Южного военного округа в Ростове pic.twitter.com/l9cBEHW5ZY — Денис Казанський (@den_kazansky) June 24, 2023

07:26 | ISW analitikai: vargu, ar Prigožino veiksmai sukelti maištą bus sėkmingi

Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino „virėju“ vadinamas „Wagner“ karinės bendrovės įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas, rodos, dėl siekio įvykdyti permainas Rusijos gynybos ministerijos vadovybėje surengė ginkluotą sukilimą, skelbia UNIAN.

Visgi JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai sako, kad J. Prigožino veiksmai, vargu ar galės būti sėkmingi.

„Panašu, kad Prigožinas birželio 23 d. pradėjo ginkluotą maištą, siekdamas permainų Rusijos gynybos ministerijos vadovybyje, tačiau vargu, ar toks siekis bus sėkmingas“, – teigė analitikai.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Rusijos generalinė prokuratūra J. Prigožinui iškėlė baudžiamąją bylą dėl raginimo kelti ginkluotą maištą po to, kai „Wagner“ įkūrėjas paskelbė „maršą nuversti Šoigu“.

Už tokį nusikaltimą Rusijos Federacijoje gresia nuo 12 iki 20 metų kalėjimo.

06:44 | Rostovo gubernatorius įspėja gyventojus: „Jei įmanoma, neišeiti iš namų“

Rostovo gubernatorius įspėjo vengti miesto centro, jis pranešė, kad miesto centre pastebėti ginkluoti vyrai, skelbia BBC.

Rostovo prie Dono mieste vietos gyventojų „Telegram“ kanale skelbiama filmuota medžiaga rodo, kaip ginkluotosios pajėgos supa vyriausybės pastatą.

Filmuotoje medžiagoje, kurios nepatvirtino BBC, matyti, kad ginkluoti uniformuoti vyrai vaikšto aplink pastato perimetrą, kai jį supa šarvuočiai, įskaitant du tankus su ginklais.

Naujienų agentūra „Reuters“ pranešė nustačiusi, kad ta vieta yra policijos būstinė pastatas.

O Rostobo gubernatorius Vasilijus Golubevas paragino gyventojus vengti Rostovo prie Dono centro.

„Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, prašau susilaikyti nuo kelionių į miesto centrą ir, jei įmanoma, neišeiti iš namų“, – „Telegram“ rašė jis.

Rusijos „Wagner“ samdinių vadas Jevgenijus Prigožinas penktadienio vakarą faktiškai paskelbė maištą šalyje.

Maskvoje ir Rostove pasirodė šarvuočiai, ginkluoti kariai ir pareigūnai. Pats J. Prigožinas jau penktadienio vakarą paskelbė įžengiantis į Rostovą.

06:20 | Maskvoje – antiteroristinės priemonės, apie jas praneša miesto meras

Rusijos sostinės Maskvos meras paskelbė, kad imamasi antiteroristinių priemonių saugumui sostinėje sustiprinti, skelbia BBC.

„Telegram“, Sergejus Sobianinas rašė:

„Dėl gaunamos informacijos Maskvoje imamasi antiteroristinių priemonių, kuriomis siekiama sustiprinti saugumą“.

„Įvesta papildoma kontrolė keliuose“.

„Galima apriboti viešų renginių rengimą. Prašome atsižvelgti į priemones, kurių buvo imtasi supratingai“.

Rusijos „Wagner“ samdinių vadas Jevgenijus Prigožinas penktadienio vakarą faktiškai paskelbė maištą šalyje, tačiau praėjus daugiau nei 4 valandoms po to maišto požymių šalyje nebuvo matyti.

Kol kas matoma tik Rusijos valdžios reakcija – Maskvoje ir Rostove pasirodė šarvuočiai, ginkluoti kariai ir pareigūnai. Pats J. Prigožinas paskelbė jau įžengiantis į Rostovą, tačiau nėra tai patvirtinančios informacijos.

Jis pranešė, kad miesto centre pastebėti ginkluoti vyrai, skelbia BBC.

Rostovo prie Dono mieste vietos gyventojų „Telegram“ kanale skelbiama filmuota medžiaga rodo, kaip ginkluotosios pajėgos supa vyriausybės pastatą.

Filmuotoje medžiagoje, kurios nepatvirtino BBC, matyti, kad ginkluoti uniformuoti vyrai vaikšto aplink pastato perimetrą, kai jį supa šarvuočiai, įskaitant du tankus su ginklais.

Naujienų agentūra „Reuters“ pranešė nustačiusi, kad ta vieta yra policijos būstinė pastatas.

O Rostobo gubernatorius Vasilijus Golubevas paragino gyventojus vengti Rostovo prie Dono centro.

„Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, prašau susilaikyti nuo kelionių į miesto centrą ir, jei įmanoma, neišeiti iš namų“, – „Telegram“ rašė jis.

06:03 | Jevgenijus Prigožinas: mūsų pajėgos numušė Rusijos sraigtasparnį

Rusijos „Wagner“ samdinių vadas Jevgenijus Prigožinas pareiškė, kad jo pajėgos numušė Rusijos sraigtasparnį.

Apie tai jis paskelbė naują įrašą „Telegram“ platformoje, skelbia BBC. Jis tvirtina, kad jo pajėgos numušė Rusijos sraigtasparnį, nes sraigtasparnis „atidengė ugnį į civilinę koloną“.

Kol kas jis nepateikė daugiau detalių, kur tai įvyko. Anksčiau penktadienį jis paskelbė, kad jo pajėgos įžengė į Rusijos Rostovo sritį į rytus nuo Ukrainos.

Situacija 2 val. Lietuvos ir Maskvos laiku:

J. Prigožinui iškelta baudžiamoji byla dėl raginimo kelti ginkluotą maištą po to, kai „Wagner“ įkūrėjas paskelbė „maršą nuversti Šoigu“.

Paties J. Prigožino buvimo vieta nėra žinoma. „Fontanka“ teigimu, 18-19 val. jis buvo Sankt Peterburge. Pirmieji jo pranešimai apie pradedamą kovą su Rusijos kariuomenės vadovybe paviešinti apie 20 val. 30 min

Soc. tinkluose gausu įvairios informacijos apie „Wagner“ judėjimą link Rostovo, tačiau praėjus daugiau nei 4 valandoms nėra jokių patvirtintų pranešimų apie galimus susidūrimus ar pačių smogikų dislokacijos vietą.

Maskvoje ir Rostove pasirodė karinė technika ir ginkluoti kariai bei VRM pareigūnai.

Į „Wagner“ smogikus kreipėsi keli įtakingi rusų generolai, įskaitant budelį D. Surovikiną. „Wagner“ oficiali paskyra po kelių minučių išplatino įrašą, kad visi „Wagner“ vadai yra lojalūs savo vadui, o „išdavikų generolų laukia teismas“.\

J. Prigožinas 2 val. nakties paskelbė, kad įžengė į Rusijos teritoriją į šiuo metu jau įžengia į Rostovą. Ir toliau nėra jokių faktinių patvirtinimų apie J. Prigožino žygdarbius Rusijoje.