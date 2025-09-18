Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lukašenka patvirtino, kad į Lietuvą atsisakę vykti Statkevičius buvo „paimtas atgal“

2025-09-18 07:18 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-09-18 07:18

Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka pakomentavo situaciją dėl politinio kalinio Mikola Statkevičiaus, skelbia „RBC-Ukraina“. A. Lukašenka patvirtino, kad M. Statkevičius buvo grąžintas atgal į Baltarusiją.

Zelenskis: karo pradžioje man skambino Lukašenka ir atsiprašinėjo, pasiūlė smogti Baltarusijai (nuotr. SCANPIX)
26

Pasak A. Lukašenkos, M. Statkevičius išlaisvinimo metu neva „jau buvo ant mirties slenksčio" ir galėjo „netrukus mirti, Dieve saugok, kalėjime".

Pasak A. Lukašenkos, M. Statkevičius išlaisvinimo metu neva „jau buvo ant mirties slenksčio“ ir galėjo „netrukus mirti, Dieve saugok, kalėjime“.

„Na, kam to reikia? Jis nori būti lyderiu. Ten įėjo, tarsi į neutralią zoną, perėjo prie lietuvių, vaikinai paklausė: „Tu nori į Baltarusiją? Tu juk į kalėjimą...“ (Statkevičius atsakė – red. past.): „Eisiu į kalėjimą“. Na, gerai. Paėmė jį. Juk negalima jo palikti. Jis vis dėlto mūsų žmogus“, – pareiškė jis.

A. Lukašenka nenurodė, kur buvo nugabentas M. Statkevičius.

„Naša Niva“ anksčiau šią savaitę paskelbė, kad M. Statkevičius vėl atsidūrė Gluboko kalėjime. Leidinio duomenimis, M. Statkevičius „buvo rastas Gluboko kalėjime“. Kitos detalės neatskleidžiamos. Anksčiau jis bausmę atliko būtent Gluboko kolonijoje.

Prie JAV ambasados – iš Baltarusijos paleisti kaliniai
(26 nuotr.)
(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prie JAV ambasados – iš Baltarusijos paleisti kaliniai

Iš kalėjimo paleistas Statkevičius liko Baltarusijoje

Apie tai, kad N. Statkevičius liko Baltarusijoje, Eltai patvirtino paskirtojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio atstovė spaudai Kristina Belikova.

„Galiu patvirtinti, kad yra vienas žmogus, kuris nori likti. Šiuo metu jis yra Baltarusijos teritorijoje, jo nėra Lietuvos teritorijoje“, – sakė ji.

„Tai yra (Mikola – ELTA) Statkevičius, opozicionierius“, – pridūrė K. Belikova.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis taip pat patvirtino, kad vienas asmuo liko Baltarusijoje.

„Kalbama apie vieną asmenį, kuris (...) nebandė kirsti sienos ir patekti į Lietuvą“, – Eltai teigė jis.

„Jis (pasienyje – ELTA) stovėjo tam tikrą laiką, bet šiuo metu jo ten nėra. (...) Punkte dirbantys pasieniečiai nemato jokių asmenų. Daugiau jokių situacijų, kurios būtų nestandartinės punkto veikloje, nėra, viskas vyksta kaip ir kasdieniškai“, – tęsė VSAT atstovas.

69 metų N. Statkevičius yra atsargos pulkininkas leitenantas, Baltarusijos socialdemokratų lyderis ir buvo kandidatas į prezidentus 2010 m. rinkimuose. Tais metais jis metė iššūkį Aliaksandrui Lukašenkai, tačiau po didelio masto protesto prieš balsavimo rezultatus buvo suimtas ir penkeriems metams pasodintas į kalėjimą.

Savo kandidatūrą jis nusprendė kelti ir 2020 m. vykusiuose Baltarusijos prezidento rinkimuose. Šį kartą Minsko režimo jis vėl buvo pasodintas į kalėjimą.

Baltarusijos centrinei rinkimų komisijai atsisakius registruoti jo kandidatūrą, N. Statkevičius galiausiai parėmė Sviatlanos Cichanouskajos kandidatūrą.

ELTA primena, kad ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, jog Baltarusija paleido 52 politinius kalinius, tarp kurių yra ir Lietuvos piliečių.

Užsienio reikalų ministerijos (URM) duomenimis, šiuo metu Baltarusijoje vis dar laikomi beveik 1,2 tūkst. oficialiai pripažintų politinių kalinių. 

