Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
26
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Lenkijoje vėl skamba pavojaus varpai – dėl dronų grėsmės pakelti naikintuvai, sustiprinta gynyba

Uždarytas Liublino oro uostas
2025-09-13 18:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-13 18:11

Lenkija šeštadienio vakarą pranešė, kad dėl grėsmės iš Ukrainos pasienio regionų, kur fiksuojami bepiločių orlaivių smūgiai, šalies oro erdvėje pradėjo veikti karinė aviacija.

Lenkijos kariai patruliuoja miestelyje, kur nukrito rusų dronas (nuotr. SCANPIX)

Lenkija šeštadienio vakarą pranešė, kad dėl grėsmės iš Ukrainos pasienio regionų, kur fiksuojami bepiločių orlaivių smūgiai, šalies oro erdvėje pradėjo veikti karinė aviacija.

REKLAMA
26
REKLAMA
REKLAMA

Pasak Lenkijos kariuomenės operatyvinės vadovybės, aktyvuotos visos būtinos procedūros, siekiant užtikrinti šalies oro erdvės saugumą. Dangų patruliuoja tiek lenkų, tiek sąjungininkų kariniai orlaiviai, o žemėje esantys oro gynybos ir radiolokacinės žvalgybos vienetai pasiekė aukščiausią parengtį.

REKLAMA

Kaip pabrėžiama oficialiame pranešime, šie veiksmai yra prevencinio pobūdžio – jų tikslas užtikrinti oro erdvės apsaugą ir piliečių saugumą, ypač teritorijose, esančiose šalia galimai pavojingų zonų.

„Operatyvinė vadovybė nuolat stebi situaciją, o pavaldžios pajėgos išlieka visiškoje parengtyje nedelsiant reaguoti“, – skelbiama pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Lenkijos kariuomenė priduria, kad situacija pasienyje vertinama kaip dinamiška, todėl gali būti priimami papildomi sprendimai, jei grėsmės išaugtų.

Uždarytas Liublino oro uostas

Lenkijos oro navigacijos tarnyba „PANSA“ pranešė, kad dėl karinių orlaivių veiksmų laikinai uždarytas Lublino oro uostas ir aplink jį esanti kontroliuojama erdvė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Apie situacijos eigą informuosime nuolat“, – rašoma oficialiame pranešime.

Primename, kad šią savaitę, trečiadienio rytą kaimyninėje Lenkijoje įvyko daugelio vadinamas precendento neturintis incidentas, kai po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą, Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimas (nuotr. SCANPIX)
„The Telegraph“: Putinas buvo tikras – NATO nesiryš atsakyti į provokaciją Lenkijoje (26)
Tomaszas ir jo sugriautas namas (tv3.lt koliažas)
Iš Rusijos į Lenkiją atskridęs dronas užkrito ant pensininko Tomaszo namo: „Staiga kažkas driokstelėjo“ (20)
Lenkijos kariai (nuotr. SCANPIX)
Ekspertas įspėja kiekvieną: Lenkija gyvena karo sąlygomis (22)
Lenkija ėmėsi priemonių: ribojami skrydžiai palei sieną su Baltarusija ir Ukraina (nuotr. gamintojo)
Lenkija ėmėsi priemonių: ribojami skrydžiai palei sieną su Baltarusija ir Ukraina (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
praeikti ukrai
praeikti ukrai
2025-09-13 18:43
perima ru dronus ir nukreipia į Lenkiją.
Tai naujausias budas išprovokuoti trečiajį pasaulinį karą
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (26)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų