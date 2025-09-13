Lenkijoje vėl skamba pavojaus varpai – dėl dronų grėsmės pakelti naikintuvai, sustiprinta gynyba

Pasak Lenkijos kariuomenės operatyvinės vadovybės, aktyvuotos visos būtinos procedūros, siekiant užtikrinti šalies oro erdvės saugumą. Dangų patruliuoja tiek lenkų, tiek sąjungininkų kariniai orlaiviai, o žemėje esantys oro gynybos ir radiolokacinės žvalgybos vienetai pasiekė aukščiausią parengtį.
Kaip pabrėžiama oficialiame pranešime, šie veiksmai yra prevencinio pobūdžio – jų tikslas užtikrinti oro erdvės apsaugą ir piliečių saugumą, ypač teritorijose, esančiose šalia galimai pavojingų zonų.
„Operatyvinė vadovybė nuolat stebi situaciją, o pavaldžios pajėgos išlieka visiškoje parengtyje nedelsiant reaguoti“, – skelbiama pranešime.
Lenkijos kariuomenė priduria, kad situacija pasienyje vertinama kaip dinamiška, todėl gali būti priimami papildomi sprendimai, jei grėsmės išaugtų.
Uždarytas Liublino oro uostas
Lenkijos oro navigacijos tarnyba „PANSA“ pranešė, kad dėl karinių orlaivių veiksmų laikinai uždarytas Lublino oro uostas ir aplink jį esanti kontroliuojama erdvė.
„Apie situacijos eigą informuosime nuolat“, – rašoma oficialiame pranešime.
Primename, kad šią savaitę, trečiadienio rytą kaimyninėje Lenkijoje įvyko daugelio vadinamas precendento neturintis incidentas, kai po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą, Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos.
