Lenkija perspėja Ukrainą: toleruosite korupciją – pamiršite kelią į ES

R. Sikorskis buvo paklaustas, ar korupcijos skandalas Ukrainoje turėtų paveikti Lenkijos paramą šaliai.
„Šiandien pas mane lankėsi Ukrainos vicepremjeras Taras Kachka, ir jis išgirdo šią žinią tiesiai iš manęs – beje, jau ne pirmą kartą – kad lengviausias būdas prarasti Vakarų paramą yra toleruoti korupciją Ukrainoje“, – sakė užsienio reikalų ministras.
Kaip pažymėjo Lenkijos diplomatijos vadovas, Ukrainoje dėl šio skandalo jau įvyko atsistatydinimų ir sulaikymų. Jo nuomone, tai yra „greičiau adekvačios valstybės valdžios reakcijos pavyzdys“, nors, kaip pridūrė, „žinome, kad būta bandymų apriboti antikorupcinės tarnybos įgaliojimus“.
„Jei Ukraina toleruos korupciją, ji neįstos į Europos Sąjungą“
„Tai, kaip Ukrainos valdžia sureaguos į šią situaciją, bus lemiamas veiksnys... Jei Ukraina toleruos korupciją, ji neįstos į Europos Sąjungą. ES reikalauja sąžiningumo ir procedūrų laikymosi“, – pabrėžė ministras.
Lenkijos diplomatijos vadovas taip pat akcentavo Lenkijos suinteresuotumą remti Ukrainą.
„Mums Ukraina yra savotiškas buferis – apsauga nuo Rusijos agresijos. Ukraina drąsiai kovoja“, – teigė jis.
