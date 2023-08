Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

10:43 | DB: ukrainiečiai rusus apšaudo iš Rusijos

Šeštadienį Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms Rusijos Naugardo srities oro bazėje pavyko sunaikinti rusų bombonešį Tu-22M3. Rusų gynybos ministerija dėl išpuolio apkaltino sraigtinį bepilotį orlaivį (turinį sraigtą, visai kaip sraigtasparnis – red.).

„Jei tai tiesa, tai sustiprina vertinimą, kad kai kurios dronų atakos prieš Rusijos karinius taikinius yra vykdomos iš Rusijos teritorijos. Mažai tikėtina, kad sraigtiniai dronai galėtų pasiekti šią oro bazę iš už Rusijos ribų. <...>

Tai mažiausiai sėkminga ataka prieš Rusijos karinius aerodromus, vėlgi kelianti klausimų dėl Rusijos gebėjimo apsaugoti strategines vietas giliai šalies viduje“, – rašo Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba naujausioje savo ataskaitoje.

