Karas Ukrainoje. Žvalgyba: Rusija persimetė prie senų ir mažiau tikslų ginklų - civilių aukų gali tik daugėti

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

04.37 | Žvalgyba: Rusija naudoja senus ir netikslius ginklus

Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija paskelbė naujausią žvalgybos informaciją apie Rusijos karines pajėgas. Joje akcentuojama, kad Rusijai, tikėtina, tenka naudoti senesnius ir ne tokius tikslius ginklus, dėl kurių didesnė civilių aukų tikimybė.

Ataskaitoje priduriama, kad Rusija tikriausiai ėmėsi šių ginklų, nes nepasiekė savo karinių tikslų Ukrainoje.

Kol kas Jungtinės Tautos patvirtino, kad Ukrainoje žuvo 729 civiliai, nors tikimasi, kad tikrasis skaičius bus daug didesnis.

