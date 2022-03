Karas Ukrainoje. Žvalgyba: Rusija persimetė prie senų ir mažiau tikslių ginklų – civilių aukų gali tik daugėti

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

06.32 | JAV žvalgyba: Rusijos kariuomenė neteko daugiau nei 7000 karių

Neįvardijami amerikiečių pareigūnai, kalbėję su „New York Times“, perspėjo, kad jų aukų skaičius iš Rusijos nėra tikslus.

Tuo metu patys ukrainiečiai skelbia nukovę mažiausiai 13 800 Rusijos karių.

06.20 | Rusijos sugriautame teatre Mariupolyje slėpėsi per 1 000 žmonių

Ukraina trečiadienį pareiškė, kad Rusijos sugriautame teatre apgultame Mariupolio uostamiestyje slėpėsi daugiau kaip tūkstantis žmonių, o aukų skaičius dar nežinomas.

„Šiandien okupantai sunaikino Dramos teatrą. Vietą, kurioje prieglobstį rado daugiau nei tūkstantis žmonių. Mes niekada to neatleisime“, – „Telegram“ žinutėje teigė Mariupolio vietos taryba.

06.18 | JT Saugumo Tarybos narės ragina surengti skubų posėdį dėl Ukrainos

Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Albanija, Norvegija ir Airija paprašė ketvirtadienį surengti skubų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį dėl blogėjančios humanitarinės padėties Ukrainoje, pranešė diplomatiniai šaltiniai.

„Rusija vykdo karo nusikaltimus ir taikosi į civilius gyventojus, – trečiadienį savo „Twitter“ paskyroje pranešė Britanijos diplomatinė atstovybė prie JT. – Rusijos neteisėtas karas Ukrainoje kelia grėsmę mums visiems.“

05.57 | Kinija „niekada nepuls Ukrainos“

Kinijos ambasadorius Ukrainoje gyrė ukrainiečių vienybę ir pasipriešinimą savo pastabose, kurios, atrodo, prieštarauja ankstesnei šalies pozicijai. Per susitikimą su Lvivo regiono karine administracija Fan Xianrong sakė, kad Kinija „niekada nepuls Ukrainos“, bet rems ją ekonomiškai ir politiškai, pranešė Ukrainos žiniasklaida „Ukrinform“.

„Kinija niekada nepuls Ukrainos, mes padėsime, ypač ekonomine kryptimi. Šioje situacijoje, kurią išgyvenate dabar, elgsimės atsakingai. Matėme, kokia didelė yra Ukrainos žmonių vienybė, o tai reiškia jos stiprybę“, – sakė Kinijos ambasadorius Ukrainoje.

„Kinija yra draugiška šalis ukrainiečiams. Kaip ambasadorius galiu atsakingai pasakyti, kad Kinija amžinai bus gera jėga Ukrainai tiek ekonomine, tiek politine prasme. Visada gerbsime Jūsų valstybę, santykius plėtosime lygybės ir abipusės naudos pagrindu. Mes gerbsime ukrainiečių pasirinktą kelią, nes tai yra kiekvienos tautos suvereni teisė“, – pridūrė ambasadorius.

Lvivo regiono karinės administracijos gubernatorius Maksimas Kozytskis taip pat patvirtino susitikimą šios savaitės pradžioje paskelbtame pareiškime, pažymėdamas, kad Kinija išsiuntė dvi humanitarinės pagalbos partijas Ukrainos žmonėms, o trečiosios tikimasi šią savaitę. Jis sakė:

„Kinija ir Ukraina yra strateginės partnerės, šiemet minime 30 metų nuo mūsų šalių diplomatinių santykių užmezgimo“.

Kinija laikosi atsargios diplomatinės pozicijos dėl karo Ukrainoje, balansuodama tarp dažnai deklaruojamos pagarbos kitų šalių suverenitetui ir nenoro kritikuoti savo artimą sąjungininkę Rusiją.

05.33 | Prancūzija: Rusija tik „apsimeta, kad derasi“

Rusija tik „apsimeta, kad derasi“ su Ukraina ir įsitraukia į „dramatišką ilgalaikio žiaurumo procesą“, pareiškė Prancūzijos užsienio reikalų ministras.

„Yra tik viena nepaprastoji padėtis: paliaubos, paliaubos, paliaubos. Tik tokiu pagrindu galite derėtis, nes nesiderėsite su ginklu ant galvos“, – interviu prancūzų laikraščiui „Le Parisien“ trečiadienį sakė Jean-Yves Le Drianas.

Le Drianas pridūrė, kad Prancūzija laikys Rusiją atsakinga už bet kokį cheminio ar bakteriologinio ginklo panaudojimą kare Ukrainoje:

„Jei Ukrainoje būtų įvykę cheminiai ar bakteriologiniai išpuoliai, žinotume, kas už juos būtų atsakingas. Tai būtų Rusija“.

Prancūzijos ministras teigė, kad dėl tokio nekonvencinės ginkluotės panaudojimo Rusijai bus taikomos papildomos sankcijos.

„Tokių ginklų panaudojimas būtų laikomas netoleruotinų karo eskalavimu, atsakas į jį – absoliučiai masinės ir radikalios ekonominės sankcijos be jokių tabu“, – patikino ministras, nepatikslinęs, kokių sankcijų galėtų imtis Europa.

05.02 | Zelenskis pasmerkė išpuolį Mariupolyje

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Rusijos pajėgos trečiadienį numetė bombą ant teatro Mariupolio miesto centre, kur glaudėsi šimtai moterų ir vaikų.

„Ten glaudėsi šimtai žmonių... Pastatas buvo sugriautas. Aukų skaičius kol kas nežinomas. Mano širdis plyšta nuo to, ką Rusija daro mūsų žmonėms, Mariupoliui, Donecko sričiai“, – naujausioje savo kalboje sakė V. Zelenskis.

Prezidentas taip pat tiesiogiai kreipėsi į rusus, prašydamas suabejoti, ar Mariupolio apgultis kuo nors skiriasi nuo Leningrado apgulties, ir pažadėdamas, kad pasidavę Rusijos kariai išgyvens.

„Rusijos piliečiai! Kuo jūsų Mariupolio apgultis skiriasi nuo Leningrado apgulties Antrojo pasaulinio karo metais?“, – rusiškai į karius kreipėsi V. Zelenskis.

04.37 | Žvalgyba: Rusija naudoja senus ir netikslius ginklus

Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija paskelbė naujausią žvalgybos informaciją apie Rusijos karines pajėgas. Joje akcentuojama, kad Rusijai, tikėtina, tenka naudoti senesnius ir ne tokius tikslius ginklus, dėl kurių didesnė civilių aukų tikimybė.

Ataskaitoje priduriama, kad Rusija tikriausiai ėmėsi šių ginklų, nes nepasiekė savo karinių tikslų Ukrainoje.

Kol kas Jungtinės Tautos patvirtino, kad Ukrainoje žuvo 729 civiliai, nors tikimasi, kad tikrasis skaičius bus daug didesnis.

