Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:26 | Rusijos pajėgų nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 29 750 Rusijos karių.

Taip pat Ukrainos kariai sunaikino 206 lėktuvus, 170 sraigtasparnių, 1322 tankus, 3246 šarvuočius, 623 artilerijos pabūklus, 201 raketų sistemą, 13 laivų, 2226 mašinas, 76 kuro cisternas, 503 bepiločius orlaivius, 93 priešraketinės gynybos sistemas, 4 mažo nuotolio balistinių raketų sistemas bei 48 specialiosios įrangos vienetus.

09:49 | Ukrainos žvalgyba atmeta, kad Putinas išsižadės savo planų

Ukrainos Gynybos ministerijos Vyriausiojo žvalgybos direktorato atstovo Vadymo Skybyckio teigimu, Rusijos karinės pajėgos neketina apleisti savo užimtų teritorijų Ukrainoje, todėl karas tęsis, tikėtina, bent iki metų galo.

Anot jo, Rusijos karinė vadovybė kas mėnesį koreguoja savo planus Ukrainoje. Šiuo metu kariuomenei pavesta užduotis apsupti Ukrainos pajėgas rytuose ir pasiekti administracines Luhansko ir Donecko sričių sienas. Tai žvalgybiniai Ukrainos duomenys rodo, kad aktyvūs karo veiksmai užsitęs iki metų pabaigos.

„[Putinas] niekuo nepasitiki, nieko negirdi. Jis turi savo planų dėl Rusijos imperijos atkūrimo. Putinas savo planų neatsisako. Šis karas užsitęs. Kiek ilgai truks aktyvioji fazė, tai bus rugsėjo mėnuo arba spalis, arba iki metų pabaigos. Tai priklauso nuo mūsų pasipriešinimo, nuo mūsų gynybos pajėgų būklės ir nuo pagalbos, kurią gauname“, – kalbėjo V. Skybyckis, skelbia UNIAN.

Jis pridūrė, kad spalio 7-ąją V. Putinui sukanka 70 metų ir kariškiai tikriausiai norės įteikti diktatoriui „dovaną“.

„Metų pabaigoje žiemą bus šalta, ir sakoma, kad Ukraina eis į derybų procesą“, – sakė V. Skybyckis.

Žvalgybos teigimu, V. Putinas planuoja vadovauti Rusijai iki savo dienų pabaigos, Rusijos Federacijos prezidentas jau seniai atsisakė „įpėdinio“ scenarijaus.

„Karas, kurį jis nori vykdyti, bus ilgas. Tai žmogus, kuris nenori užleisti savo pozicijų“, – reziumavo V. Skybyckis.

09:22 | Maskva grasina išsiųsti JAV žurnalistų dėl „YouTube“ veiksmų

Rusijos užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pagrasino išsiųsti iš šalies kurį nors JAV žurnalistą arba nebeleisianti dirbti kuriai nors žiniasklaidos priemonei, jei platforma „YouTube“ vėl užblokuos jos kassavaitinių spaudos konferencijų transliacijas.

„Kelios mano spaudos konferencijos buvo blokuotos. Pasakėme taip: jei dar kartą blokuosite spaudos konferencijos transliaciją, vienas žurnalistas arba viena JAV žiniasklaidos priemonė keliaus namo“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova per apskritojo stalo diskusiją.

Ji taip pat įspėjo Lenkijos žiniasklaidą, pabrėžusi, kad „visa tai prižiūri ponia, turinti Lenkijos pilietybę“. M. Zacharova turėjo galvoje „YouTube“ vadovę Susan Wojcicki – lenkų kilmės JAV pilietę.

„Atsižvelgdami į Lenkijos poziciją (Rusijos atžvilgiu), galime neapsiriboti JAV“, – sakė M. Zacharova, kurią citavo Rusijos naujienų agentūros.

09:02 | Rusija patvirtino atleidusi per 100 Rosgvardijos narių, atsisakiusių kautis Ukrainoje

Rusijos teismas patvirtino sprendimą atleisti 115 Nacionalinės gvardijos (Rosgvardijos) narių, apskundusių jų pašalinimą iš tarnybos, kai šie gvardiečiai atsisakė dalyvauti Maskvos invazijoje į Ukrainą.

Ši byla atrodo esantis pirmasis oficialus patvirtinimas, kad kariai atsisako dalyvauti Rusijos karinėje kampanijoje Ukrainoje, pradėtoje vasario 24 dieną.

Karinis teismas Rusijos pietinėje Kabardos-Balkarijos respublikoje trečiadienį nurodė išnagrįnėjęs „reikiamus dokumentus“ ir apklausęs Nacionalinės gvardijos pareigūnus. Ši vidaus saugumo struktūra yra atskira nuo Rusijos kariuomenės.

Teismas padarė išvadą, kad ieškovai „nepagrįstai atsisakė vykdyti oficialią užduotį“ ir jų apeliaciją atmetė.

Posėdis vyko už uždarų durų, kad nebūtų paviešinta „karinių paslapčių“, pridūrė teismas.

Rusijos naujienų agentūra „Interfax“ ketvirtadienį citavo teismo spaudos tarnybos pranešimą, kad minimi Nacionalinės gvardijos kariai atsisakė vykdyti užduotį per kampaniją Ukrainoje, kurią Maskva oficialiai vadina ne karu, o „specialiąja karine operacija“.

08:29 | Suomijos premjerė: pasitikėjimas Rusija prarastas ištisoms kartoms

Suomijos ministrė pirmininkė Sanna Marin ketvirtadienį viešėdama Kijeve sakė, kad po įsiveržimo į Ukrainą Rusijai prireiks dešimtmečių, kad pataisytų savo reputaciją pasaulyje.

Per spaudos konferenciją su Ukrainos vyriausybės vadovo Denysu Šmyhaliu Suomijos premjerė pavadino Rusijos karą prieš Ukrainą „lūžio tašku“ Europai.

Pasak jos, šis karas „iš esmės pakeitė Europos saugumo aplinką ir mūsų požiūrį į Rusiją“.

„Pasitikėjimas prarastas ištisoms kartoms“, – sakė S. Marin.

The eyes of Finnish Prime Minister Sanna Marin in Irpin say it all pic.twitter.com/ZiiA0UudpY