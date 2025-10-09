Žiniasklaida: Ukraina „Flamingo“ raketomis smogė FSB pastatui Kryme

Pažymima, kad atakai prieš Rusijos FSB bazę Krymo pusiasalio šiaurėje buvo panaudotos trys sparnuotosios raketos.
Ukrainos ministrė pirmininkė, prezidento kanceliarijos vadovas ir vyresnysis patarėjas sankcijų klausimais kitos savaitės pradžioje vyks į Jungtines Valstijas deryboms su amerikiečių pareigūnais, ketvirtadienį pranešė ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Temos apima oro gynybą, energetiką ir sankcijų žingsnius, taip pat derybų eigą. Su JAV taip pat bus aptartas įšaldytų lėšų klausimas“, – socialiniuose tinkluose rašė V. Zelenskis.
Okupantų smūgis: Rusija tamsoje paliko dar vieną Ukrainos miestą
Po naktinės rusų dronų atakos Čornomorsko miestas Odesos srityje liko be elektros. Apie tai pranešė
Miestas Čornomorsk Odesos srityje liko be elektros tiekimo po Rusijos dronų atakos naktį į spalio 9 d., pranešė miesto meras Vasilijus Gulajevas savo „Facebook“ paskyroje.
Jis pažymėjo, kad dėl atakos buvo apgadinta civilinė infrastruktūra ir privatūs namai, tačiau pridūrė, kad informacijos apie žuvusius nėra.
„Kritinė infrastruktūra šiuo metu aprūpinama generatoriais. Ačiū Dievui, šiuo metu nėra informacijos apie žuvusius, tačiau yra nukentėjusių“, – pažymėjo miesto vadovas.
Jis pridūrė, kad elektros tiekimas sutriko visoje Čornomorsko teritorinėje bendruomenėje, išskyrus Burlača Balka kaimą.
„Žala yra didelė. Remontas užtruks“, – teigiama pranešime.
Varšuvos savivaldybės darbuotojas apkaltintas šnipinėjimu Rusijai
Varšuvos miesto savivaldybės viešojo administravimo pareigūnas buvo apkaltintas šnipinėjimu Rusijai, praneša „TVP World“.
Lenkijos vidaus saugumo agentūra (ABW) ketvirtadienį paskelbė, kad asmeniui pateikti kaltinimai dėl šnipinėjimo ir įgaliojimų viršijimo.
Vadovaujantis asmens duomenų apsaugos įstatymais, įtariamasis įvardijamas kaip Tomaszas L.
ABW jį sulaikė dar 2022 m. kovą, o nuo tada jis buvo suimtas.
Prokurorai kaltinamąjį aktą Varšuvos regioniniam teismui perdavė 2025 m. rugsėjo 11 d.
Zelenskis: Rusija smūgiais energetikos infrastruktūrai siekia kelti chaosą
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją siekiu kelti chaosą Ukrainoje smūgiais energetikos ir geležinkelių infrastruktūrai.
Šis komentaras žurnalistams Kyjive buvo išsakytas trečiadienį ir paskelbtas ketvirtadienį.
„Rusijos užduotis yra kelti chaosą ir daryti psichologinį spaudimą gyventojams smūgiais energetikos objektams ir geležinkeliams“, – sakė V. Zelenskis.
Trumpo komandą papiktino Kremliaus pasisakymai: „Tegul kalba už save“
Trečiadienį JAV prezidento administracijos atstovai kategoriškai atmetė Kremliaus teiginį, esą diplomatinės pastangos siekiant taikos Ukrainoje, pradėtos po Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimo Aliaskoje, yra iš esmės išsemtos.
Ukrainos naujienų portalas „Kyiv Post“ pakalbino tris Baltųjų rūmų aukšto rango pareigūnus, kurių vienas patarė Maskvai „kalbėti už save“. ir buvusį JAV ambasadorių Ukrainoje Johną Herbstą, paaiškinusį, ko Kremlius tokiais pasisakymais siekia. Visi pašnekovai pažymėjo, kad spaudimas Rusijai artimiausiu metu turėtų tęstis.
Griežtą Baltųjų rūmų reakciją išprovokavo Rusijos užsienio reikalų viceministro Sergejaus Riabkovo pasisakymas trečiadienį.
„Deja, turime pripažinti, kad galingas akstinas susitarimams pasiekti, kurį suteikė susitikimas Ankoridže (…) iš esmės užgeso“, – sakė Rusijos užsienio reikalų viceministras, kurį citavo Rusijos naujienų agentūros.
Kalbėdami su „Kyiv Post“, trys D. Trumpo administracijos atstovai Kremliaus naratyvą griežtai atmetė. Vienas jų patarė Kremliui „kalbėti už save“, pridurdamas, kad JAV pozicija siekti ilgalaikės taikos buvo nuosekli „prieš, per ir po Aliaskos viršūnių susitikimo“.
„Mūsų pozicija nepasikeitė“, – tvirtino kitas, pažymėdamas, kad Trumpas aiškiai pasakė, jog „jo kantrybė Putino atžvilgiu baigia išsekti.“
Siekis suversti kaltę kitiems
Buvęs JAV ambasadorius Ukrainoje ir dabartinis Atlanto tarybos Eurazijos centro vyr. direktorius Johnas Herbstas Rusijos užsienio reikalų viceministro pareiškimą vadina apgalvotu žingsniu, kurio adresatai – ir D. Trumpo administracija, ir Rusijos vidaus auditorija.
„Manau, kad šis pareiškimas yra atsakas į įvairius pareiškimus, kuriuos Trumpas ir jo komanda padarė nuo to laiko, kai Trumpas ir (Ukrainos prezidentas Volodymyras – ELTA) Zelenskis susitiko Niujorke prieš daugiau nei dvi savaites“, – J. Herbstas sakė portalui „Kyiv Post“.
S. Riabkovo pareiškimą jis traktuoja kaip vidinės komunikacijos priemonę, leidžiančią Rusijos valdžiai pasakyti savo piliečiams, kad po susitikimo Aliaskoje reikalai nėra tokie jau puikūs, kaip jie buvo linkę manyti, ir tuo pačiu metu pamėginti perkelti atsakomybę kitiems.
„Jie bando pasakyti, kad Trumpas lieka mūsų draugas; jis turi gerų ketinimų, bet viską gadina tik tie įkyrūs europiečiai“, – Kremliaus mėginamą transliuoti žinutę apibendrino J. Herbstas.
Spaudimas Maskvai turėtų tęstis
D. Trumpo administracijos atstovai patvirtino, kad, nepaisant Kremliaus teiginių, spaudimo kampanija Maskvai tęsis, ypač jos pajamų iš naftos atžvilgiu.
Pasak vieno iš jų, JAV išlaikys dabartinę poziciją ir toliau ragins tarptautinius partnerius blokuoti Rusijos naftos pirkimą. O jei Rusija elgsis dar agresyviau, Vašingtonas, jo teigimu, pasirengęs įvesti papildomas sankcijas.
J. Herbstas pritarė spaudimo didinimo strategijai, įspėdamas, kad Rusijos „provokacijos prieš NATO tęsiasi jau daugelį metų“ ir vis labiau stiprėja, nes NATO esą nesureagavo.
Kaip vieną iš būdų Maskvai sukelti „tikrą skausmą“, buvęs JAV ambasadorius Ukrainoje paminėjo griežtesnes priemones prieš rusų tanklaivių „šešėlinį laivyną“.
„Didesnė kaina šalims, perkančioms rusų dujas ir naftą, tikriausiai sumažintų dalį Rusijos pardavimų“, – paaiškino J. Herbstas.
„Rimtą sumaištį Rusijoje taip pat būtų galima sukelti suteikiant Ukrainai priemones smogti į daugiau Rusijos angliavandenilių gavybos objektų“, – pridūrė jis.
Buvęs ambasadorius taip pat pabrėžė tebevykstančias diskusijas dėl sparnuotųjų raketų „Tomahawk“ tiekimo Ukrainai, pažymėdamas, kad administracijos „pasirengimas rimtai apsvarstyti šį klausimą yra žingsnis į priekį“.
„(Tai būtų – ELTA) Amerikos paramos Ukrainai ženklas, o tai jau problema Putinui“, – pabrėžė J. Herbstas.
Galiausiai, pagrindinis jo patarimas Trumpo administracijai lieka tas pats – diplomatija viena nepakankama.
„Pastangos įtikinti Putiną sudaryti taiką naudojant žavesį ir nuolaidas nedavė rezultato“, – sakė J. Herbstas.
Pasak buvusio ambasadoriaus, norėdama pakeisti V. Putino skaičiavimus, Amerika turi jį įtikinti, kad karas kenkia jo paties politinei ateičiai, o tai, anot jo, reikalauja ekonominio spaudimo ir karinės paramos Ukrainai.
Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 87 iš 112 Rusijos bepiločių orlaivių
Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 87 iš 112 Rusijos bepiločių orlaivių. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai tinkle „Telegram“ informavo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos.
Nuo trečiadienio, spalio 8 d., 19 val. rusai iš Milerovo, Kursko, Šatalovo ir Primorsko Achtarsko krypčių paleido 112 „Shahed“ ir „Gerbera“ kovinių ir kitokio tipo bepiločių orlaivių. Daugiau nei 70 iš jų buvo „Shahed“ bepiločiai. Oro ataką atrėmė Ukrainos gynybos pajėgų priešlėktuvinių raketų pajėgos, elektroninės karybos ir nepilotuojamųjų sistemų daliniai bei mobiliosios ugnies grupės.
Pirminiais duomenimis, iki ketvirtadienio, spalio 9 d., 9 val. oro gynybos pajėgos Ukrainos šiaurėje, pietuose ir rytuose numušė/neutralizavo 87 „Shahed“, „Gerbera“ ir kitokio tipo bepiločius orlaivius. 12-oje vietų užfiksuoti 22 kovinių bepiločių smūgiai. Ataka tęsiasi, nes ore vis dar yra keli priešo bepiločiai orlaiviai.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Odesos srityje per Rusijos bepiločių orlaivių ataką buvo sužeisti penki žmonės. Kilo dideli gaisrai. Degė du gyvenamieji pastatai, administracinis pastatas ir degalinė. Didelis gaisras kilo ir uosto infrastruktūros objekto teritorijoje.
Rusija stiprina propagandą prieš Ukrainos kariuomenę
Rusija stiprina informacinę kampaniją, kuria siekiama diskredituoti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas, pranešė Ukrainos Kovos su dezinformacija centras.
Rusijos propagandistai skleidžia melagingas naujienas, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai netoli Kupiansko liko be maisto ir vandens bei atsisako kovoti.
Tai iš tikrųjų yra dar vienas mėginimas demoralizuoti ukrainiečius ir diskredituoti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadovybę, sakoma Ukrainos Kovos su dezinformacija centro pranešime „Telegram“ kanale.
Tokios „naujienos“ su nuorodomis į anoniminius šaltinius Rusijos „saugumo pajėgose“ yra įprasta informacinė taktika, kurią rusai naudoja siekdami daryti spaudimą Ukrainos visuomenei, sakoma jame.
„Tokių klastočių tikslas – sukurti chaoso Ukrainos armijoje regimybę“, – pabrėžė centras.
Taip pat pranešta, kad Rusijos propagandistai skleidžia melagingas naujienas, kad Ukrainos gynėjai Sosnivkoje, Dnipropetrovsko srityje, neva naudoja civilius gyventojus kaip „gyvuosius skydus“.
Zelenskis teigia, kad degalų trūkumas Rusijoje jau artėja prie 20 procentų
Degalų trūkumas Rusijoje jau artėja prie 20 proc., rusai naudoja dyzelino atsargas, taupytas juodai dienai, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Ukraina pasiekia išties reikšmingų dalykų, tai rodo mūsų ilgalaikės sankcijos Rusijai. Mūsų duomenimis, Rusijoje degalų trūkumas jau artėja prie 20 proc., kalbant apie benziną. Jie jau naudoja dyzelino atsargas, kurias taupė juodai dienai“, – sakoma V. Zelenskio vaizdo įraše.
Valstybės vadovas pabrėžė, kad Vladimiras Putinas atmetė visus pasiūlymus nutraukti karą – tiek Ukrainos, tiek Amerikos, todėl teisinga, kad Rusija pajustų visą karo kainą.
„Mūsų ilgojo nuotolio smūgiai tapo taiklesni. Mūsų partneriai rengia naujas sankcijas, mes ypač susitelkę į tas sankcijas ir jų sritis, kurioms anksčiau dažnai pristigdavo dėmesio. Rengiame naujus susitikimus su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, taip pat susitikimus Europoje. Svarbu tai, kad neatmetame jokio realaus kelio į taiką, tačiau esame įsitikinę, kad Rusiją galima tik priversti“, – sakė V. Zelenskis.
Anksčiau pranešta, kad rugsėjį Baltarusijos benzino eksportas į Rusiją geležinkeliais išaugo keturis kartus lyginant su ankstesniu mėnesiu, Maskvai siekiant išspręsti degalų trūkumo problemą, sukeltą Ukrainos atakų prieš jos energetikos infrastruktūrą.
Dronų ataka Rusijoje: „Lukoil“ dujų perdirbimo gamykloje kilo gaisras
Spalio 9-osios naktį dronai smogė „LUKOIL-Korobkovsky“ dujų perdirbimo gamyklai Kotovo mieste Volgogrado srityje Rusijoje. Kilo gaisras. Apie tai rašo „Unian“.
Volgogrado srities gubernatorius Andrijus Bočarovas patvirtino ataką ir gaisrą gamykloje. Jis pažymėjo, kad Kotovo rajone dėl „nukritusių numušto dronų nuolaužų kilo gaisras kuro ir energetikos komplekso objektuose“.
NASA palydovinės nuotraukos patvirtino gaisrą gamyklos teritorijoje.
Korobovskio dujų perdirbimo gamykla yra didžiausia dujų perdirbimo įmonė Rusijos Federacijos Pietų federalinėje apygardoje. Jos gamybos pajėgumai – 450 mln. kubinių metrų dujų žaliavos per metus. Šios gamyklos produkcija, ypač suskystintos dujos ir benzinas, yra eksportuojama.
Ukraina skelbia apie tris per rusų smūgį Sumų srityje žuvusius žmones
Per rusų smūgius Ukrainos šiaurės rytuose esančioje Sumų srityje žuvo trys ir buvo sužeisti dar du žmonės, pranešė regiono karinė administracija.
Smūgiai suduoti po to, kai Rusija trečiadienį pareiškė, kad po rugpjūtį Aliaskoje įvykusio Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir jo kolegos iš JAV Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) susitikimo siekis pasiekti taiką Ukrainoje iš esmės išblėso.
„Rusija atakuoja regiono bendruomenes dešimtimis atakos bepiločių ir valdomųjų aviacinių bombų“, – vėlai trečiadienį platformoje „Telegram“ parašė Sumų srities karinės administracijos vadovas Olehas Hryhorovas.
Jis patvirtino, kad per atakas trys vyrai žuvo, o dar du žmonės buvo sužeisti.
To metu Rusijos Volgogrado srities gubernatorius Andrejus Bočarovas ketvirtadienį sakė, kad per ukrainiečių dronų ataką šioje srityje kilo gaisrų „degalų ir energetikos objektuose“.
„Esame arti“: iš Trumpo – naujausia žinia dėl karo Ukrainoje
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad yra „arti sprendimo“, kaip pasiekti taiką Ukrainoje, rašo UNIAN.
„Mes išsprendėme septynis karus. Esame arti aštuntojo sprendimo. Manau, kad išspręsime situaciją su Rusija“, – sakė JAV lyderis žurnalistams.
Trumpas pavadino karą Ukrainoje „siaubingu“ ir dar kartą pareiškė, kad per pastarąją savaitę Rusijos karo su Ukraina metu žuvo 7 tūkstančiai žmonių.
Sausį į Baltuosius rūmus grįžęs D. Trumpas žadėjo užbaigti karą per „24 valandas“, tačiau vis labiau nusivilia, jo teigimu, akivaizdžiu V. Putino nenoru nutraukti kovas Ukrainoje.
Maskva: po susitikimo Aliaskoje siekis užtikrinti taiką Ukrainoje iš esmės išnyko
Maskva trečiadienį pareiškė, kad po rugpjūtį Aliaskoje vykusio Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir jo kolegos iš JAV Donaldo Trumpo aukšto lygio susitikimo siekis pasiekti taiką Ukrainoje iš esmės išblėso.
Rugpjūčio viduryje Rusijos ir JAV prezidentai surengė derybas Aliaskoje, tačiau jiems nepavyko pasiekti susitarimo dėl jau daugiau nei trejus metus trunkančios plataus masto Maskvos invazijos į Ukrainą.
Nuo to laiko diplomatinės pastangos nutraukti kovas įstrigo – tiek Rusija, tiek Kyjivas rengia atakas vienas prieš kitą, Maskvai veržiantis į priekį Rytų Ukrainoje.
„Deja, turime pripažinti, kad Ankoridže susiformavęs galingas postūmis susitarimų link iš esmės išblėso“, – pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas, kurį citavo rusų naujienų agentūros.
Jis dėl šios susidariusios aklavietės apkaltino Europą, apkaltindamas ją noru kariauti „iki paskutinio ukrainiečio“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
rusija didžiausia pasaulyje teroristinė organizacija
Žiniasklaida: Ukraina „Flamingo“ raketomis smogė FSB pastatui Kryme
Ukraina „Flamingo“ raketomis atakavo Rusijos Federalinės saugumo tarnybos (FSB) bazę, praneša vokiečių leidinys „Welt“.
Pažymima, kad atakai prieš Rusijos FSB bazę Krymo pusiasalio šiaurėje buvo panaudotos trys sparnuotosios raketos.
Remiantis Oslo universiteto raketų eksperto Fabiano Hoffmanno analize, dvi iš jų pasiekė tikslą, o kita nukrito apie 100 metrų nuo jo.
„Sprogimai paliko iki 15 metrų skersmens kraterius“, – pabrėžia „Welt“.