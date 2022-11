Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

12:00 | Rusija ruošėsi išbandyti branduolinę torpedą „Poseidon“

Pasak aukšto rango JAV pareigūnų, tarp kariniuose mokymuose naudotų laivų buvo ir specialiosioms operacijoms pritaikytas povandeninis laivas „Belgorod“.

Tiesa, šis laivas nebuvo išbandytas, o galiausiai sugrįžo atgal į uostą. JAV pareigūnai mano, kad taip nutiko dėl to, nes Rusija galėjo susidurti su techniniais nesklandumais.

„Rusijos karinė pramonė išgyvena sunkius laikus ir mes matome, kad Vakarų sankcijos, pritaikytos aukšto lygio arinėms technikos priemonėms daro poveikį, tad [sankcijos] turėtų būti tęsiamos“, – kalbėjo Vakarų diplomatas.

Vašingtonas savo ruožtu neatmeta, kad Rusija nesurengs naujo bandymo išbandant branduolinę torpedą, tačiau pastebima, kad tokiam bandymui skirta teritorija netrukus gali užšalti, todėl tai apribos rusų plano galimybes.

11:30 | Chersono išvadavimas sukėlė džiaugsmo protrūkį Kyjive

Chersono gyventojai penktadienį vakare susirinko Kyjivo Maidano aikštėje švęsti savo gimtojo miesto išvadavimo ir tai buvo pirmas džiaugsmo proveržis Ukrainos sostinėje per beveik devynis karo mėnesius.

„Mano miestas, kur aš gimiau ir kur gyvenau visą savo gyvenimą, pagaliau laisvas“, – su ašaromis akyse sakė 17-metė Nastia Stepenska.

„Kai atėjo [rusai], buvo baisu. Nežinojome, kas nutiks kitą dieną ir ar išvis būsime gyvi“, – sakė moksleivė. Ji pripažino patyrusi šoką.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį paskelbė, kad Chersonas yra „mūsų“, Rusijos pajėgoms atsitraukus iš šio pietinio miesto, kuris buvo vienintelis jų užimtas Ukrainos sričių centras.

Miestas gali atverti kelią Ukrainos pajėgoms į visą Chersono sritį, Juodosios ir Azovo jūrų pakrantes.

„Sugrįšiu, kai tik bus įmanoma ir saugu, – sakė N. Stepenska. – Tikiuosi, greitai.“

Pranešimai, kad Ukrainos pajėgos žengia į Chersoną, sukėlė retą džiaugsmo bangą Kyjive. Sostinės gatvėse skambėjo muzika, aidėjo automobilių garsiniai signalai.

Chersono gyventojai, išvykę į Kyjivą Rusijos kariuomenei kovo mėnesį užėmus jų miestą, Maidano aikštėje su vėliavomis ėmė rinktis 19 valandą. Jie šventė su šampanu, glėbesčiuodamiesi.

„Iš pradžių tuo nepatikėjau. Maniau, kad tam prireiks savaičių ar mėnesių... Ir vos per vieną dieną jiems pavyko įžengti į Chersoną. Tai geriausias visų laikų netikėtumas“, – sakė 41 metų Artiomas Lukivas.

„Pasakiau savo vaikams: „Mes išvaduoti.“ Ir visi apsiverkėme“, – sakė jis, glausdamas savo du vaikus ir laikydamas Ukrainos vėliavą.

Prie aikštėje stovinčio paminklo Ukrainos nepriklausomybei nuo Sovietų Sąjungos Chersono gyventojai vieningai sugiedojo šalies himną ir braukė ašaras.

„Mes tikrai laimingi... Mūsų kariai yra dievai, – sakė A. Lukivas. – Laukiau to devynis mėnesius. Chersonas priklauso ir amžinai priklausys Ukrainai.“

11:14 | Ruošiasi kurti naują privačią karinę bendrovę

Rusijos Federacija pranešė apie ketinimą sukurti pirmą privačią ortodoksų karinę bendrovę, kurios pavadinimas būtų susietas su Rusijos stačiatikių bažnyčios pavadinimu, rašo UNIAN.

Apie naujo bataliono sukūrimą pranešė Kronštato Šv. Mikalojaus karinio jūrų laivyno katedros bendruomenės atstovai.

Teigiama, kad batalionas bus pavadintas „Šv. Andriejaus kryžiumi“, o patys šauktiniai bus treniruojami ir vėliau išsiųsti į karą Ukrainoje.

#Russia is creating an #Orthodox PMC with the name "St. Andrew's Cross".



Representatives of the community of the #Kronstadt Naval Cathedral announced the creation of volunteer battalions to be sent to war. pic.twitter.com/1dGr1FfqQr