Svarbiausi įvykiai:

Ukraina ketvirtadienį pranešė, kad bandydama apeiti jau mėnesį trunkančią Lenkijos vežėjų blokadą išbandė sunkvežimių gabenimą per Lenkijos sieną traukiniais.

Nuo lapkričio buvo paralyžiuotas sunkvežimių eismas keturiuose sienos perėjimo punktuose, nes lenkų vežėjai protestuoja reikalaudami sugrąžinti leidimus įvažiuoti į šalį jų konkurentams iš Ukrainos.

Įtakingas JAV žurnalistas Tuckeris Carlsonas paskelbė, kad JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas perspėjo šalies kongresmenus, kad „siųs kariauti su Rusija jūsų sūnus, dėdes ir giminaičius“, jeigu nebus patvirtinta finansinė pagalba Ukrainai.

JAV gynybos departamentas ar L. Austino atstovai nepatvirtino šio respublikonus atvirai palaikančio ir dabartinę demokratų valdžią kritikuojančio T. Carlsono pareiškimo.

The Biden administration is openly threatening Americans over Ukraine. In a classified briefing in the House yesterday, defense secretary Lloyd Austin informed members that if they don’t appropriate more money for Zelensky, “we’ll send your uncles, cousins and sons to fight… pic.twitter.com/BPKMEBW8TK