Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

10:04 | „The Washington Post“: Didžioji Britanija Ukrainai perduos tolimojo nuotolio raketų

Didžioji Britanija gali ruoštis Ukrainai perduoti iš oro paleidžiamas sparnuotąsias raketas „Storm Shadow“. Bent jau tai liudija Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos amunicijos charakteristikos, rašo „The Washington Post“.

Žurnalistų teigimu, raketos „Storm Shadow“ gali būti montuojamos sovietiniuose Ukrainos lėktuvuose. Su jais Ukrainos ginkluotosios pajėgos galės smogti Rusijos teritorijai.

Dar vasarį per Miuncheno saugumo konferenciją Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas pareiškė, kad jo šalis pirmoji Ukrainai perduos tolimojo nuotolio ginklus.

„Didžioji Britanija bus pirmoji šalis, aprūpinsianti Ukrainą ilgo nuotolio ginkluote“, – sakė jis.

Leidinio teigimu, Didžioji Britanija, kuri didžiuojasi aplenkusi savo Vakarų sąjungininkus tiekdama Ukrainai naujas ginklų sistemas, dabar atrodo pasirengusi siųsti tolimojo nuotolio raketas į Kyjivą. JAV prezidento Joe Bideno administracija jau seniai atsisakė tiekti Kyjivui tokias raketas, baimindamasi karo eskalacijos.

„Tai unikali pozicija, kurią Jungtinė Karalystė gali užimti, nes Rusija šiaip ar taip mūsų nelabai mėgsta“, – leidiniui sakė anonimu pageidavęs likti pareigūnas.

Anot jo, Didžiajai Britanijai perdavus Ukrainai tolimojo nuotolio ginklus, kitoms šalims bus lengviau žengti šį žingsnį.

09:30 | Gegužės 9-osios paradas Maskvoje – žygiuoja po sovietinėmis vėliavomis

Invaziją į Ukrainą pradėjusi Rusija antradienį švenčia gegužės 9-ąją – mini Pergalės dieną ir ta proga rengia paradą, kuriame dalyvaus ir šalies prezidentas Vladimiras Putinas.

Šiemet gegužės 9-ąją rusai mini kitaip nei iki šiol – šeši Rusijos regionai, laikinai okupuotas Krymas ir 21 Rusijos Federacijos miestas saugumo sumetimais atšaukė Gegužės 9-osios Pergalės dienos paradus.

Taip pat šiemet buvo atšauktas ir tradicinis priėmimas pas V. Putiną, kurio metu šis įteikdavo apdovanojimus veteranams. Rusija atšaukė kasmet nuo 2012 m. gegužės 9-ąją vykdavusį „Nemirtingųjų pulko“ maršą.

Tačiau Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketina laikytis bent dalies savo tradicijų. Jis, kaip ir kasmet, sakys kalbą kariniame parade, kuris prasidės 10 val.

Maskvos rengiamose iškilmėse nesilanko nė vienas pasaulio lyderis, išskyrus Kazachstano prezidentą Kasymą-Žomartą Tokajevą, Kirgizijos prezidentą Sadyrą Žaparovą, Uzbekistano prezidentą Šavkatą Mirzijojevą ir Tadžikistano prezidentą Emomalį Rahmoną.

08:55 | Kremlius gegužės 9-ąją minės kitaip

Pergalės diena Rusijoje paprastai yra „didžiulė nacių pralaimėjimo Antrajame pasauliniame kare šventė“, tačiau „Kremliaus paranoja“ paskatino ceremoniją pakeisti, „Sky News“ aiškino karo ekspertas Seanas Bellas.

Rusija atšaukė kasmet nuo 2012 m. gegužės 9-ąją vykdavusį „Nemirtingųjų pulko“ maršą. Iki šiol „Nemirtingasis pulkas“ daugelyje miestų rengdavo eitynes, per kurias gyventojai nešdavo Antrajame pasauliniame kare kovojusių savo giminaičių nuotraukas.

Tačiau yra „didžiulis susirūpinimas“, kad jei piliečiai, kurių artimieji žuvo Ukrainoje, padarys tą patį, tai „atskleis visus Rusijos nuostolius“, pastebėjo S. Bellas.

Jis akcentuoja, kad paprastai gegužės 9-oji yra viena iš svarbiausių datų Rusijos kalendoriuje, ypač karo kontekste, kai Vladimiras Putinas savo invaziją dažnai grindžia sovietų patirtimi Antrojo pasaulinio karo metu.

Tačiau šiemet gegužės 9-osios renginiai sumažinti ir regioniniu mastu – šeši Rusijos regionai, laikinai okupuotas Krymas ir 21 Rusijos Federacijos miestas saugumo sumetimais atšaukė Gegužės 9-osios Pergalės dienos paradus.

08:23 | EK vadovė U. von der Leyen atvyko į Kyjivą paminėti Europos dienos

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen antradienį atvyko į Kyjivą paminėti Europos dienos, kai švenčiama taika ir vienybė Europoje.

Šis vizitas laikomas Ukrainos simboliniu atkirčiu Rusijoje gegužės 9-ąją minimos Pergalės dienos paradui Maskvoje.

U. von der Leyen atvyko naktiniu traukiniu iš Lenkijos, pranešė šiuo traukiniu taip pat važiavęs reporteris.

EK vadovė susitiks su ukrainiečių prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir kalbėsis apie Ukrainos siekį vieną dieną tapti Europos Sąjungos nare.

Good to be back in Kyiv.



Where the values we hold dear are defended everyday.



So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.



I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq