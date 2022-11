Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:12 | Rusija nusitaikė į civilius

Nuo spalio 10 d. Rusija atakavo Ukrainą surengdama išpuolių kampaniją, nukreiptą prieš elektros energetikos infrastruktūrą. Paskutiniai intensyvūs smūgiai įvykdyti spalio 31 d., kai pirmą kartą buvo nukreipti į hidroelektrinės užtvankos įrenginius, skelbia Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba.

„Smūgiai padarė didelę žalą perdavimo stotims ir elektrinėms. Planiniai ir avariniai elektros energijos tiekimo nutraukimai tapo kasdienybe kai kuriose Ukrainos dalyse, o Kyjivas buvo ypač paveiktas“, – rašoma britų žvalgų ataskaitoje.

„Dėl Rusijos smūgių besitęsiantis tinklų naikinimas beveik neabejotinai turės pasekmių tarpusavyje sujungtoms vandens ir šildymo sistemoms, kurias labiausiai pajus civiliai gyventojai žiemą“, – įspėja Didžioji Britanija.

Birtų teigimu, Rusijos smūgiai elektros energijos gamybai ir perdavimui daro neproporcingą poveikį civiliams Ukrainos gyventojams, neigiamai paveikdami tokias sritis kaip sveikatos priežiūra ir šildymas.

„Nuolatinis prioritetas atakuoti nacionalinę infrastruktūrą, o ne karinius taikinius aiškiai rodo, kad Rusai turi tikslą smogti civilių moralei“, – toliau rašoma ataskaitoje.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cI0JMQOcac



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/kA0nDn1h3U