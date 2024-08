Svarbiausi įvykiai:

15:37 | Zelenskis: Ukraina sėkmingai išbandė pirmąją balistinę raketą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad ukrainiečių kariuomenė neseniai atliko pirmąjį sėkmingą šalyje pagamintos balistinės raketos bandymą.

„Įvyko teigiamas pirmosios Ukrainos balistinės raketos bandymas. Sveikinu mūsų gynybos pramonę su tuo. Daugiau detalių apie šią raketą atskleisti negaliu“, – sakė jis per spaudos konferenciją Kyjive.

Rugpjūčio 25-ąją jis taip pat pranešė apie pirmąjį sėkmingą Ukrainos tolimojo nuotolio raketos-drono „Palianica“ panaudojimą mūšyje. Ji buvo kuriama pusantrų metų.

„Defence Express“ duomenimis, „Palianica“ gali atakuoti taikinius už 700 kilometrų, į šios ginkluotės poveikio ratą patenka apie 20 rusų karinių aerodromų.

15:27 | Komentuodamas raketinį išpuolį prieš Ukrainą, J. Bidenas pasakė, kad Rusija Ukrainoje niekada nepasieks tikslo

JAV prezidentas Joe Bidenas pasmerkė masinį antpuolį raketomis ir dronais, kurį Rusija pirmadienį įvykdė Ukrainoje, teigiama Baltųjų rūmų spaudos tarnybos išplatintame pranešime.

„Griežčiausiais žodžiais smerkiu Rusijos tęsiamą karą Ukrainoje ir jos pastangas artėjant rudeniui panardinti ukrainiečius į tamsą. Noriu pasakyti aiškiai – Rusija Ukrainoje savo tikslų niekada nepasieks, o ukrainiečių dvasios niekas niekada nepalauš“, – pranešime teigė J. Bidenas.

14:51 | Ukraina bando pralaužti Rusijos sieną – vyksta susirėmimai ties Belgorodu

Ukrainos ginkluotosios pajėgos bandė pralaužti sieną su Rusijos Federacijos Belgorodo sritimi. Prasidėjo mūšis su Rusijos pasieniečiais. Apie tai rašo Rusijos kanalas „Shot“.

„Ukrainos ginkluotosios pajėgos priartėjo prie sienos su Belgorodo sritimi su 8 šarvuotais automobiliais – prie Nehotijivkos vyksta mūšis su Rusijos pasieniečiais. Anksčiau priešas turėjo 8 šarvuočius ir iki 60 karių. Jiems priartėjus prie sienos, artilerija ir aviacija juos nustūmė atgal, tačiau pasislėpę miško juostoje toliau šaudo. Jie pradėjo judėti apie 8 val. ryto“, – skelbia kanalas.

Šią informaciją patvirtino ir Belgorodo srities gubernatorius.

„Pasirodė informacija, kad priešas bando pralaužti Belgorodo srities sieną. Rusijos gynybos ministerijos duomenimis, padėtis pasienyje išlieka sudėtinga, bet kontroliuojama“, – per „Telegram“ pranešė Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.

14:06 | Estijos UR ministras pasmerkė „barbariškus“ Rusijos smūgius Ukrainai

Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsakhna, reaguodamas į antrą dieną iš eilės Rusijos vykdomą raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, pareiškė, kad tai rodo „moralės ir žmoniškumo stoką“.

Estijos diplomatijos vadovas apie tai pareiškė platformoje „X“.

„Rusija jau kelias dienas be perstojo bombarduoja Ukrainą ir jos žmones. Jų barbariškos atakos prieš civilius gyventojus ir infrastruktūrą rodo Rusijos moralės ir žmoniškumo stoką“, – rašė M. Tsakhna.

Jis paragino Vakarų demokratines valstybes padaryti „daugiau dėl Ukrainos“, kad „jos žmonės galėtų ramiai miegoti savo lovose, o ne slėptuvėse“.

13:55 | Ukraina sako Kursko srityje kontroliuojanti kone 100 gyvenviečių

Ukrainos kariuomenės vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis antradienį pareiškė, kad jo pajėgos Rusijos Kursko srityje kontroliuoja 1 294 kvadratinius kilometrus teritorijos ir kone 100 gyvenviečių.

Be to, į nelaisvę paimta apie 600 rusų karių.

Ukrainos puolimas Kurske tęsiasi jau ketvirtą savaitę.

13:23 | Rusija teigia užėmusi kaimą netoli Pokrovsko

Rusijos gynybos ministerija antradienį pranešė, kad jos pajėgos užėmė dar vieną kaimą rytinėje Donecko srityje netoli Pokrovsko miesto, kuris yra svarbus logistikos centras.

„Centro grupės pajėgų daliniai, vykdydami aktyvius karo veiksmus, išlaisvino Orlovkos gyvenvietę“, – nurodė ministerija, vartodama rusišką Orlivkos kaimo pavadinimą.

12:53 | Rusai apšaudė miestą Charkivo srityje: vienas žmogus žuvo, penki sužeisti, tarp jų – du nepilnamečiai

Charkivo srities Bohoduchivo mieste per rusų apšaudymą sužeistų žmonių skaičius išaugo iki penkių, tarp jų yra nepilnamečių. Žuvo 72 metų amžiaus vyras.

Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Atnaujinta informacija apie Bohoduchivo miesto apšaudymą. Per apšaudymą žuvo 72 metų vyras. 5 žmonės buvo sužeisti. Tarp jų – du nepilnamečiai: 17 metų mergina ir 15 metų vaikinas“, – parašė jis.

Pasak O. Synjehubovo, nepilnamečiai ir 42 metų vyras paguldyti į ligoninę dėl vidutinio sunkumo sužeidimų.

12:27 | A. Duda: Lenkijos karinė parama Ukrainai pasiekė apie 3 mlrd. dolerių

Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda paskelbė, kad šalies karinė parama Ukrainai pasiekė apie 12 mlrd. zlotų (3 mlrd. JAV dolerių). Apie tai pranešė „Ukrinform“, remdamasis „Polskie radio“.

„Iš viso 12 mlrd. zlotų vien tik karinės pagalbos, taigi, atsižvelgiant į mūsų galimybes, Ukrainai davėme tikrai daug“, – sakė A. Duda.

Pasak jo, bendra Lenkijos paramos Ukrainai (karinės, humanitarinės ir kitos) vertė siekia 3,3 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP), t. y. apie 100 mlrd. zlotų (arba 25 mlrd. JAV dolerių).

12:00 | Ligoninėje mirė trys žmonės, sužeisti per Poltavos srities apšaudymą

Poltavos srityje ligoninėje mirė trys civiliai, sužeisti per masinę rusų ataką. Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė Poltavos srities karinės administracijos vadovas Filipas Proninas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Deja, ligoninėje mirė trys civiliai, kurie vakar nukentėjo per masinę priešo ataką. Užuojauta šeimoms ir artimiesiems“, – parašė pareigūnas.

Gydytojai toliau kovoja dėl dar dviejų žmonių gyvybės.

11:23 | Ukraina ruošiasi ilgam karui: kuria naujas brigadas iš užsienyje gyvenančių ukrainiečių

Ukrainos karines struktūras sekantis šaltinis „Militaryland“ gavo nuotraukų, kuriose esą matyti naujos Ukrainos kariuomenės mechanizuotosios brigados kadetai, skelbia „Forbes“. Naujosios mechanizuotosios brigados bus rengiamos užsienio šalyse ir daug naujokų įdarbins iš tose šalyse gyvenančių ukrainiečių.

Pasak leidinio, naujų brigadų sukūrimas priklauso nuo dviejų dalykų: sėkmingos mobilizacijos, kuri gali reikšti 10 000 ar daugiau naujokų, ir nuolatinės užsienio paramos Ukrainos karo veiksmams. Tikėtina, kad ukrainiečių kariai bus aprūpinti Vakarų partnerių tiekiama įranga, priklausomai nuo jų apmokymo vietos.

Nuo 2023 m. rudens Ukrainos kariuomenė suformavo 10 naujų brigadų: keturias mechanizuotąsias brigadas, penkias pėstininkų brigadas ir reindžerių brigadą.

Kol kas neaišku, kiek naujų brigadų šiuo metu formuoja Ukrainos kariuomenė ir kokios tai bus brigados. Tačiau sprendžiant iš ankstesnio plėtros etapo, jų gali būti 10, spėja „Forbes“, o tai reiškia, kad tam reiktų apie 20 000 karių.

10:58 | Ukraina numušė penkias rusų raketas ir 60 dronų

Ukrainos oro pajėgos antradienį pranešė, kad praėjusią naktį numušė penkias rusų raketas ir 60 dronų.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai iš viso paleido 13 įvairaus tipo raketų ir 81 atakos droną.

Nurodoma, kad penkias sparnuotąsias raketas Ch-101 ir 60 „Shahed“ tipo dronų pavyko sunaikinti.

Dešimt dronų dingo – tikriausiai sudužo – Ukrainos teritorijoje, vienas kirto sieną su Baltarusija, o dar apie dešimt yra Ukrainos oro erdvėje.

10:25 | Ekspertas: Rusija tikrina Lenkijos oro gynybos sistemą

Pirmadienį per masinį Ukrainos apšaudymą raketomis Rusijos kovinio bepiločio orlaivio įvykdytas Lenkijos oro erdvės pažeidimas yra Lenkijos oro gynybos sistemos tikrinimas ir Vakarų bauginimas.

Tokią nuomonę komentaruose „Ukrinform“ korespondentui išsakė buvęs Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Sausumos kariuomenės Raketų kariuomenės ir artilerijos vadas Jarosławas Kraszewskis.

„Manau, kad tai buvo Rusijos provokacija“, – sakė ekspertas.

Pasak jo, mažai tikėtina, kad rusų dronas nukrypo nuo numatyto taikinio Ukrainos teritorijoje. Rusija bando Lenkijos oro gynybos sistemą ir tikrina NATO veiksmų tokios įvykių raidos atveju algoritmą.

10:00 | Praėjusią parą Chersono srityje vienas žmogus žuvo, o dar 10 buvo sužeista

Chersono srityje praėjusią parą, rugpjūčio 26-ąją, nuo Rusijos kariuomenės smūgių žuvo vienas žmogus, o dar 10 buvo sužeista.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities valstybinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

09:16 | Rusija pakėlė bombonešius – oro pavojus visoje Ukrainoje, Kyjive girdimi sprogimai

Nuo pat antradienio ryto Ukrainoje paskelbtas oro pavojus. Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė apie Rusijos bombonešių pakilimą. Vėliau pradėta pranešti apie raketas, nukreiptas į Černihivo, Poltavos, Čerkasų sritis, Kyjivą ir Umanę. Kyjive pasigirdo sprogimų garsai, rašo UNIAN.

Ukrainos karinės oro pajėgos antradienį patvirtino, kad iš Engelso aerodromo Rusijos vakarinėje dalyje pakilo keli strateginiai bombonešiai „Tu-95MS“. Po šio pranešimo visoje šalyje buvo paskelbtas oro pavojus.

08:39 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 280 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų rugpjūčio 27 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 610 100 kareivių.

Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 8 563 tankų (+12), 16 667 šarvuotųjų kovos mašinų (+19), 17 495 artilerijos sistemų (+52), 1 173 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 937 oro gynybos priemonių (+0), 367 lėktuvų (+0), 328 sraigtasparnių (+0), 14 254 dronų (+120), 2 547 sparnuotųjų raketų (+103), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 23 613 automobilių (+58), 2 944 specialiosios technikos vienetų (+3).

08:01 | Rusai smogė viešbučiui Kryvyj Rihe: du žmonės žuvo, penki sužeisti

Rugpjūčio 27-osios naktį per Rusijos raketos smūgį viešbučiui Kryvyj Rihe žuvo du žmonės, o dar penki buvo sužeisti. Tai feisbuke pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Pasak pareigūno, „du žmonės žuvo naktį dėl raketos smūgio viešbučiui Kryvyj Rihe. Tai moteris ir vyras. Penki buvo sužeisti. Į ligoninę nugabenta 43 metų moteris, jos būklė sunki. Hospitalizuotas ir 37 metų vyras. Jo būklė vidutinio sunkumo. Dar trys nukentėjusieji sveiks namuose“.

Kaip pabrėžė S. Lysakas, dar dviejų žmonių likimas šiuo metu nežinomas. Jie gali būti po griuvėsiais.

07:38 | Naktį rusų dronai atakavo Zaporižios sritį: du žmonės žuvo, keturi buvo sužeisti

Zaporižios srityje per naktinę rusų bepiločių orlaivių ataką du žmonės žuvo, o dar keturi buvo sužeisti. Tai „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fiodorovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Patikslintais duomenimis, du žuvusieji, keturi sužeistieji po naktinės priešo atakos Zaporižios srityje“, – parašė jis.

Gautomis žiniomis, rusai smogė septynis smūgius bepiločiais orlaiviais Zaporižios miesto ir Zaporižios rajono teritorijai. Sugriauta namų, kilo gaisrų.

Šiuo metu ligoninėje yra keturi nukentėjusieji:

86 metų moteris, jos būklė sunki, nes nudegė daugiau nei 54 proc. kūno paviršiaus;

59 metų vyras, būklė vidutinio sunkumo;

dvi moterys – 30 ir 56 metų, jos sužeistos nesunkiai.

Žuvo du žmonės – vyras ir moteris.

07:15 | Naktį užfiksuota aukų

Pasak vietos pareigūnų, per naktinius Rusijos išpuolius žuvo trys žmonės. Pranešama apie dvi aukas centriniame Ukrainos mieste Kryvyj Rihe ir vieną pietryčių Zaporižioje.

Kryvyj Riho gynybos tarybos vadovas Oleksandras Vilkulas socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė, kad raketa pataikė į civilinės infrastruktūros pastatą.

Jis pridūrė, kad per išpuolį žuvo moteris ir dar keturi žmonės buvo sužeisti. Manoma, kad penki žmonės vis dar yra įstrigę po griuvėsiais.

06:48 | A. Pocius: ukrainiečių įsiveržimas į Kurską rodo, kad tokių žingsnių bus daugiau

Ukrainiečių įsiveržimas į Rusijos Kursko sritį agresorei signalizuoja, kad tokių atakų gali būti daugiau, sako Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas, buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius.

„Manyčiau, tas netikėtumo žingsnis, kuris buvo žengtas, yra signalas Rusijai, kad tokių žingsnių bus daugiau“, – LRT laidoje „Dienos tema“ pirmadienį kalbėjo A. Pocius.

„Manau, kad šitos (Kursko – BNS) operacijos sėkmė yra ta, kad ji buvo tokia slapta, kad mažai kas žinojo ukrainiečių tikslus, kada, kur, kaip ir koks yra galutinis tikslas“, – pažymėjo NSGK pirmininkas.