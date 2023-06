Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

15:13 | Zelenskis: Rusija susprogdino masinio ekologinio naikinimo bombą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį paragino pasaulį reaguoti į ataką prieš Kachovkos užtvanką. Dėl pažeidimo, sukėlusio didelį potvynį, jis apkaltino Rusiją.

„Pasaulis privalo reaguoti“, – socialiniuose tinkluose parašė jis.

Jo teigimu, Rusija antradienio naktį, 2 val. 50 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, iš vidaus susprogdino elektrinės konstrukcijas.

„Jau daugiau nei metus Rusija kontroliuoja ir užtvanką, ir pačią Kachovkos hidroelektrinę. Susprogdinti ją iš išorės – apšaudant – fiziškai nerealu. Ji buvo užminuota. Užminuota būtent rusų okupantų ir jų susprogdinta. Rusija susprogdino masinio ekologinio naikinimo bombą. Tai didžiausia žmogaus rankų ekologinė katastrofa Europoje per dešimtmečius. Tai (Rusija) – pavojingiausias teroristas pasaulyje. Ir todėl Rusijos pralaimėjimas – pralaimėjimas, kurį mes taip ar taip užtikrinsim – bus didžiausias indėlis į mūsų su jumis regiono saugumą, į Europos ir viso pasaulio“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Jis taip pat paaiškino šalių lyderiams, kad užtvankos susprogdinimas reiškia ne tik sugriautus dešimčių tūkstančių žmonių gyvenimus dėl kilusio potvynio. Užtvankos vanduo dar aprūpino milijonus žmonių geriamu vandeniu. Į vandenį katastrofos metu pateko ir teršalai. Kyla grėsmė ir Charkivo hidroelektrinei, kuri gali būti užtvindyta, ir Zaporižios AE, kurios aušinimą užtikrina užtvankos vanduo.

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Kachovkos hidroelektrinė sugriauta „dėl diversijų iš Ukrainos pusės“, tačiau nepaaiškino, kaip tai buvo įgyvendinta Rusijai kontroliuojant teritoriją.

Maža to, dar pernai gruodį patys rusų kariai gyrėsi užminavę užtvanką ir grasino susprogdinti ją, jeigu matys, jog negali sustabdyti Ukrainos kariuomenės puolimo.

Vietos okupacinė administracija iš pradžių skelbė apie „ramią naktį“, tačiau netrukus pareiškė, kad užtvanka buvo apšaudyta.

15:10 | Ukrainoje susprogdinus užtvanką užtvindytos 24 gyvenvietės – ukrainiečių ministras

Kyjivas antradienį pranešė, kad susprogdinus prie Naujosios Kachovkos miesto Rusijos okupuotoje pietinėje Ukrainoje dalyje esančią užtvanką buvo užtvindytos 24 gyvenvietės.

„Šiuo metu užtvindytos 24 Ukrainos gyvenvietės“, – pareiškime cituojamas Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka.

Jis pridūrė, kad ministerija jau evakavo apie tūkstantį žmonių.

14:47 | Patvino Nova Kachovka

Štai taip dabar atrodo Nova Kachovkos miestas, stipriai patvinęs po to, kai Rusijos karinės pajėgos antradienį susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką. Chersono valdžia pradėjo masinę evakuaciją, skelbdama, kad pavojus iškilo mažiausiai 16 tūkst. žmonių.

Deja, Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka antradienį sakė, kad vanduo iš Rusijos susprogdintos Kachovkos hidroelektrinės rezervuaro šiuo metu gadina kelius ir trukdo evakuacijai.

14:14 | Patvirtinta: Rusijoje nukautas elitinis desantininkų vadas, vadovavęs Belgorodo gynybai

Gatvių mūšių Novaja Tavolžanka gyvenvietėje metu buvo nukautas Rusijos kariuomenės pulkininkas, operatyvinės kariuomenės grupės „Belgorod“ vadas Andrejus Stesevas, pranešė su V. Putino režimu kovojantys rusų partizanai.

Apie 53-ejų pulkininko žūtį rusų savanoriai, kovojantys Ukrainos kariuomenės gretose prieš Rusijos režimą, paskelbė birželio 5-osios vakarą. Jau kitą dieną jie paviešino ir vaizdo įrašą, kuriame matomas nukautas rusų kariuomenės pulkininkas. Pranešama, kad jis buvo nušautas gyvenvietės gatvėse vykusių mūšių metu.

13:54 | J. Stoltenbergas: Rusija neturi veto teisės dėl Ukrainos prisijungimo prie NATO

NATO vadovas Jensas Stoltenbergas antradienį pareiškė, kad Rusija neturi veto teisės dėl galimos Ukrainos narystės šiame Vakarų gynybos aljanse.

„Visi sąjungininkai sutinka, kad NATO durys lieka atviros, kad Ukraina taps Aljanso nare ir kad Rusija neturi veto teisės“, – sakė J. Stoltenbergas Bratislavoje per susitikimą su NATO rytinio sparno lyderiais.

13:28 | Ukraina skelbia, kad po užtvankos sunaikinimo į upę pateko 150 tonų mašininės alyvos

Ukraina antradienį pranešė, kad po Kachovkos užtvankos sunaikinimo į Dnipro upę išsiliejo 150 tonų mašininės alyvos, ir perspėjo dėl neigiamo poveikio aplinkai.

„Dėl sprogimo į Dnipro upę pateko šimtas penkiasdešimt tonų mašininės alyvos“, – socialinėje žiniasklaidoje pranešė Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėja komunikacijos klausimais Darija Zarivna.

12:56 | JK: Kachovkos užtvankos sunaikinimas yra bjaurus karo nusikaltimas

Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Jamesas Cleverly antradienį pasmerkė Rusijos kontroliuojamos Kachovkos užtvankos Pietų Ukrainoje sunaikinimą ir pavadino tai pasibjaurėtinu veiksmu.

„Tyčinis puolimas prieš vien civilinę infrastruktūrą yra karo nusikaltimas“, – parašė jis socialinėje žiniasklaidoje.

J. Cleverly pažadėjo paramą Kyjivui ir nukentėjusiems asmenims.

12:26 | „Naktį buvo ramu“: Rusija išsidavė pati susprogdinusi Kachovkos hidroelektrinę

Ankstyvą gegužės 6-osios rytą pasirodė pranešimai apie Rusijos susprogdintą Kachovkos hidroelektrinę. Pažeista ne tik užtvanka – susprogdintas buvo ir mašinų skyrius, o pati elektrinė dėl pažeidimų jau nebus atstatoma.

Tuo metu teroro išpuolį galimai surengusios Rusijos spec. tarnybos akivaizdžiai šio veiksmo nederino su vietos statytinių valdžia, nes jos komunikacija staiga pasikeitė tik įvykiams įsibėgėjus.

12:16 | Pietų Ukrainoje užtvindytos kelios gyvenvietės – regiono gubernatorius

Chersono srities karinės administracijos vadas Oleksandras Prokudinas skelbia, kad po pranešimo apie Kachovkos užtvankos sunaikinimą jau užtvindytos mažiausiai aštuonios skirtingos šio rajono gyvenvietės, o valdžia ruošiasi didesniam potvyniui visame regione.

Jis sako, kad potvynis kelia pavojų mažiausiai 16 000 žmonių.

Apylinkių, kurioms kyla didžiausia rizika, gyventojai autobusais evakuojami į Chersoną, tada jie bus perkelti į skirtingus šalies miestus, įskaitant sostinę Kyjivą, rašoma O. Prokudino pranešime „Telegram“.

11:50 | NATO vadovas: Ukrainos užtvankos susprogdinimas rodo Rusijos karo žiaurumą

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas antradienį pasmerkė didelės užtvankos Ukrainoje pralaužimą ir sakė, kad tai parodo nuniokojimą, atneštą Maskvos invazijos.

„Dėl Kachovkos užtvankos sunaikinimo šiandien kyla pavojus tūkstančiams civilių gyventojų ir daroma didelė žala aplinkai. Tai pasipiktinimą keliantis veiksmas, dar kartą parodantis Rusijos karo Ukrainoje brutalumą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė J. Stoltenbergas.

11:07 | Vanduo iš Kachovkos hidroelektrinės rezervuaro trukdo evakuacijai – ministras

Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka antradienį sakė, kad vanduo iš Rusijos susprogdintos Kachovkos hidroelektrinės rezervuaro šiuo metu gadina kelius ir trukdo evakuacijai.

Pasak jo, potencialaus potvynio zonoje yra apie 80 gyvenviečių, dauguma jų – Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose.

I. Klymenka pažymėjo, kad dabar svarbiausia užduotis – evakuoti kuo daugiau žmonių.

„Artėja vanduo. Padėtį apsunkina tai, kad kai kurie keliai yra nuplauti. Dėl to neįmanoma nuvažiuoti į kai kurias gyvenvietes. Evakuacijos komandos ieško kitų kelių. Nuo 10 val. ryto jau evakuoti 742 žmonės“, – sakė jis.

I. Klymenka nurodė, kad šiuo metu Chersono srityje teikiama pagalba Dnipro dešiniojo kranto gyventojams.

„Nerimaujame dėl mūsų žmonių, kurie liko laikinai okupuotame... kairiajame krante, nes rusų teroristams gyvybė neturi jokios vertės“, – pažymėjo ministras.

10:37 | EVT vadovas žada patraukti Rusiją atsakomybėn dėl išpuolio prieš užtvanką Ukrainoje

Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Charles'is Michelis antradienį pareiškė esąs šokiruotas dėl išpuolio prieš svarbią Ukrainos užtvanką ir pažadėjo patraukti Rusiją atsakomybėn už šį karo nusikaltimą – civilinės infrastruktūros naikinimą.

„Esu šokiruotas precedento neturinčio Naujosios Kachovkos užtvankos užpuolimo. Civilinės infrastruktūros sunaikinimas neabejotinai laikomas karo nusikaltimu, ir mes reikalausime, kad Rusija ir jos įgaliotiniai atsakytų“, – socialiniuose tinkluose rašė EVT vadovas.

Europos Sąjungos vadovus vienijančios institucijos vadovas Ch. Michelis sakė, kad per šį mėnesį Briuselyje vyksiantį aukščiausiojo lygio susitikimą pasiūlys suteikti didesnę pagalbą užtvindytoms teritorijoms.

„Mintimis esu su visomis šeimomis Ukrainoje, nukentėjusiomis nuo šios katastrofos“, – rašė jis.

10:19 | TATENA: tiesioginio pavojaus Ukrainos atominei elektrinei po užtvankos susprogdinimo nėra

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) antradienį pareiškė, kad nemato tiesioginio pavojaus branduolinei saugai didžiausioje Europos atominėje elektrinėje po to, kai buvo susprogdinta hidroelektrinės užtvanka pietų Ukrainoje.

„TATENA žino apie pranešimus dėl žalos Ukrainos Kachovkos užtvankai; TATENA ekspertai Zaporižios atominėje elektrinėje atidžiai stebi situaciją; tiesioginio pavojaus branduolinei saugai elektrinėje nėra“, – teigė TATENA socialinio tinklo „Twitter“ žinutėje.

Kyjivas tuo tarpu pareiškė, kad branduolinės katastrofos pavojus didėja po to, kai buvo susprogdinta maždaug už 150 km nuo Zaporižios elektrinės esanti Kachovkos užtvanka.

09:45 | Kachovkos hidroelektrinė nebeatkuriama, rezervuaras nuseks per 4 dienas

Rusijos susprogdintos Ukrainos Kachovkos hidroelektrinės nebeįmanoma atkurti tokios, kokia ji buvo, mašinų salėje sunaikinta visa įranga, antradienį paskelbė daugelį Ukrainos hidroelektrinių administruojanti valstybinė įmonė „Ukrhidroenerho“.

„Dėl mašinų salės susprogdinimo iš vidaus Kachovkos hidroelektrinė visiškai sunaikinta. Ji neatkuriama“, – sakoma pranešime.

„Ukrhidroenerho“ vertinimu, Kachovkos rezervuaras nuseks per ateinančias keturias dienas. Antradienį 9 val. ryto vandens lygis jau sparčiai krito.

09:19 | Po rusų teroro akto iškilo pavojus Zaporižios atominei elektrinei

Rusijos pajėgų teroras Kachovkos hidroelektrinėje gali turėti neigiamų pasekmių Zaporižios atominei elektrinei, tačiau padėtis kontroliuojama, skelbia Ukrainos atominių elektrinių operatorė „Enerhoatom“.

Antradienio naktį rusai susprogdino Kachovkos hidroelektrinės, esančios Pietų Ukrainoje, užtvanką.

Dėl sprogimo užtvankos rezervuare vandens lygis sparčiai mažėja, o tai yra papildoma grėsmė laikinai okupuotai Zaporižios atominei elektrinei, taip pat esančiai Pietų Ukrainoje.

Vanduo iš Kachovkos rezervuaro reikalingas tam, kad stotis gautų maitinimą atominės elektrinės turbinų kondensatoriams ir saugos sistemoms. Dabar stoties aušinimo tvenkinys pilnas: 8 valandą ryto vandens lygis siekė 16,6 metro, o stoties poreikiams to pakanka, pabrėžė „Enerhoatom“.

„Enerhoatom stebi situaciją ir seka Zaporižios atominės elektrinės darbuotojų veiksmus kartu su kitomis gamykloje esančiomis tarptautinėmis organizacijomis, ypač TATENA“, – pažymėjo bendrovė.

08:25 | Zelenskis sureagavo į elektrinės ataką

„Rusų teroristai. Kachovkos hidroelektrinės užtvankos sunaikinimas visam pasauliui tik patvirtina, kad jie turi būti išvaryti iš kiekvieno Ukrainos žemės kampelio. Jiems nereikėtų palikti nė vieno metro, nes kiekvieną metrą jie naudoja terorui.

Tik Ukrainos pergalė grąžins saugumą. Ir ši pergalė ateis. Teroristai nesugebės sustabdyti Ukrainos vandeniu, raketomis ar dar kuo nors“, – savo „Telegram“ paskyroje rašė V. Zelenskis.

08:04 | Nepaprastasis posėdis

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sušaukė nepaprastąjį Nacionalinės saugumo tarnybos posėdį dėl smūgio Kachovkos hidroelektrinei.

07:29 | Chersono srities vadas: „evakuacija prasidėjo“

Chersono srities vadas Oleksandras Prokudinas „Telegram“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame praneša, kad dėl Nova Kachovkos užtvankos apgadinimo „per 5 valandas vanduo pasieks kritinį lygį“, todėl pradėta gyventojų evakuacija.

Vietos gyventojai jau pradėti evakuoti iš galimų potvynių zonų. Jis patvirtino, kad rusai susprogdino Kachovkos hidroelektrinę, ir paragino kuo greičiau palikti pavojingas vietas.

06:58 | Rusija susprogdino hidroelektrinę

Rusijos okupacinės pajėgos susprogdino Kachovkos hidroelektrinę, skelbia operatyvinė vadovybė „Pietūs“ rašo „Ukrainska Pravda“.

„Dabar tikslinami sunaikinimo mastai, vandens greitis ir tūris, galimos potvynių sritys. Visos paslaugos veikia. Situacija stebima“, – situaciją apibūdino OV „Pietūs“.

Apie tai, kad hidroelektrinė užminuota dar pernai spalį skelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

This reservoir provides the cooling water for the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. It will take some time for the reservoir to drain to a dangerous level for ZNPP, but the clock is now ticking.



And the destruction downstream will be enormous. https://t.co/3xasMGDD9y