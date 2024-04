Svarbiausi įvykiai:

10:36 | Po rusų atakos dirba šimtai gelbėtojų, apie žuvusius kol kas nepranešta

Kyjivas pranešė apie didelio masto ataką prieš svarbius šalies objektus, bet nurodė, kad bent jau kol kas nebuvo pranešimų apie žuvusius žmones.

Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, į infrastruktūros objektus taip pat taikytasi Kyjive, šalies pietuose esančiose Zaporižioje ir Odesoje, vakaruose netoli Lenkijos sienos esančiame Lvive.

„Rusų teroristai ir vėl taikėsi į ypatingos svarbos infrastruktūrą“, – sakė jis.

Maskva pastaraisiais mėnesiais intensyviai atakuoja Ukrainos energetikos objektus, surengdama ir vienas didžiausių per daugiau kaip dvejus metus trunkantį karą oro atakų.

V. Zelenskis paragino Ukrainos partneres Vakaruose nežiūrėti pro pirštus ir suteikti daugiau oro gynybos sistemų.

Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka sakė, kad po „masinio apšaudymo“ įvairiose šalies vietose dirba šimtai gelbėtojų.

„Kelias valandas rusų kariuomenė atakavo penkis Ukrainos regionus, smogdama ypatingos svarbos infrastruktūrai“, – sakė jis.

Pasak ministro, rusams paleidus daugiau kaip 10 raketų į Charkivą, kai kuriose miesto dalyse nutrūko elektros tiekimas.

„Laimei, kaip rodo operatyviniai duomenys, per šiandienos ataką niekas nežuvo ir nebuvo sužeistas“, – pridūrė jis.

Charkivo meras įspėjo, kad antrajame pagal dydį Ukrainos mieste galimos energijos tiekimo problemos.

Pietinėje Zaporižios srityje gubernatorius Ivanas Fiodorovas anksti ketvirtadienį pranešė apie sprogimus.

Lvivo srities gubernatorius Maksymas Kozyckis sakė, kad rusai įvairių tipų sparnuotosiomis raketomis ir dronais atakavo dujų paskirstymo objektą ir elektros pastotę.

„Kilo gaisrų. Ugniagesiai juos greit užgesino“, – socialiniuose tinkluose parašė jis.

Ukrainos oro pajėgos ketvirtadienio rytą pranešė sunaikinusios 18 raketų bei 39 atakos dronus.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad pagrindinė naktinės rusų atakos kryptis buvo vakarinė Lvivo sritis.

Nurodoma, kad rusai iš viso paleido 20 sparnuotųjų raketų Ch-101/Ch-555, šešias aerobalistines raketas Ch-47М2, 12 zenitinių valdomų raketų S-300, 40 atakos dronų „Shahed“ bei keturias valdomas aviacines raketas Ch-59.

Rusija tuo metu paskelbė praėjusią naktį sunaikinusi 12 ukrainiečių dronų, įskaitant tris dronus, numuštus toli rytuose esančiame Mordovijos regione.

Kiti dronai sunaikinti virš Kursko, Tambovo, Belgorodo, Briansko ir Lipecko regionų, sakoma pranešime. Ukraina jau daug mėnesių dronais atakuoja Rusiją.

09:35 | Dėl rusų apšaudymo daugiau kaip 200 tūkst. Charkivo srities abonentų liko be elektros

Po rusų apšaudymo Charkive be elektros liko daugiau nei 200 tūkst. abonentų.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos prezidento biuro vadovo pavaduotojas Oleksijus Kuleba, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Pasak jo, ketvirtadienio rytą rusai surengė dar vieną masinę ataką prieš Ukrainos energetikos objektus. Priešas paleido dešimtis bepiločių orlaivių ir raketų į Charkivo, Kyjivo, Zaporižios ir Lvivo sritis. Pranešimų apie žuvusiuosius ir sužeistuosius negauta.

„Sunkiausia situacija Charkivo srityje. Vien miestui smogta daugiau kaip 10 raketų smūgių. Šalis teroristė bando sunaikinti Charkivo infrastruktūrą ir palikti miestą tamsoje. Šiuo metu srityje elektra tiekiama su pertrūkiais – daugiau kaip 200 tūkst. Charkivo srities abonentų liko be elektros“, – pažymėjo O. Kuleba.

Charkivo metropolitenas dirba kaip slėptuvė.

Energetikai ir specializuotos tarnybos analizuoja teroristinės priešo atakos padarinius.

„Specialistai, vietos ir srities valdžios institucijos stengiasi kuo greičiau pašalinti atakos padarinius. Koordinuojame veiksmus, kad elektros tinklai veiktų", – patikino O. Kuleba.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, okupantai naktį atakavo energetikos objektus keturiose Ukrainos srityse.

09:26 | V. Zelenskis: praėjusią naktį Rusija atakavo Ukrainą daugiau kaip 40 raketų ir 40 dronų

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pranešė, kad Rusija praėjusią naktį paleido į Ukrainą daugiau kaip 40 raketų ir 40 dronų, taikydamasi į šalies ypatingos svarbos infrastruktūrą.

„Naktį Rusija paleido į Ukrainą daugiau kaip 40 raketų ir 40 dronų“, – socialiniame tinkle „X“ parašė V. Zelenskis.

„Kai kurios raketos ir dronai „Shahed“ buvo sėkmingai numušti. Deja, tik dalis jų. Rusų teroristai ir vėl taikėsi į ypatingos svarbos infrastruktūrą“, – sakė jis.

08:40 | D. Kuleba reikalauja daugiau oro gynybos sistemų „Patriot“

Diplomatinės derybos su partnerėmis, per kurias Ukraina prašė aprūpinti ją papildomomis oro gynybos sistemomis „Patriot“, nepasiteisino net ir pasikartojančių Rusijos balistinių raketų smūgių akivaizdoje, interviu „The Washington Post“ sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, pranešė „Ukrinform“.

„Taktiška tyli diplomatija nepasiteisino“, – sakė D. Kuleba.

Pirmąsias baterijas „Patriot“ Kyjivas gavo praėjusią vasarą, tačiau trijų dabar turimų sistemų neužtenka apginti visą šalį nuo padidėjusio Rusijos aviacijos bombardavimo. Karo meto vyriausybei prašant Vakarų sąjungininkių suteikti daugiau ginklų, prezidentas Volodymyras Zelenskis pavedė D. Kulebai konkrečią užduotį – įtikinti šalis, turinčias atsarginių sistemų „Patriot“, perduoti jas Ukrainai.

D. Kuleba ne kartą pabrėžė, kad jis ir Ukraina yra dėkingi už saugumo pagalbą, kurią jau suteikė daugelis šalių, tačiau jis ėmė viešai reikšti nepasitenkinimą dėl ribotos paramos. Pasak D. Kulebos, šalys turi daugiau nei 100 sistemų „Patriot“, o kai kuriose kaimyninėse šalyse uostą ar aerodromą saugo daugiau nei viena tokia sistema. Prezidentas V. Zelenskis sakė, kad visai Ukrainai apsaugoti reikia 26 sistemų, tačiau D. Kuleba deda pastangas pradžiai kuo greičiau gauti bent septynias.

„Ar jūs nuoširdžiai tikite, kad visa JAV kariuomenė neturi vienos atliekamos baterijos „Patriot“, kuri nevykdo kovinės tarnybos ir kurios nebūtų galima atiduoti Ukrainai? Aš ne“, - sakė D. Kuleba ir pridūrė esąs įsitikinęs, jog galiausiai Ukraina gaus daugiau sistemų „Patriot“, bet už šį delsimą ukrainiečiai moka gyvybėmis.

Pastarosiomis savaitėmis Rusija sustiprino atakas prieš svarbiausią Ukrainos infrastruktūrą, kai kuriuose miestuose, įskaitant Charkivą, nutrūko elektros tiekimas. Kyjivas prašo būtent „Patriot“, nes tai vienintelis ginklas, galintis perimti ir sunaikinti Rusijos hipergarsines balistines raketas, tokias kaip „Kinžal“.

08:29 | Lenkija pakėlė naikintuvus

Lenkijos ginkluotojų pajėgų operacinė vadavietė tuo metu pranešė apie padidintą saugumą regione.

„Atkreipiame dėmesį, kad oro erdvėje skrieja Lenkijos ir sąjungininkų orlaiviai, todėl gali padidėti triukšmo lygis, ypač pietrytinėje šalies dalyje.

Šiąnakt stebimas intensyvus Rusijos Federacijos tolimojo nuotolio aviacijos aktyvumas, susijęs su raketų smūgiais į Ukrainos teritorijoje esančius objektus.

Pradėtos visos būtinos procedūros, užtikrinančios Lenkijos oro erdvės saugumą, nuolat stebime situaciją“, – platformoje „X“ nurodė Lenkijos ginkluotosios pajėgos.

❗️Uwaga, w przestrzeni powietrznej operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, co może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju.



08:21 | Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 810 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 810 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų balandžio 11 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 450 890 kareivių.

Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 137 tankų (+5), 13 679 šarvuotųjų kovos mašinų (+12), 11 452 artilerijos sistemų (+48), 1 040 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 754 oro gynybos priemonių (+1), 347 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 9 104 dronų (+34), 2 069 sparnuotųjų raketų (+2), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 15 298 automobilių (+50), 1 882 specialiosios technikos vienetų (+6).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

08:20 | Naktį rusai atakavo Ukrainos energetikos objektus keturiose srityse

Naktį į ketvirtadienį Rusijos kariuomenė atakavo Ukrainos energetikos infrastruktūrą Charkivo, Zaporižios, Lvivo ir Kyjivo srityse.

Tai feisbuke pranešė Ukrainos energetikos ministras Hermanas Haluščenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Priešas vėl atakuoja mūsų energetikos infrastruktūrą! Charkivo, Zaporižios, Lvivo ir Kyjivo srityse buvo užpulti gamybos objektai ir tiekimo sistemos. Energetikai jau šalina padarinius“, – pažymėjo ministras.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas pranešė, kad balandžio 11-osios naktį okupantai rusai smogė Ukrainai dar vieną masinį smūgį, naudodami sparnuotąsias raketas ir „Shahed-136/131“ tipo dronus. Preliminariais duomenimis, Ukrainos oro gynybos pajėgos ir priemonės sunaikino 37 iš 40 rusų paleistų dronų. Informacija apie raketas tikslinama.

07:43 | Britams – raginimas susilaikyti nuo kelionių į Baltarusiją

Jungtinės Karalystės piliečiai turėtų susilaikyti nuo kelionių į Baltarusiją. Tai pareiškė Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerija, praneša „Ukrinform“.

„URM rekomenduoja atsisakyti bet kokių kelionių į Baltarusiją. Rusijos karinės operacijos vyksta Baltarusijoje. Esama tam tikros rizikos, kad tiesioginis konfliktas, susijęs su karu Ukrainoje, gali išplisti į Baltarusiją“, - sakoma pareiškime.

Pažymima, kad Didžiosios Britanijos galimybės teikti konsulinę pagalbą savo piliečiams Baltarusijos teritorijoje yra labai ribotos.

„Ukrinform“ primena, kad Didžioji Britanija nerekomenduoja savo piliečiams vykti į dar septynias šalis: Iraną, Rusiją, Sudaną, Izraelį, Ukrainą, Libaną ir Palestinos teritorijas.

Šis sąrašas neatima britams galimybės apsilankyti išvardytose šalyse, tačiau jie gali netekti kelionių draudimo išmokų ir susidurti su kitomis problemomis.

06:38 | Rusija nuo ryto atakavo Charkivą

Ketvirtadienio rytą Rusijos kariuomenė smogė mažiausiai 10 smūgių Charkivo miesto ir srities kritinei infrastruktūrai.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synehubovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Okupantai smogė mažiausiai 10 smūgių Charkivo miesto ir srities kritinei infrastruktūrai. Kol kas pranešimų apie nukentėjusiuosius negauta. Informacija atnaujinama. Jau fiksuojame elektros tiekimo pertrūkius“, – rašoma pranešime.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos darbuotojai baigė avarinius ir gelbėjimo darbus Charkivo srities Lipcų kaime, kurį apšaudė okupantai.

