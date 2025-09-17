Zelenskis: rusams yra daug blogiau, nei jie sako Putinui

Von der Leyen pažadėjo Trumpui parengti naują planą dėl rusiškos energijos
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen po pokalbio su JAV prezidentu Dondaldu Trumpu paskelbė apie iniciatyvą, kurios tikslas – greičiau nutraukti bet kokį naftos ir dujų importą iš Rusijos į Europą.
„Rusijos karo ekonomika, kurią palaiko pajamos iš iškastinio kuro, finansuoja kraujo liejimą Ukrainoje“, – pirmadienį platformoje „X“ rašė ji.
„Norėdama tam padaryti galą, Komisija pasiūlys paspartinti laipsnišką Rusijos iškastinio kuro importo nutraukimą.“
U. Von der Leyen sakė, kad Komisija netrukus pateiks 19-ąjį sankcijų paketą, kuris bus taikomas kriptovaliutoms, bankams ir energetikai. Ji teigė su D. Trumpu turėjusi „gerą pokalbį“, kurio metu daugiausia dėmesio buvo skirta būdams, kaip papildomomis priemonėmis padidinti ekonominį spaudimą Maskvai.
Jokios išsamesnės informacijos U. Von der Leyen nepateikė, tačiau dabartiniame birželį parengtame ES plane numatyta rusiškų dujų importą visiškai nutraukti tik nuo 2028 m.
Komisijos duomenimis, 2024 m. Rusijos tiekiamos dujos vis dar sudarė apie 19 proc. ES dujų importo. Naftos importas turėtų būti nutrauktas iki 2027 m. pabaigos, nors praėjusiais metais į Europos rinką vis dar pateko 13 mln. tonų rusiškos naftos.
D. Trumpas neseniai pareiškė, kad JAV tolesnes sankcijas Rusijai įves tik po to, kai Europos partnerės nustatys didelius muito tarifus Kinijos importui ir liausis pirkusios rusišką naftą. Kadangi jo reikalavimas taikomas ir NATO sąjungininkei Turkijai, kuri yra viena iš didžiausių pigios rusiškos energijos pirkėjų, lieka neaišku, ar vien ES iniciatyva patenkins Vašingtoną.
ES narės Vengrija ir Slovakija taip pat tebėra labai priklausomos nuo rusiškos naftos, o ES vis dar importuoja didelius rusiškų suskystintųjų gamtinių dujų kiekius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Zelenskis: rusams yra daug blogiau, nei jie sako Putinui
Rusijos padėtis yra kur kas prastesnė nei suvokia Vladimiras Putinas, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie tai jis kalbėjo interviu „Sky news“, rašo UNIAN.
„Mano nuomone, mes labai laiku sureagavome ir visiškai sužlugdėme dvi puolimo operacijas. Trečiąją, manau, jei atvirai, per dieną ar dvi suprasime, kad jie patyrė didelių nuostolių ir jiems nieko nepavyko. Bet man reikia dar vienos ar dviejų dienų, kad galėčiau apie tai pasakyti viešai“, – nurodė jis.
V. Zelenskio nuomone, Rusijai viskas susiklostė blogiau, nei ji tikėjosi.
„Aš pasakyčiau taip: jiems viskas yra daug blogiau, nei jie pranešė Putinui. Putinas apie tai nežino. Manau, jis to nesupranta. Bet, be abejo, yra grafikai, yra jo ataskaitos. Kažkuriuo momentu jis visa tai pamatys“, – pabrėžia V. Zelenskis.