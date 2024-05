Svarbiausi įvykiai:

Belgijoje antradienį viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis spaudos konferencijoje Briuselyje pažymėjo, kad labai norėtų, jog JAV prezidentas Joe Bidenas asmeniškai atvyktų į aukščiausiojo lygio susitikimą Šveicarijoje.

„Žinau, kad Amerika remia aukščiausiojo lygio susitikimą, tačiau mes su jumis nežinome, kokiu lygiu. Manau, kad tai nėra labai tvirtas sprendimas, su visa pagarba kiekvienam Jungtinių Valstijų žmogui“, – sakė V. Zelenskis.

„Manau, kad prezidentas J. Bidenas reikalingas taikos aukščiausiojo lygio susitikimui, reikalingas kitiems lyderiams, kurie žiūri į Jungtinių Valstijų reakciją. Jo nedalyvavimu džiaugsis tik Putinas, jis plos atsistojęs“, – pridūrė V. Zelenskis.

Pasak jo, Ukraina taip pat laukia Kinijos, Brazilijos ir kelių Afrikos šalių atsakymo dėl dalyvavimo aukščiausiojo lygio susitikime.

Mūšio lauke Ukrainoje rusų tankus T-90, kuriuos Vladimiras Putinas yra pavadinęs „geriausiais tankais pasaulyje“, ištiko neįprastas negalavimas, skelbia „The Telegraph“. Užfiksuotas ne vienas atvejis, kuomet netikėtai sugenda tanko bokštelis – jis ima chaotiškai blaškytis įvairiomis kryptimis.

