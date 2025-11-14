Kilus korupcijos skandalui Kyjivas atliks valstybinių įmonių auditą
Ukrainos premjerė Julija Svyrydenko ketvirtadienį paskelbė apie „išsamų visų pagrindinių valstybės valdomų įmonių auditą“, plečiantis skandalui dėl korupcijos energetikos ir gynybos sektoriuose.
Šių dviejų sektorių įmonės bus ypač griežtai tikrinamos, „Telegram“ tinkle pareiškė J. Svyrydenko. Dėmesys bus skiriamas skaidrumui viešuosiuose pirkimuose ir finansinei kontrolei. Ji konkrečiai paminėjo naftos ir dujų bendrovę „Naftogaz“ ir Ukrainos geležinkelius.
Kitame įraše premjerė teigė, kad bus sustabdytas ir konkursas į aukščiausiąją Ukrainos dujų perdavimo sistemos operatorės pareigybę, nes vienas iš finalininkų minimas korupciją tiriančių pareigūnų.
„Tokiomis aplinkybėmis tęsti konkursą yra nesuderinama su skaidrumo, sąžiningumo ir pasitikėjimo procesu principais“, – parašė ji.
Oksana Kryvenko, dirbusi buvusio energetikos ir teisingumo ministro Germano Galuščenkos patarėja, anksčiau buvo įveikusi pirminės atrankos procesą.
G. Galuščenka yra vienas iš dviejų ministrų, turėjusių atsistatydinti Ukrainai vykdant plataus masto tyrimą dėl įtariamo kyšininkavimo, susijusio su energetikos infrastruktūros projektais.
Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) ir Specializuota kovos su korupcija prokuratūra (SAP) pranešė, kad tyrimai susiję su valstybine branduolinės energetikos bendrove „Energoatom“. Bylos centre – milijoniniai kyšiai, tariamai sumokėti statant apsaugines konstrukcijas, skirtas apsaugoti energetikos objektus nuo Rusijos aviacijos smūgių.
Ukrainą sukrėtęs skandalas pasiekė JAV: Kyjivas skuba aiškintis
Ukrainą sudrebinęs korupcijos skandalas energetikos sektoriuje pasiekė ir Vašingtoną – ambasadorė Olha Stefanišyna patvirtino, kad Kyjivas skubiai teikia informaciją JAV įstatymų leidėjams, baiminantis, jog skandalas gali tapti pretekstu mažinti paramą karo alinamai šaliai, rašo „Evropeiskaja pravda“.
Šiauriniame Rusijos Karelijos regione per mokomąjį skrydį sudužo naikintuvas Su-30.
Ukraina ruošia žmones ir ekonomiką „amžinam karui“ su Rusija
Rusijos invazijai užsitęsus ir frontui toliau slenkant į Ukrainos gilumą, šalis ruošiasi ilgam ir alinčiam karui: nuo dronų pramonės plėtros iki kariuomenės reformų. Tačiau didėjant nuostoliams, gilėjant politinėms krizėms ir Vakarams vis dar svarstant paramos apimtis, Kyjivą vis stipriau spaudžia ir įnirtingi mūšiai, ir vidaus įtampa.
Rusijos kariuomenė kare prieš Ukrainą neteko dar 1 tūkst. 40 karių
Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. lapkričio 14 d. Rusijos pajėgos kare prieš Ukrainą neteko apie 1 mln. 156 tūkst. 400 karių, įskaitant dar 1 tūkst. 40 kariškių, kurie buvo likviduoti per praėjusią parą, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
Be to, Rusijos kariuomenė neteko 11 tūkst. 344 tankų, 23 tūkst. 569 šarvuotųjų kovos mašinų (+2), 34 tūkst. 423 artilerijos sistemų (+35), 1 tūkst. 540 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 1 tūkst. 242 oro gynybos sistemų, 428 lėktuvų, 347 sraigtasparnių, 80 tūkst. 387 bepiločių orlaivių (+442), 3 tūkst. 926 kruizinių raketų, 28 laivų, vieno povandeninio laivo, 67 tūkst. 306 automobilių (+95) ir 3 tūkst. 996 specialiosios technikos vienetų.
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Dronų smūgis Rusijos uostui: liepsnose paskendo strategiškai svarbus naftos terminalas
Naktį surengta dronų ataka Rusijos Novorosijsko uostui sukėlė didžiulį gaisrą strategiškai svarbiame naftos terminale „Šescharis“. Pranešama apie apgadintą infrastruktūrą, sužeistus įgulos narius ir mieste pabirusius dronų nuolaužų fragmentus.
„Sprendimas jau priimtas“: prabilo apie Ukrainos pajėgų išvedimą iš Pokrovsko
Ukrainos kariuomenė gali būti priversta pasitraukti iš intensyvių kovų draskomo Pokrovsko, o sprendimas dėl galimo atsitraukimo, pasak karo eksperto Aleksejaus Getmano, jau yra priimtas, rašo UNIAN.
Per Rusijos ataką Kyjive žuvo vienas žmogus, sužeistųjų skaičius išaugo iki 24
Per Rusijos didelio masto dronų ir raketų ataką Kyjive žuvo vienas žmogus, sužeistųjų skaičius išaugo iki 24, pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Penki sužeistieji, tarp jų nėščia moteris, buvo paguldyti į ligoninę.
Pasak pranešimų, penktadienio rytą sostinėje buvo girdėti sprogimai, žala padaryta beveik visuose miesto rajonuose. Taip pat pranešta apie kelis gaisrus gyvenamuosiuose pastatuose.
Meras Vytalijus Klyčko teigė, kad apgadinta medicinos įstaiga ir administracinis pastatas. Taip pat pranešta apie elektros energijos tiekimo sutrikimus.
Rusija tvirtina numušusi daugiau nei 200 Ukrainos bepiločių orlaivių
Rusijos pajėgos naktį numušė daugiau nei 200 Ukrainos bepiločių orlaivių, penktadienį pranešė Maskvos gynybos ministerija.
„Praėjusią naktį oro gynyba perėmė ir sunaikino 216 Ukrainos bepiločių orlaivių“, – tinkle „Telegram“ parašė ministerija, įskaitant 66 virš Krasnodaro krašto ir 45 virš Saratovo Rusijos pietuose.
Ukrainos sostinę sudrebino masinė ataka: rusai smogė į gyvenamuosius namus
Rusijai intensyvinant atakas prieš infrastruktūrą, penktadienio rytą kone kiekvienas Kyjivo rajonas buvo masiškai atakuojamas, paskelbė Ukrainos sostinės meras, o naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė apie sprogimus miesto centre.
Maskva, kuri 2022 m. pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, pastaraisiais mėnesiais ypač taikosi į Ukrainos energetikos objektus ir geležinkelius, taip pat į gyvenamuosius rajonus.
Penktadienį sostinėje raketomis ir bepiločiais orlaiviais buvo taikomasi į ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, teigė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Mykola Kalašnykas.
Kyjivo meras Vitalijus Klyčko kalbėjo apie „masinę priešo ataką“ ir kartu nurodė, kad veikė oro gynybos pajėgos. V. Klyčko susirašinėjimo programėlėje „Telegram“ iš pradžių rašė, kad buvo sužeista mažiausiai 11 žmonių, iš kurių penki buvo hospitalizuoti, įskaitant nėščią moterį ir „itin sunkios būklės“ vyrą, tačiau šalies Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba kiek vėliau informavo, jog per Rusijos ataką vienas žmogus žuvo, o sužalojimų patyrė bent 15.
Pasak V. Klyčko, buvo pažeistos tam tikros šildymo tinklų atkarpos, o kai kurie pastatai šiaurės rytiniame Desnos rajone laikinai liko be šildymo. Meras pridūrė, kad gali būti sutrikdytas ir elektros bei vandens tiekimas.
„Rusai smogia į gyvenamuosius pastatus. Visame Kyjive, beveik kiekviename rajone, yra daug apgadintų daugiaaukščių pastatų“, – socialiniuose tinkluose savo ruožtu parašė miesto karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
V. Klyčko pranešė apie gaisrus ar pastatų apgadinimus aštuoniuose iš 10 Kyjivo rajonų ir taip pat pažymėjo, kad į visus juos buvo išsiųstos greitosios medicinos pagalbos komandos. Anot duomenų, Solomiansko rajone liepsnojo penkių aukštų gyvenamojo pastato stogas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
patinka-Taja iš Jekaterinburgo A dydis chaturbate/tayasha
širdelė-Ieva iš Taganrogo r. B dydis chaturbate/sunshine13_
juokutis-Lėja Iš Peterburgo D dydis chaturbate/im_jasmine
oho-Katya iš Krasnodaro E dydis chaturbate/_keti_
piktukas-aš gėjus ir dročinu tik palei putino foto
Zelenskis pranešė apie kraupią naktį: žuvo 4 žmonės
Naktį per Rusijos atakų prieš Ukrainą bangą žuvo mažiausiai keturi žmonės, penktadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Žuvo keturi žmonės (…) buvo panaudota apie 430 bepiločių orlaivių ir 18 raketų“, – sakė V. Zelenskis.
Jis apkaltino Rusiją įvykdžius „sąmoningai suplanuotą išpuolį, kuriuo siekta padaryti kuo didesnę žalą žmonėms ir civilinei infrastruktūrai“.