Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

11:38 | Smūgiai Odesai

Patvirtinta, kad keturios raketos pirmadienį smogė į pietų Ukrainos Odesos uostą. Kariškiai teigia, kad jos buvo paleistos iš Krymo, skelbia BBC.

Ukrainos kariuomenė perspėja, kad regione yra didelė tolesnių raketų atakų tikimybė.

11:22 | Ukraina persigalvojo: 18–60 metų vyrai ir toliau negalės palikti šalies

Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis pareiškė, kad Ukraina neplanuoja leisti šalies vyrams keliauti į užsienį, kol vyksta karas su Rusija. Šiuo metu Ukrainoje įvesta karinė padėtis.

„Karo padėties metu tai neplanuojama. Čia iš tikrųjų sprendimus priima kariuomenė, bet aš manau, kad kol vyksta karas, visi vyrai turėtų būti Ukrainoje“, – Ukrainos televizijai sakė šalies ministras pirmininkas.

Ministrų kabineto duomenimis, nuo karo pradžios iš Ukrainos išvyko apie 5 mln. žmonių.

„Oficialiai užfiksuotas skaičius – 4,7 mln. Per pastarąsias kiek daugiau nei dvi savaites jau grįžo 700 tūkst. ukrainiečių. Ir kasdien daugiau grįžta nei išvyksta iš Ukrainos. Tai jaučiame miestų pilnumu, darbų atkūrimu. Jei 32 proc. verslas buvo sustabdytas, dabar tik 17 proc.“, – pridūrė D. Šmyhalis.

Kiek anksčiau prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovyčius sakė, kad Ukrainoje būtų galima sušvelninti apribojimus vyrams išvykti į užsienį ir šiuo klausimu vyksta diskusija.

Ukrainoje vyrams nuo 18 iki 60 metų amžiaus draudžiama palikti šalį. Ukraina skelbia, kad pasienyje vis dažniau sugaunami karo tarnybos amžiaus ukrainiečiai vyrai, kurie bando bėgti iš šalies.

10:53 | Rusijos Pergalės dienos parade lėktuvai atšaukti „dėl blogo oro“

Pergalės dienos parado Maskvoje oro pasirodymo dalis buvo atšaukta dėl nepalankių oro sąlygų, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sakė valstybinei naujienų agentūrai RIA Novosti.

Ceremonijoje, minint 77-ąsias Sovietų Sąjungos įveikimo nacistinę Vokietiją Antrajame pasauliniame kare metines, virš Maskvos Raudonosios aikštės turėjo skirsti 77 lėktuvai. Vis dėlto, lėktuvams nepasirodžius, D. Peskovas pareiškė, kad dėl to esą kaltos oro sąlygos. Vis dėlto, stebint paradą oras Maskvoje atrodo geras.

Rusija rengia Pergalės dienos paradą (68 nuotr.) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) +64 Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pergalės dienos minėjime (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pergalės dienos minėjime (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pergalės dienos minėjime (nuotr. SCANPIX) Putinas kariniame parade teisinosi dėl karo Ukrainoje: NATO nenorėjo mūsų išklausyti (nuotr. Telegram) Sergejus Šoigu (nuotr. SCANPIX) Sergejus Šoigu (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Sergejus Šoigu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Sergejus Šoigu (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Rusija rengia Pergalės dienos paradą (nuotr. SCANPIX) Sergejus Šoigu (nuotr. SCANPIX) Sergejus Šoigu (nuotr. SCANPIX)

(68 nuotr.) FOTOGALERIJA. Rusija rengia Pergalės dienos paradą

Kiek anksčiau Rusijos naujienų agentūra TASS skelbė, kad šių metų Pergalės dienos parade Rusijoje, minint 77-ąsias Sovietų Sąjungos įveikimo nacistinę Vokietiją Antrajame pasauliniame kare metinių proga, virš Maskvos Raudonosios aikštės turėjo skristi 77 lėktuvai.

Tarp šių orlaivių turėjo būti ir aštuoni naikintuvai MiG-29, turėję skristi „Z“ rikiuotėje. Raidė „Z“ tapo karo, kurį Rusija vadina „ypatinga karine operacija“, simboliu, ji vaizduojama ant daugumos Ukrainoje veikiančių Rusijos karinių transporto priemonių.

Ukrainos karinės pajėgos praneša nukovusios 199 Rusijos karinius lėktuvus ir 155 sraigtasparnius.

10:31 | Invazijoje į Ukrainą „rusai kaunasi savo žemėse“

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas savo Pergalės dienos kalbą Maskvos Raudonojoje aikštėje pradėjo sakydamas Rusijos kovotojams, kad jie dabar esą kovoja už Rusijos saugumą ir neva kaunasi Rusijos žemėse.

Kartu V. Putinas pareiškė, kad per pastaruosius metus kilo įtampa su kitomis Europos valstybėmis ir NATO. Jis teigė, kad Rusija „ragino Europą rasti teisingą kompromisą, bet jie nenorėjo mūsų girdėti“ ir sakė, kad ruošiasi baudžiamajai operacijai Donbase, Rytų Ukrainoje.

„Kyjive jie kalbėjo, kad gali gauti branduolinį ginklą, o NATO pradėjo tyrinėti šalia esančias žemes ir tai tapo akivaizdžia grėsme mūsų šaliai ir mūsų sienoms. Viskas bylojo, kad reikia kovoti“, – rusams išgalvotą pretekstą įsivežti į Ukrainą aiškino V. Putinas.

10:09 | Zelenskis: Ukraina turės dvi Pergalės dienas

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė Pergalės dienos pareiškimą, kuriame sako, kad Ukraina nugalės kare. Jis savo oficialiame „Telegram“ kanale rašė:

„Mes kovojame už savo vaikų laisvę ir todėl laimėsime. Niekada nepamiršime, ką mūsų protėviai padarė per Antrąjį pasaulinį karą, per kurį žuvo daugiau nei aštuoni milijonai ukrainiečių. Labai greitai Ukrainoje bus dvi Pergalės dienos. Ir kažkas jų neturės.

Mes laimėjome tada. Mes laimėsime ir dabar. O pagrindinė Ukrainos gatvė pamatys pergalės paradą – Ukrainos pergalė! Su pergalės prieš nacizmą diena! Šlovė Ukrainai!“

Antrojo pasaulinio karo pabaiga Europoje minima gegužės 8 dieną, pažymint jungtinėmis visų kovojusių valstybių pastangomis nulemtą jo pabaigą ir 1945 metais šią dieną Vokietijos pasirašytą besąlyginį kapituliacijos aktą.

Rusija tą pačią progą švenčia gegužės 9-ąją ir vadina Pergalės diena prieš nacistinę Vokietiją Didžiajame Tėvynės kare.

10:00 | Rusijos pajėgų nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 25 650 Rusijos karių.

Taip pat Ukrainos kariai sunaikino 199 lėktuvus, 158 sraigtasparnius, 1145 tankus, 2764 šarvuočius, 513 artilerijos pabūklų, 185 raketų sistemas, 12 laivų, 1970 mašinų, 76 kuro cisternas, 377 bepiločius orlaivius, 87 priešraketinės gynybos sistemas, 4 mažo nuotolio balistinių raketų sistemas bei 41 specialiosios įrangos vienetą.

09:46 | Rusija naudoja pasenusią ginkluotę

Rusijos invazija į Ukrainą atskleidė trūkumus, susijusius su jos gebėjimu atlikti tikslius smūgius dideliu mastu, rašoma Jungtinės Karalystės Gynybos ministerijos naujausioje žvalgybos ataskaitoje.

„Prasidėjus invazijai į Ukrainą, Rusija viešai reklamavo savo galimybes atlikti preciziškus smūgius ir apriboti netiesioginę žalą. Ji pareiškė, kad dėl to Ukrainos miestai bus apsaugoti nuo bombardavimo.

Tačiau konfliktui tęsiantis ir viršijant Rusijos prieškarinius lūkesčius, Rusijos tiksliai valdomos amunicijos atsargos greičiausiai buvo labai išeikvotos.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ZS4aYLi4O3



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9AdJqkOLMg — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 9, 2022

Tai privertė naudoti lengvai prieinamą, bet pasenusią amuniciją, kuri yra mažiau patikima, netiksli ir lengviau perimama. Rusijai greičiausiai bus sunku pakeisti tiksliąją ginkluotę, kurią jau išnaudojo.

Rusijos invazija į Ukrainą atskleidė trūkumus, susijusius su jos gebėjimu atlikti tikslius smūgius dideliu mastu. Rusija intensyviai ir beatodairiškai bombardavo Ukrainos miestus, neatsižvelgdama į civilių aukas“, – rašoma ataskaitoje.

09:14 | Ukrainoje nuo Rusijos invazijos pradžios nukentėjo 641 vaikas

Oficialiais duomenimis žuvo 226 vaikai, 415 buvo sužeisti.

09:00 | Graikija padeda Rusijai apeiti naftos eksporto ribojimus: tanklaivių nuoma išaugo trigubai

Graikija padeda Rusijos Federacijai išvengti naftos eksporto ribojimų. Tanklaiviai su rusiška nafta ir toliau netrukdomai pasiekia Europos šalių uostus, skelbiama „Die Welt“ tyrime.

Leidinio duomenimis, balandį graikų laivybos atstovų dalis Rusijos naftos eksporto transporto rinkoje išaugo trigubai, palyginus su praėjusiais metais. Viso šių metų balandį iš Rusijos uostų išplaukė 190 tanklaivių, iš jų net 76 – su Graikijos vėliava.

Praėjusių metų balandį graikų tanklaivis „Nissos Rhenia“ buvo pakrautas rusiška nafta Nyderlandų uoste ir išplaukė į Singapūrą. Be to, išaugo naftos transportavimas į Indiją, Kiniją ir Pietų Korėją.

08:44 | Iš „Azovstal“ evakuoti civiliai pasiekė Zaporižią

Į Ukrainos kontroliuojamą Zaporižią sekmadienį atvyko aštuoni autobusai su 174 Mariupolio civiliais gyventojais, įskaitant 40 evakuotųjų iš Rusijos pajėgų apgultos uostamiesčio metalurgijos gamyklos „Azovstal“, pranešė naujienų agentūros AFP reporteris.

Tie 40 žmonių šeštadienį buvo evakuoti iš plieno gamyklos, kurioje yra likę paskutiniai ukrainiečių kariai šiame nuniokotame mieste.

Evakuotieji, kai kurie jų – su mažais vaikais, išlipo iš baltų autobusų, atvežusių juos į prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelę Zaporižioje, pietiniame Ukrainos mieste, kuris tapo bėgančiųjų iš Rusijos okupuotų teritorijų centru.

Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (21 nuotr.) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) +17 Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje (nuotr. SCANPIX)

(21 nuotr.) FOTOGALERIJA. Evakuojami žmonės iš iš plieno gamyklos „Azovstal“ Mariupolyje

Humanitarinės pagalbos darbuotojai lydėjo pagyvenusius žmones, tarp jų ir moterį neįgaliojo vežimėlyje.

„Su palengvėjimu galiu patvirtinti, kad šiandien iš Mariupolio pragaro į saugią vietą pavyko išgabenti dar 174 žmones“, – tviteryje rašė Jungtinių Tautų nuolatinė koordinatorė Ukrainai Osnat Lubrani.

„Mūsų darbas dar nebaigtas. Nepamirštu tų, kurie liko ten“, – pridūrė ji.

Šiuo metu iš Mariupolio saugiais humanitariniais koridoriais evakuota daugiau kaip 600 žmonių, tačiau pastarosiomis dienomis dešimtys gyventojų negalėjo prisijungti prie konvojų, pareiškime teigė O. Lubrani.

„Toliau bendradarbiausime su abiem konflikto šalimis, kad užtikrintume, jog norintiems išvykti būtų suteiktos garantijos tai padaryti saugiai ir jų pasirinkta kryptimi“, – pridūrė ji.

08:15 | Vidaus reikalų ministro patarėjas: Ukraina sulaukė 32 000 kreipimųsi iš dingusių Rusijos karių artimųjų

Viktoras Andrusivas gegužės 8 d. duodamas interviu Ukrainos televizijai sakė, kad rusų skambučiai, teiraujantis apie savo artimuosius Ukrainoje, yra dažni. Sulaukta bent 12 000 skambučių ir 20 000 „Telegram“ žinučių.

07:47 | Numato puolimą keturiomis kryptymis

Rusijos karinės pajėgos ruošiasi puolimui Seversko, Slaviansko, Lisičansko ir Avdijivkos kryptimis, praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Pažymima, kad priešas nenustoja vykdyti puolimo operacijų Rytų operatyvinėje zonoje, siekdamas visiškai kontroliuoti Donecko ir Luhansko sričių teritoriją ir išlaikyti sausumos koridorių tarp šių teritorijų ir okupuoto Krymo.

Didžiausias įsibrovėlių aktyvumas stebimas Slobožanskio ir Donecko kryptimis. Tuo pačiu yra didelė tikimybė, kad raketų smūgiai bus pradėti visoje Ukrainos teritorijoje, skelbia Ukrainos ginkluotosios pajėgos.

07:16 | Zelenskis patvirtino: per rusų smūgį žuvo 60 mokykloje besislėpusių ukrainiečių

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zalenskis patvirtino, kad per šeštadieninį rusų išpuolį Bilohorivkos mokykloje žuvo 60 ten besislėpusių žmonių.

Tai jis patvirtino vėlai sekmadienį savo naujausioje naktinėje kalboje.

„Per Rusijos aviacijos smūgį Bilohorivkoje Luhansko srityje žuvo apie 60 žmonių“, – sakė V. Zelenskis.

Tai – „civiliai, kurie tiesiog slėpėsi mokykloje nuo apšaudymo. Tai buvo tikslinis smūgis mokyklai. Dar vienas okupantų nusikaltimas“, kalbėjo Ukrainos prezidentas.

Per šeštadienį suduotą rusų aviacijos smūgį mokyklai Bilohorivkoje Ukrainos rytuose kilo gaisras, kiek anksčiau pranešė Luhansko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Haidajus. Pasak jo, pagalbos komandos rado dviejų žuvusiųjų kūnus ir išgelbėjo dar 30 žmonių.

Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje (8 nuotr.) Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje (nuotr. SCANPIX) Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje (nuotr. SCANPIX) Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje (nuotr. SCANPIX) +4 Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje (nuotr. SCANPIX) Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje (nuotr. SCANPIX) Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje (nuotr. SCANPIX) Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje (nuotr. SCANPIX) Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje (nuotr. SCANPIX)

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje

„Tikriausiai žuvo visi 60 žmonų, [dar] likusių po pastato nuolaužomis“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė S. Haidajus. Per Rusijos smūgius netoliese esančiame Pryvilios miestelyje taip pat žuvo du 11 ir 14 metų berniukai, nurodė jis.

Nors Rusijos pajėgoms nepavyko užimti Kyjivo, jos tęsia puolimą prie pagrindinių fronto linijų Donbaso regione.

06:47 | Putino režimas atkartoja fašizmą

Vladimiro Putino režimas „kaip veidrodis atkartoja“ nacių veiksmus, sako Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Benas Wallace‘as, kai Rusijos lyderis rengia karinį paradą pergalei prieš Hitlerio fašistus švęsti, teigiama išankstinėje jo kalbos kopijoje.

Pirmadienio kalboje B. Wallace‘as sakys, kad prezidentą Putiną ir jo artimą aplinką turėtų ištikti toks pat likimas kaip nacių, kurie galiausiai buvo nugalėti ir susidūrė su Niurnbergo teismais dėl savo žiaurumų.

Ukraine speech: Tomorrow Defence Secretary @BWallaceMP will say Russian military leaders are as much to blame for the invasion as President Putin and should face the consequences 👇



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ckPmf8HhBc — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) May 8, 2022

Maskvoje V. Putinas pirmadienį stebės karinės technikos Pergalės dienos paradą, pažymintį nacių pralaimėjimą 1945 m.

Remiantis „Telegraph“ ir „Times“ pateiktomis ištraukomis, B. Wallace‘as pasakys: „Per savo invaziją į Ukrainą Putinas, jo vidinis ratas ir generolai dabar atkartoja fašizmą ir tironiją prieš 70 metų, kartodami praėjusio amžiaus totalitarinių režimų klaidas. Jų likimas, be abejo, galiausiai turi būti toks pat“.

06:25 | Rusija telksis į Charkivą

Ukrainos kontrpuolimas į šiaurės rytus nuo Charkivo greičiausiai privertė Rusijos karius persidislokuoti į miestą, o ne sustiprinti įstrigusias Rusijos puolimo operacijas kitur Rytų Ukrainoje, naujausioje konflikto analizėje rašo JAV Karo studijų institutas (ISW).

„Tikėtina, kad Rusijos pajėgos Belgorode telksis į Charkivo miesto regioną, kad Ukrainos kontrpuolimas nepasiektų tarptautinės sienos“, – rašoma analizėje.

Rusijos pajėgos taip pat tęsė savo bandymus pasiekti Donecko ir Luhansko sričių administracines sienas, tačiau šeštadienį nepasiekė reikšmingų teritorinių laimėjimų po įsitvirtinimo Popasnoje, pridūrė JAV įsikūrusi ekspertų grupė.

Kiti galimi pokyčiai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, buvo šie:

Tikėtina, kad Rusijos pajėgos ir toliau sujungs puolimo pastangas į pietus nuo Iziumo su puolimu į vakarus iš Donecko, siekdamos apsupti Ukrainos karius pietinėje Charkivo srityje ir Vakarų Donecke.

Rusija gali pakeisti Donecko ir Luhansko liaudies respublikų statusą, galbūt jas sujungdama į vieną „Donbaso respubliką“ ir (arba) prijungdama jas tiesiogiai prie Rusijos.

Rusijos pajėgos, matyt, nusprendė užgrobti „Azovstal“ gamyklą per sausumos puolimą ir veikiausiai atitinkamai tęs operacijas.

Rusijos pajėgos artimiausiomis dienomis gali ruoštis atnaujinti puolamąsias operacijas, siekdamos užimti visą Chersono sritį.

06:00 | Ukrainoje tęsiasi civilių žmonių kankinimai

Pasak Vieno iš Ukrainos prezidentūros patarėjų, Oleksijaus Arestovyčiaus, Ukrainoje vėl kartojasi įvykiai, kurie šį pavasarį buvo užfiksuoti Kyjivo srityje Bučoje, kur rasti masiniai civilių kapai ir žiauriai nužudyti civiliai gyventojai. O. Arestovičius tai paskelbė Izraelio televizijai.

„Kol kas tema yra apie Ukrainos žmonių išlikimą, nes Rusijos kariuomenė čia užsiima grynu genocidu. Ir, beje, tarptautinis Jungtinių Tautų teismas vertina šią bylą būtent kaip Rusijos genocidą prieš Ukrainą. Taip ir vadinasi byla, o ne kaip kitaip“, – sakė jis.

Anot jo, šiuo metu Ukrainoje yra naujo Bučos: dvi Zaporižios kryptimi, dvi Chersono kryptimi.

„Masiniai prievartavimai, vaikų, senų žmonių žudymai, egzekucijos civiliams ir pan. Apie kokią „brolybę“ galima kalbėti? Dabar mūsų užduotis yra išlikti“, – reziumavo O. Arestovičius.

Balandžio pradžioje Ukrainos pajėgos išlaisvino Bučą iš rusų. Netrukus mieste buvo aptiktos masinės kapavietės, kuriose rasti šimtai vietinių gyventojų. Ant žuvusiųjų kūnų buvo aptikti smurtinės mirties požymiai. Taip pat civilių gyventojų kūnai aptikti daugybėje Bučos gatvių, tarp jų – moterys, senyvi žmonės. Daugelį žuvusiųjų bandyta sudeginti.

Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje (8 nuotr.) Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje (nuotr. SCANPIX) Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje (nuotr. SCANPIX) Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje (nuotr. SCANPIX) +4 Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje (nuotr. SCANPIX) Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje (nuotr. SCANPIX) Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje (nuotr. SCANPIX) Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje (nuotr. SCANPIX) Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje (nuotr. SCANPIX)

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Rusijos pajėgos subombordavo mokyklą Luhansko srityje

Svarbiausi sekmadienio įvykiai

► Rusijos pajėgų apsiaustoje Mariupolio plieno gamykloje „Azovstal“ likę ukrainiečių pajėgų nariai sekmadienį sakė negalintys pasiduoti dėl Rusijos pajėgų atsakomųjų veiksmų tikimybės.

► Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį, minint Sąjungininkų pergalės Antrajame pasauliniame kare metines, pareiškė, kad „blogis sugrįžo“ į Europą, ir palygino Rusijos invaziją į Ukrainą su nacistinės Vokietijos veiksmais.

► Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį sveikindamas buvusias sovietines valstybes su 77-osiomis nacistinės Vokietijos pralaimėjimo Antrajame pasauliniame kare metinėmis žadėjo, kad „kaip ir 1945-aisiais“ pergalė bus „mūsų“.

► Per rusų aviacijos smūgį mokyklai Bilohorivkoje Ukrainos rytuose galėjo žūti 60 žmonių, remdamasi Luhansko srities karinės administracijos vadovo Serhijaus Haidajaus informacija sekmadienį pranešė ukrainiečių žiniasklaida.

► Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas mano negalintis leisti sau pralaimėti Ukrainoje ir intensyvina karą, bet nėra požymių, kad jis rengtųsi panaudoti taktinius branduolinius ginklus, sakė JAV Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) direktorius Williamas Burnsas.