Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

18:45 | Zelenskis: jei Rusija pralaimės kontrpuolimą – pralaimės karą

Jei Rusija pralaimės kontrpuolimą, ji galiausiai pralaimės ir karą, interviu NBC pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, rašo „Sky news“.

Dėl to Maskvos pajėgos rimtai priešinasi, sako V. Zelenskis.

Nepaisant to, ukrainiečių lyderis tikina, kad naujienos iš fronto linijų yra „iš esmės teigiamos“.

V. Zelenskis dar praėjusį šeštadienį pareiškė, kad Ukrainos kontrpuolimas prasidėjo. Vis dėlto tuo metu jis atsisakė pateikti daugiau informacijos.

Anksčiau šią savaitę Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar pranešė, kad per savaitę ukrainiečiai išlaisvino maždaug 90 kv. km teritorijos.

18:23 | Rusai 2 valandas laukė vado kalbos, bet gavo galingą smūgį: žuvo 100 karių

Ukrainos rytuose galėjo žūti apie 100 rusų karių, susirinkusių pasiklausyti vado kalbos prieš puolimą, rašo „The Guardian“.

Smūgis okupantams galėjo būti suduotas anksčiau birželį, netoli rytinės Ukrainos fronto linijos. Po įvykio kilo didžiulis rusų tinklaraštininkų pasipiktinimas.

Kaip rašo „The Guardian“, visos įvykio detalės išlieka neaiškios ir nepatvirtintos. Išpuolis buvo aptartas keliuose Rusijos „Telegram“ kanaluose. Teigiama, kad incidentas įvyko netoli Kreminos, esančios rytinėje Ukrainos Luhansko srityje.

17:49 | NATO sako nematanti ženklų, kad Rusija pakeitė savo poziciją dėl branduolinės ginkluotės

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas ketvirtadienį pareiškė, kad Aljansas nemato jokių ženklų, kad Maskva pakeitė savo branduolinę poziciją.

Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka anksčiau šią savaitę pareiškė, kad Minskas iš Rusijos jau gavo keletą taktinių branduolinių ginklų.

Antradienį duodamas interviu valstybinei televizijai A. Lukašenka nurodė, kad nedvejodamas panaudotų taktinių branduolinius ginklus, jei Baltarusija susidurtų su agresija. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sakė, kad ginklai bus dislokuoti Baltarusijoje ateinantį mėnesį ir bus kontroliuojami Maskvos.

„Žinoma, atidžiai stebime, ką daro Rusija. Kol kas nepastebėjome jokių branduolinės politikos pokyčių, dėl kurių reikėtų keisti mūsų poziciją“, – žurnalistams prieš NATO ministrų susitikimą Briuselyje teigė J. Stoltenbergas.

Penktadienį planuojamas NATO branduolinės gynybos planavimo grupės posėdis. Šis susitikimas buvo planuojamas jau seniai ir nėra susijęs su pastarojo meto įvykiais, tačiau V. Putino grasinimai panaudoti branduolinius ginklus ir sprendimai trauktis iš ginkluotės ribojimo sutarčių kelia ypatingą Aljanso susirūpinimą.

„Rusijos branduolinė retorika ir pranešimai yra neapgalvoti ir pavojingi“, – teigė NATO generalinis sekretorius.

„Rusija turi žinoti, kad branduolinis karas negali būti laimėtas ir niekada neturi būti kariaujamas“, – pridūrė jis.

Anksčiau šiais metais Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė apie planus dislokuoti trumpojo nuotolio branduolinius ginklus Baltarusijos teritorijoje, o tai laikoma rimtu perspėjimu Vakarams.

Penktadienį susitikęs su A. Lukašenka V. Putinas sakė, kad šių ginklų saugyklos bus baigtos statyti kito mėnesio pradžioje, o po to jie bus greitai perkelti į Baltarusijos teritoriją.

Liepos 11–12 dienomis JAV prezidentas Joe Bidenas ir kitų NATO šalių vadovai dalyvaus aukščiausiojo lygio susitikime Vilniuje, maždaug už 35 km nuo Baltarusijos sienos.

17:29 | TATENA vadovas: padėtis Zaporižios atominėje elektrinėje sudėtinga

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi ketvirtadienį pareiškė, kad po Kachovkos užtvankos sugriovimo padėtis Maskvos okupuotoje Zaporižios atominėje elektrinėje Ukrainoje saugumo tapo sudėtinga, tačiau ji stabilizuojama.

„Viena vertus, matome, kad situacija yra rimta, užtvankos sunaikinimo pasekmės yra realios, – sakė R. Grossi, apsilankęs elektrinėje. – Tuo pat metu imamasi priemonių padėčiai stabilizuoti.“

Nuo praėjusių metų vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, R. Grossi nuolat perspėja apie galimą branduolinę avariją elektrinėje, kurioje jis ne kartą lankėsi. Zaporižios AE taip pat dirba nuolatinė TATENA komanda.

Kachovkos užtvanka įrengta Dniepro upėje pietinėje Ukrainos dalyje ir sudaro rezervuarą, iš kurio tiekiamas aušinamasis vanduo Rusijos okupuotai didžiausiai Europos atominei elektrinei.

Dėl užtvankos susprogdinimo Kyjivas kaltina Rusiją, o pastaroji kaltina Ukrainą.

TATENA teigia, kad Kachovkos užtvankos katastrofa, dėl kurios žuvo ir be žinios dingo dešimtys žmonių, dar labiau apsunkina ir taip sudėtingą situaciją branduolinės saugos srityje.

Šį potvynį prokurorai pavadino didžiausia ekologine katastrofa po Černobylio.

17:01 | Smūgis okupantams: ukrainiečiai sunaikino 16 mln. kainuojantį sraigtasparnį

Ukrainos jūrų pėstininkai sunaikino rusų atakos sraigtasparnį Ka-52, rašo „Ukrinform“.

„Kontradmirolo Michailos Bilinskio vardu pavadintos 36-osios atskirosios jūrų pėstininkų brigados jūrų pėstininkai sunaikino brangų priešo atakos sraigtasparnį Ka-52, vadinamą „Aligatoriumi“, – sakoma pranešime.

Toks sraigtasparnis, kaip nurodoma interneto šaltiniuose, kainuoja apie 16 mln. JAV dolerių.

Ukrainos pajėgos nuo 2022 m. vasario 24 d. likvidavo apie 217 910 rusų karių. Rusija taip pat neteko 301 sraigtasparnio, 314 lėktuvų, 3 955 tankų, 7 667 šarvuočių, 3 333 dronų, 18 laivų ir daugybės kitos technikos.

16:40 | Ukrainos pulkininkas papasakojo, kaip okupantai susprogdino Kachovkos hidroelektrinę

Aplink susprogdintą Kachovkos hidroelektrinės užtvanką nerasta jokių galingų paviršinių sprogimų pėdsakų, o tai rodo, kad sprogstamasis užtaisas buvo detonuotas objekto viduje, sako Ukrainos Gynybos ministerijos Aplinkos saugos ir priešmininių priemonių valdybos viršininkas pulkininkas Ruslanas Beregulija.

„Aplinkiniuose objektuose galingų paviršinių sprogimų pėdsakų neaptikta, o tai rodo, kad hidroelektrinės viduje suveikė sprogstamasis įtaisas, kurį tikriausiai padėjo Rusijos ginkluotųjų pajėgų 205-osios motorizuotosios šaulių brigados kovotojai“, – UNIAN cituoja pulkininką.

Anot jo, sprogimo metu Norvegijos seisminė sistema NORSAR koordinatėse, kurios sutampa su Kachovkos hidroelektrinės vieta, užfiksavo iki dviejų balų stiprumo virpesius, o tai rodo, kad sprogimas buvo galingas.

R. Beregulija pabrėžia, kad Kachovkos hidroelektrinės susprogdinti naudojant HIMARS raketas neįmanoma, nes vienoje raketoje yra 100-200 kg sprogmens, kurio nepakanka tokiam statiniui sugriauti.

Karininkas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad rusai Kachovkos hidroelektrinę sunaikino iš karto po to, kai Ukrainos gynybos pajėgos pradėjo puolimą tam tikrose fronto linijos dalyse.

16:32 | Čekijos prezidentas paragino „įdėmiau sekti“ Europoje gyvenančius rusus

Čekijos prezidentas Petras Pavelas išsakė idėją, kad rusus Europoje šiuo metu reikia sekti įdėmiau negu anksčiau. Jo teigimu, istorijoje jau buvo pasitaikę tokių atvejų, kai sudėtingas laikmetis reikalavo daugiau slaptųjų tarnybų pastangų.

16:10 | Ukrainoje paskelbtas oro pavojus

Visoje Ukrainoje ketvirtadienio popietę buvo paskelbtas oro pavojus. Kaip praneša UNIAN, oro pavojus paskelbtas dėl galimai pakilusio rusų naikintuvo MiG-31K.

15:47 | Podoliakas: Putinas kalba visiškas nesąmones

Ukrainos prezidentūros kanclerio patarėjas Mychaila Podoliakas stebisi, kaip Rusija jau šaukiasi atrėmusi Ukrainos kontrpuolimą, nors šis, jo teigimu, dar net nėra pradėtas.

„Mes dar nepradėjome kontrpuolimo kaip tokio, o Rusija jau sako – mes jau laimėjome, mes jau atmušėme kontrpuolimą...

12 val. pradėjome tam tikrus puolamuosius veiksmus tam tikromis kryptimis, o jau 15 val. Putinas kalba... kaip žmogus, kuris visiškai nesupranta karo, bendrauja su propagandistais, kurie taip pat nesupranta karo. Jis jiems kalba absoliučias nesąmones. Jis sako, viskas, mes jau sustabdėme [kontrpuolimą], turime galingą gynybą, mes laimime“, – Ukrainos televizijai kalbėjo M. Podoliakas, rašo UNIAN.

Prezidentūros vadovo patarėjas pažymėjo, kad dabartinį karo etapą galima apibūdinti didžiulį išbandymą visoms Ukrainos gynybos pajėgoms visame fronte.

„Rusija ten sutelkė viską, ką gali sutelkti, ir šiandien stengsis išsilaikyti, nes supranta, kad kai tik bus prasimušta kažkur į vieną ar kitą pusę ar vienu metu į kelias puses, tada toliau viskas vyks kaip buvo Charkivo srityje, ar kur kitur. Ir tai jau sukels sniego gniūžtės efektą“, – pabrėžė M. Podoliakas.

15:03 | Europos Parlamentas ragina pakviesti Ukrainą prisijungti prie NATO

Europarlamentarai ketvirtadienį paragino NATO nares gerbti įsipareigojimus Ukrainai ir atverti kelią Kyjivui prisijungti prie Aljanso.

Europos Parlamento rezoliucijoje, priimtoje 425 balsais prieš 38 ir susilaikius 42 įstatymų leidėjams, viliamasi, kad Ukrainos stojimo į NATO procesas prasidės iškart po karo pabaigos ir bus greitai užbaigtas.

Iki tol Bendrija ir jos valstybės bei NATO narės turi glaudžiai dirbti su Ukraina ir nustatyti šaliai saugumo garantijas, sakoma rezoliucijoje.

14:27 | Per Rusijos pajėgų smūgį Chersono regione žuvo 80-etė

Rusijos pajėgos ketvirtadienį smogė Zelenivkos kaimui, esančiam netoli Chersono, ir nužudė 80 metų moterį, pranešė Chersono srities gubernatorius Oleksandras Prokudinas.

Dar vienas pagyvenęs gyventojas per išpuolį buvo sužeistas, teigiama jo pranešime „Telegram“ platformoje.

13:55 | Vengrija ketina iki viršūnių susitikimo Vilniuje balsuoti dėl Švedijos narystės NATO

Vengrija ketina iki liepos 7 dienos, likus kelioms dienoms iki Aljanso viršūnių susitikimo Vilniuje, balsuoti dėl ilgai stabdytos Švedijos paraiškos dėl narystės NATO, rodo parlamento dokumentas, su kuriuo ketvirtadienį susipažino naujienų agentūra AFP.

Reaguodamos į Rusijos invaziją į Ukrainą, Švedija ir Suomija nutraukė dešimtmečius trukusį neutralumo ir karinio neprisijungimo laikotarpį, ir paskelbė norinčios prisijungti prie Vakarų karinio aljanso.

Turkija ir kita NATO narė Vengrija, kurios abi laikosi palankesnės pozicijos Rusijos atžvilgiu, buvo paskutinės iš 30 Aljanso narių, šiemet ratifikavusių Suomijos narystę.

Naujų NATO narių priėmimui reikia vienbalsio visų esamų narių pritarimo, o Turkija ir Vengrija yra vienintelės šalys, kurios dar neratifikavo Švedijos paraiškos.

13:25 | Nepaisant didelio pasipriešinimo, Ukraina praneša apie laimėjimus fronte

Kyjivas ketvirtadienį pranešė apie neseniai pradėto kontrpuolimo pažangą, nepaisant stipraus Rusijos karių pasipriešinimo.

„Ginkluotosios pajėgos palaipsniui, bet tvirtai žengia į priekį... Tuo pat metu priešas stipriai priešinasi“ pietiniame fronte, sakė Ukrainos gynybos viceministrė Hana Maliar.

Ji pridūrė, kad ukrainiečių kariai į priekį žengė ir rytuose.

12:51 | TATENA vadovas atvyko į Zaporižios AE

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi ketvirtadienį atvyko į Zaporižios atominę elektrinę.

Apie tai pranešė Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Enerhoatom“.

„Enerhoatom“ teigimu, R. Grossi turės įvertinti Kachovkos hidroelektrinės užtvankos sugriovimo pasekmes Zaporižios AE.

11:55 | Pranešama apie sprogimus Kryme ir Donecke

Ketvirtadienio rytą rusų okupuotame Donecke, Rytų Ukrainoje, nuskambėjo garsus sprogimas. Kol kas nėra daugiau informacijos, tačiau UNIAN dalinasi vaizdo įrašu po sprogimo.

Tuo metu Maskvos paskirtas okupuoto Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas pranešė, kad pusiasalį naktį į ketvirtadienį atakavo devyni dronai. Apie tai ketvirtadienį skelbia ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.

S. Aksionovas sakė, kad šeši dronai buvo numušti, o trys buvo priversti nusileisti naudojant elektroninę karinę įrangą.

Teigiama, kad vienas iš dronų sprogo centrinėje Krymo dalyje esančiame Dokučajevo kaime, dėl to išdužo kelių namų stiklai, teigė Kremliaus paskirtas pareigūnas. Apie nukentėjusiuosius nepranešta.

11:27 | NATO naikintuvai nuvijo rusų karinius orlaivius nuo Estijos oro erdvės

Britų naikintuvai nuvijo tris rusų karinių oro pajėgų lėktuvus netoli Estijos oro erdvės, skelbiama NATO pranešime. Pranešama, kad du Su-27 naikintuvai ir žvalgybinis lėktuvas IL-20M nesilaikė tarptautinių susitarimų ir priartėjo prie NATO oro erdvės.

RAF Typhoons from 140 EAW in Estonia were scrambled this afternoon to intercept a Russian Air Force IL-20 COOT A and 2x Su-27 FLANKER B flying close to NATO airspace.



The Russian aircraft failed to comply with international norms by not liaising with relevant FIRs.