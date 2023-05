Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

20:45 | Daugiau informacijos apie sprogimus Mariupolyje

Informaciją apie sprogimus Mariupolyje patvirtino miesto mero patarėjas Petro Andriuščenka. Anot jo, du galingi sprogimai nugriaudėjo prie „Azovstal“.

„Kilo dūmai. Jie kilo smarkiai. Prieš tai virš Nikolsko užfiksuotas nesėkmingas oro gynybos darbas. Tai geras vakaras“, – „Kanal 24“ cituojamas jis.

20:33 | Mariupolyje netoli „Azovstal“ nugriaudėjo sprogimai

Laikinai okupuotame Mariupolyje, netoli legendinės plieno gamyklos „Azovstal“, nugriaudėjo galingi sprogimai, praneša „Kanal 24“.

Kaip matyti iš internete plintančių nuotraukų, danguje matyti juodų dūmų stulpas.

20:04 | Zelenskis: Donbase mūsų kariai daro neįtikėtinus dalykus

Penktadienį rusų įvykdytas žiaurus nusikaltimas Dniepro mieste jau pareikalavo dviejų gyvybių. Ukraina darys viską, kad paspartintų daugiau ir geresnių oro gynybos sistemų pristatymą, sako šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anot jo, tai yra darbo su partneriais klausimas.

Apie tai V. Zelenskis kalbėjo penktadienį kreipdamasis į ukrainiečius, rašo „Obozrevatel“.

Anot prezidento, per pastarąją savaitę Ukraina padarė didelę pažangą kuriant modernią Ukrainos aviaciją, kuri taps pagrindine oro gynybos sudedamąja dalimi.

„Modernizuodami gynybą judame sparčiau, nei buvo galima prognozuoti prieš pusmetį“, – sako jis.

Penktadienį V. Zelenskis taip pat dalyvavo Valstybės tarybos posėdyje.

„Klausimai yra akivaizdūs. Fronto linija, mūsų gynyba ir aktyvūs veiksmai, mūsų karių aprūpinimas ginklais ir šaudmenimis, įranga. Priešlėktuvinė gynyba ir apsauga nuo teroro“, – pasakoja V. Zelenskis.

„Generolas Syrskis štabe padarė svarbų pranešimą apie atitinkamas sritis Donbase. Mūsų kariai ten daro neįtikėtinus dalykus, ir kiekviena iš okupantų atkovota pozicija, kiekviena mūsų pajėgų užimta aukštuma yra nauji ir nauji argumentai pasauliui, kad Ukraina gali laimėti. Dėkoju kiekvienam kariui“, – kalba Ukrainos prezidentas.

19:23 | Karinis ekspertas: Rusijos pajėgų dislokavimas Baltarusijoje yra slapta invazija

Rusijos karių ir branduolinių ginklų perkėlimas į Baltarusijos teritoriją yra slapta invazija, sako „Sky news“ analitikas Seanas Bellas.

Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka ketvirtadienį pareiškė, kad Maskva jau pradėjo gabenti branduolinius ginklus į Baltarusiją po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kovo mėnesį paskelbė apie planus juos dislokuoti šioje šalyje.

„Putinas aiškiai parodė, kad siekia padidinti Rusijos įtakos sferą“, – sako S. Bellas.

„Baltarusijoje yra marionetinis režimas, tačiau jis yra pažeidžiamas ilgalaikėje perspektyvoje“, – svarsto jis.

Anot eksperto, pastaraisiais metais Rusija didino savo karinį buvimą Baltarusijoje, o 2022-aisiais invaziją į Ukrainą pradėjo iš Baltarusijos teritorijos.

Baltarusijos teritorija ne kartą karo metu buvo naudojama rusų kariams į Ukrainą įvesti ar šalį atakuoti.

„Visa tai didina Rusijos įtaką ir, svarbiausia, didina Rusijos karių skaičių Baltarusijoje“, – teigia S. Bellas.

„Lukašenką valdžioje išlaiko Putinas ir jis vadinamas paskutiniu Europos diktatoriumi. Tačiau jis eina sudėtinga linkme.

Jam reikia išvengti didesnių vidaus riaušių prieš jo režimą, bet taip pat reikia išlaikyti santarvę su Rusijos šeimininku.

Nepriklausomai nuo to, tai beveik neabejotinai reiškia, kad Rusija veržia kilpą Baltarusijai. Tai tam tikra Rusijos invazijos forma – slapta“, – sako ekspertas.

18:48 | Išaugo sužeistųjų Dniepre skaičius

Rusų pajėgoms smogus Dniepro klinikai žuvo du žmonės, dar 31 buvo sužeistas, rašo „Ukrinform“. Tarp sužeistųjų – du vaikai (trejų ir šešerių metų).

Medicinos įstaigai Dniepre rusai smogė penktadienio rytą.

18:29 | Su kinų pasiuntiniu susitikęs Lavrovas: yra rimtų kliūčių deryboms dėl taikos Ukrainoje

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas penktadienį Kinijos specialiajam pasiuntiniui Li Hui sakė, kad yra rimtų kliūčių taikos deryboms, ir dėl to kaltino Ukrainą bei Vakarų šalis.

„Rusijos užsienio reikalų ministras dar kartą patvirtino Maskvos įsipareigojimą siekti politinio ir diplomatinio konflikto sprendimo, atkreipdamas dėmesį į rimtas kliūtis taikos derybų atnaujinimui, kurias sukūrė Ukrainos pusė ir jos Vakarų mentoriai“, – nurodė Užsienio reikalų ministerija.

Kinijos specialusis pasiuntinys Ukrainai Li Hui penktadienį vieši Maskvoje.

Praėjusią savaitę Li Hui lankėsi Kyjive. Ukrainos sostinėje Li Hui pakartojo raginimus Kyjivui ir Maskvai pradėti derybas, kad būtų užbaigtas karas.

Ukrainai jis pasakė, kad nėra panacėjos šiai krizei išspręsti.

Li Hui taip pat lankėsi Lenkijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje.

Ši jo kelionė po Europą skirta Pekino vadovaujamoms pastangoms dėl taikos derybų Maskvos karui Ukrainoje užbaigti.

Rusija ir Kinija palaiko glaudžius santykius. Kovą Maskvoje lankėsi kinų prezidentas Xi Jinpingas. Ten jis pareiškė, kad prasideda nauja šalių santykių era.

Balandžio mėnesį Xi Jinpingas valandą telefonu kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Nors Kinija tvirtina, kad karo Ukrainoje klausimu yra neutrali, Pekinas sulaukė kritikos už atsisakymą pasmerkti Maskvą dėl invazijos.

18:17 | Landsbergis su Islandijos kolege aptarė regioninį bendradarbiavimą, paramą Ukrainai

Lietuvos diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis susitikime su Islandijos užsienio reikalų ministre Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir penktadienį aptarė artėjantį Vilniaus NATO viršūnių susitikimą, paramą Moldovai ir Ukrainai.

Kaip pranešė ministerija, diplomatijų vadovai taip pat aptarė dvišalius santykius, regioninį bendradarbiavimą, kitas aktualias temas.

G. Landsbergis akcentavo artėjančio Vilniaus NATO viršūnių susitikimo tikslus, regioninio saugumo ir atgrasymo didinimo svarbą.

Lietuvos užsienio reikalų ministras pažymėjo, jog itin svarbu stiprinti glaudesnį Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą.

„Šiaurės ir Baltijos šalių tolesnis tiek dvišalių santykių plėtojimas, tiek regioninio bendradarbiavimo stiprinimas turi didelį ilgalaikį potencialą – dirbdami kartu, kuriame ne tik saugų ir pažangų regioną, bet demonstruodami ir propaguodami savo vertybes ir bendrus interesus, siekiame mūsų regiono lyderystės ginant demokratinius principus“, – sakė ministras G. Landsbergis.

Islandijos užsienio reikalų ministrė vizito į Lietuvą metu taip pat dalyvavo Vilniaus Rusijos forume.

18:02 | Rusų partizanai parodė, kaip nuo jų sprunka „elitiniai“ FSB kariai

Rusų partizanai šią savaitę šeimininkavo Rusijos teritorijoje – sėkmingai užpultas pasienio patikros postas Belgorodo srityje, o patiems partizanams pavyko užimti ir kelias paras išlaikyti gyvenvietes pasienyje. Paviešintame vaizdo įraše parodytas rusų pajėgų sunaikinimas.

17:51 | Vokietija užsakė 18 naujų „Leopard 2“ tankų, kurie pakeis išsiųstuosius į Ukrainą

Vokietijos kariuomenė užsakė 18 naujų tankų „Leopard 2“, kurie pakeis išsiųstuosius į Ukrainą anksčiau šiais metais, penktadienį pranešė viena didžiausių gynybos bendrovių.

Įmonė „Kraus-Maffei Wegmann“ teigė, kad sutartis dėl tankų „Leopard 2A8“ buvo pasirašyta su federaline karinės įrangos tarnyba. Ji nepateikė finansinės informacijos, tačiau Vokietijos parlamento biudžeto komitetas trečiadienį patvirtino apytiksliai 525 mln. eurų finansavimą.

Bendrovė nurodė, kad naujuosius tankus planuojama pradėti tiekti 2025 metais ir kad į sandorį įtrauktos galimybės įsigyti dar 105 „Leopard 2A8“ tankus.

„Kraus-Maffei Wegmann“ taip pat pagamins 12 naujų savaeigių haubicų Vokietijos kariuomenei pagal kovą sutartą galimybę.

Vokietijos gynybos ministras ragino kuo greičiau įsigyti naujų tankų po to, kai sausio pabaigoje vyriausybė sutiko suteikti Ukrainai 14 kovinių tankų „Leopard 2A6“.

Po kelių savaičių šis skaičius buvo padidintas iki 18, Vokietijai ir kitoms šalims stengusis surinkti du tankų „Leopard 2“ batalionus Kyjivui.

Vokietija, Danija ir Nyderlandai taip pat susitarė aprūpinti Ukrainą atnaujintais „Leopard 1“ – senesnio modelio tankais, kurių Vokietijos kariuomenė nenaudoja jau du dešimtmečius.

17:15 | Ukrainiečiai atlaikė 10-ies valandų mūšį Avdijivkoje

Ukrainos pajėgos atlaikė 10 valandų trukusį rusų puolimą, kurio metu buvo surengta cheminė ataka, rytų Ukrainoje esančioje Avdijivkoje, rašo „Ukrinform“.

„Prieš Ukrainos pozicijų puolimą buvo pradėta artilerijos ugnis. Priešo pajėgos iš bepiločių lėktuvų mėtė amuniciją su dirginančiais aerozoliais“, – cituojamas Ukrainos Valstybės sienos apsaugos tarnybos pranešimas.

Vėliau rusai pasitelkė tankus ir šarvuočius.

„Mūšis truko apie dešimt valandų. Per šį laiką mūsų gynėjai sunaikino 30 užpuolikų, du tankus, pėstininkų kovos mašiną ir šarvuotą transporterį“, – teigia tarnyba.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo duomenimis, Rusijos agresoriai ir toliau pagrindines pajėgas telkia Kupjansko, Lymano, Bachmuto, Avdijivkos ir Marjinkos kryptimis

16:31 | Pareigūnai parodė, kas vyko pirmosiomis akimirkomis po žiauraus rusų smūgio Dniepro ligoninei

Ukrainos pareigūnai parodė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotos pirmosios minutės po kruvino rusų smūgio Dniepro ligoninei, rašo UNIAN.

Vaizdo įrašas darytas ant vieno iš patrulių buvusių kamerų.

Įrašu savo „Facebook“ puslapyje pasidalijo Ukrainos patrulinės policijos departamento vadovo pavaduotojas Oleksijus Bilošickis.

„Dniepras. Šiandien yra eilinė medicinos įstaiga. Ryte žmonės atėjo į ligoninę, kad gautų medicininę pagalbą. Priešo raketa sunaikina ne tik pastatą, bet ir atima civilių žmonių gyvybes ir sveikatą“, – rašo jis.

Vaizdo įraše matyti sugriauti pastatai, sudaužyti automobiliai, ugnis.

16:07 | Naujausia informacija apie rusų smūgį klinikai Dnipre

Rusijos raketai penktadienio rytą pataikius į medicinos įstaigą centrinėje Ukrainos dalyje esančiame Dnipre, žuvo vienas žmogus ir 23 buvo sužeisti, įskaitant du vaikus, pranešė pareigūnai.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti iš pastatų su išdaužytais langais ir be stogo besiveržiantys dūmai.

„Dnipro mieste sužeisti 23 žmonės“, – platformoje „Telegram“ parašė regiono gubernatorius Serhijus Lysakas.

„Mirė 69 metų vyras. Jis kaip tik ėjo pro šalį, kai į miestą pataikė rusų teroristų raketa“, – pridūrė jis.

V. Zelenskis pareiškė, kad Rusija dar kartą įrodė, kad smogdama medicinos įstaigai, kovoja prieš viską, kas žmogiška ir teisinga.

S. Lysakas nurodė, kad tarp sužeistųjų yra trejų ir šešerių metų berniukai, kurie buvo paguldyti į ligoninę kartu su dar 19 žmonių.

Vietos žiniasklaida paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip gelbėtojai padeda sužeistiems žmonėms palikti pastatą.

S. Lysakas „Telegram“ teigė, kad trijų aukštų pastatas buvo iš dalies sugriautas, o gaisras išplito 1 000 kvadratinių metrų plote. Jis taip pat išplatino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip ugniagesiai gesina pastato griuvėsius.

Anksčiau jis nurodė, kad Dnipropetrovsko regionas naktį buvo masiškai apšaudomas raketomis ir dronais.

Pasak jo, Dnipro miestą apšaudant naktį užsidegė vienas namas ir buvo apgadinti dar du.

15:52 | Kovose dėl Bachmuto žuvo vienas iš žymiausių kovotojų už laisvą Baltarusiją

Kovodamas dėl Bachmuto su Rusijos režimu žuvo baltarusių savanoris ir baltarusiško „Baltojo legiono“ įkūrėjas Miroslavas Lozovskis. 49-erių vyras buvo vienas iš nepriklausomos Baltarusijos nuo Rusijos įtakos kariuomenėje ir valdžioje aktyvistų, dalyvavo protesto akcijose prieš A. Lukašenkos valdžią, o prasidėjus karui Ukrainoje stojo į savanorių gretas.

14:49 | Žiniasklaida: NATO Ukrainai Vilniuje nepasiūlys tapti Aljanso nare

Europos politikos leidinys EURACTIV, remdamasis savo diplomatiniais šaltiniais, skelbia, kad NATO šią vasarą neketina Ukrainai pasiūlyti narystės Aljanse. Vietoj to, kaip skelbia leidinys, Ukrainai bus siūlomas atnaujintas ir glaudesnis partnerystės formatas.

Pažymima, kad Ukrainos dar pernai rugsėjį pateiktas prašymas prisijungti prie NATO taps esminiu klausimu liepą Vilniuje vyksiančiame Aljanso viršūnių susitikime. Idėja pritarti Ukrainos statusui Aljanse populiarėja tarp šalių narių, tačiau apie narystės suteikimą kol kas dar nekalbama.

EURACTIV teigimu, naujas Ukrainai ketinamas pasiūlyti santykių formatas galėtų būti naujo organo – Ukrainos ir NATO tarybos – sukūrimas. Diplomatiniai šaltiniai tai vadina pirmuoju žingsniu „stiprinant politinę partnerystę“ tarp aljanso ir Kyjivo.

„Pagal planą Ukraina bus „pilnavertė“ dalyvė prie Ukrainos ir NATO tarybos stalo ir nebus kviečiama tik diskusijoms, kaip yra dabar. Tada ukrainiečiai galėtų kada panorėję sušaukti susirinkimus ir būtų lengviau tiesiogiai pateikti informaciją apie situaciją aikštėje“, – sakė leidinio šaltiniai.

14:04 | Prigožinas Rusijai iškasė duobę – Kremliui kritiškai pritrūko karių

Per visą fronto liniją ištempta Rusijos reguliarioji kariuomenė turi užpildyti spragą, kurią paliko Rusijos privačios karinės kompanijos „Wagner“ samdiniai, pasitraukdami iš Bachmuto, rašo „The New York Times“ (NYT).

Leidinio teigimu, „Wagner“ samdinių veiksmai Bachmute parodo, kaip Rusijos ginkluotosios pajėgos yra priklausomos nuo šios privačios karinės kompanijos, kuriai vadovauja Jevgenijus Prigožinas.

13:21 | Rusija: ant „Gazprom“ pastato numestas sprogmuo

Rusijos Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas „Telegram“ skelbia, kad ant Belgorode esančio „Gazprom“ pastato bepilotis orlaivis numetė sprogstamąjį įtaisą.

„Belgorodo srities Oktiabrsko kaime iš drono buvo numestas sprogmuo. Nukentėjusiųjų nebuvo.

Per bepiločio orlaivio ataką buvo apgadintas administracinis pastatas: išdaužyti langai, apgadinti fasadas ir stogas. Visos operatyvinės tarnybos dirba vietoje“, – „Telegram“ rašė V. Gladkovas.

Anot rusakalbio „Telegram“ kanalo „Baza“, išpuolis įvyko ketvirtadienį, apie 23 val. Pažymima, kad „Gazprom“ pastatas buvo apgadintas, tačiau aukų nebuvo.

12:43 | Medvedevas: karas gali tęstis ilgai, gal net dešimtmečius

Buvusio ilgamečio Rusijos premjero ir vieną kadenciją formaliai ėjusio prezidento pareigas Dmitrijaus Medvedevo teigimu, karo veiksmai Ukrainoje gali tęstis labai ilgai, galimai, dešimtmečius.

12:08 | ISW: mažai tikėtina, kad Rusija imsis naudoti branduolinį ginklą

JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai teigia, kad taktinių branduolinių ginklų perdavimas Baltarusijai reikštų aiškų padėties eskalavimą iš Rusijos pusės. Baltarusijos lėktuvai galės gabenti branduolines galvutes, tačiau Maskva ir toliau kontroliuos branduolines atsargas.

„Rusijos Federacija iki liepos 1 d. dislokuos taktinius branduolinius ginklus Baltarusijoje. Tai tikriausiai atnaujins sekinančias informacines kampanijas dėl galimo branduolinio eskalavimo kare Ukrainoje.

Rusija jau seniai turi branduolinius ginklus, galinčius pataikyti į bet kurį taikinį. Vis dar labai mažai tikėtina, kad Putinas panaudos branduolinius ginklus Ukrainoje ar kur kitur“, – pažymėjo ISW analitikai.

Rusijos branduolinių pajėgų dislokavimui Baltarusijoje reikės sukurti reikšmingą karinę infrastruktūrą ir suteikti galimybę Rusijos vadovybei kontroliuoti Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų dalinius. Tai tik dar labiau padidins Baltarusijos priklausomybę nuo Rusijos.

„Kremlius tikriausiai pasinaudos šiais reikalavimais toliau integruodamas Baltarusiją į Rusijos saugumo sferą“, – apibendrino analitikai.

Antradienį Rusijos ir Baltarusijos gynybos ministerijų vadovai Sergejus Šoigu ir Viktoras Chreninas Minske pasirašė susitarimą dėl taktinio branduolinio ginklo dislokavimo Baltarusijoje.

11:16 | Siaubingi vaizdai: Rusija atakavo gydymo įstaigą Ukrainoje, yra aukų

Penktadienio rytą rusų karinės pajėgos atakavo gydymo įstaigą Ukrainos Dnipro mieste. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbia apie mažiausiai vieną žuvusį žmogų ir 15 sužeistųjų.

Dnipropetrovsko karinės administracijos vadas Sergejus Lysakas „Telegram“ pranešė apie mieste penktadienį nuaidėjusius sprogimus.

„Dnipre nuaidėjo sprogimai. Mieste ir regione paskelbtas oro pavojaus signalas“, – rašė jis.

Vėliau paaiškėjo, kad per išpuolį pataikyta į miesto medicinos įstaigą, esama sužeistųjų.

Į išpuolį sureagavo ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Rusijos teroristai dar kartą patvirtina savo kovotojų prieš viską, kas humaniška ir sąžininga, statusą.

Raketos išpuolis klinikoje Dnipro mieste. Šiuo metu žinoma, kad vienas žmogus žuvo ir 15 buvo sužeista. Apšaudymo padariniai likviduojami, o aukos gelbėjamos. Suteikiama visa reikalinga pagalba. Užuojauta velionio šeimai“, – „Telegram“ rašė V. Zelenskis.

10:29 | Buvusį Putino žentą „purto“ Nyderlandų teisėsauga

Nyderlandų prokuratūra areštavo žemės sklypą Amsterdamo priemiestyje, kuris priklauso Jorritui Faassenasui – buvusiam Vladimiro Putino dukters Marijos Voroncovos vyrui, skelbiama „Projekt“ tyrime.

09:53 | Kyjivas atrėmė Rusijos oro atakas – Ukrainos pareigūnai

Rusijos pajėgos naktį surengė oro atakų prieš Kyjivą, penktadienį pranešė Ukrainos sostinės kariuomenės pareigūnai ir pridūrė, kad visos raketos ir dronai buvo perimti ir sunaikinti.

Ukrainos oro gynyba sėkmingai perėmė 23 Irane pagamintus dronus kamikadzes „Shahed“, du žvalgybinius dronus ir 10 sparnuotųjų raketų, teigiama pranešime.

„Dar viena oro ataka prieš Kyjivą, 13-oji iš eilės nuo gegužės pradžios! Ir, kaip visada, naktį“, – savo „Telegram“ paskyroje pranešė miesto karinė administracija.

Ji teigė, kad strateginiai bombonešiai Tu-95MS iš Kaspijos jūros regiono į miestą paleido sparnuotąsias raketas.

„Pirminiais duomenimis, visi priešo taikiniai Kyjivo oro erdvėje buvo aptikti ir sunaikinti“, – priduriama pranešime.

Ukrainos pareigūnai praneša, kad per naktinį apšaudymą Kyjive, Dnipre ir Charkivo srityje buvo apgadinti civiliniai objektai

09:05 | Rusai praneša apie sprogimus

Rusakalbis „Telegram“ kanalas „Baza“ skelbia, kad penktadienio naktį Rusijos Krasnodaro miesto centrą sudrebino du stiprūs sprogimai. Krasnodaro gyventojai teigia, kad apie 4 valandą ryto virš miesto centro pasigirdo mažiausiai du stiprūs sprogimai.

„Bazos“ duomenimis, mieste suveikė oro gynybos pajėgos, kai jam esą smogė bepiločiai orlaiviai. „Baza“ cituoja liudininkus, kurie prieš sprogimus esą girdėjo garsą, panašų į skrendančio bepiločio orlaivio.

Operatyvinis štabas oficialiai patvirtino incidentą Krasnodare. Remiantis oficialia informacija, sprogimas įvyko 4.17 val. vietos laiku. Per sprogimą niekas nenukentėjo, bet buvo apgadinti šalia sprogimo vietos esantys pastatai.

Šiuo metu įvykio vietoje dirba saugumo pajėgos.

Tai ne pirmas kartas pastaruoju metu, kai Rusijos miestai praneša buvę apšaudyti bepiločiais orlaiviais.

08:18 | Ukraina smogė unikaliam Rusijos laivui Juodojoje jūroje – paviešino smūgio akimirkos vaizdo įrašą

Ukrainos gynybos ministerija patvirtino informaciją apie Ukrainos droną, kuris trečiadienį smogė Rusijos laivui „Ivanui Chursui“.

„Kai Rusijos žvalgybos laivas „Ivanas Chursas“ sutiko Ukrainos droną. Tikrai, tobula pora!“ – žinutėje „Twitter“ skelbia ministerija, pasidalindama smūgio vaizdo įrašu.

When the russian reconnaissance ship "Ivan Khurs" met a Ukrainian drone.

Indeed, a perfect match! pic.twitter.com/mW3clD0vHh