Svarbiausi įvykiai:

12:31 | Rusija į Ukrainą pirmadienį paleido 59 smūgius

Pirmadienį Rusijos karinės pajėgos į Ukrainą paleido 59 ginklus. Kaip praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas generolas Valerijus Zalužnas, Ukrainai pavyko numušti 18 raketų ir aštuonis bepiločius orlaivius, t. y. mažiau nei pusę visų taikinių.

Rusų arsenalą pirmadienį sudarė sparnuotosios, oro, balistinės, priešlėktuvinės valdomosios raketos ir bepiločiai orlaiviai:

8 smogiamieji bepiločiai orlaiviai „Shahed-136/131“;

7 priešlėktuvinės valdomas raketos S-300/S-400;

4 aerobalistinės raketos Ch-47M2 „Kinžal“ iš keturių lėktuvų MiG-31K;

24 sparnuotosios raketos Ch-101/Ch-555/Ch-55 iš 11 strateginių bombonešių Tu-95MS;

8 sparnuotosios raketos Ch-22 iš bombonešių Tu-22M3;

6 balistinės raketos „Iskander-M“;

2 valdomos raketos Ch-31P.

„Mūsų gynėjai danguje sunaikino 8 smogiamuosius nepilotuojamus orlaivius „Shahed-136/131“ ir 18 sparnuotųjų raketų Ch-101/Ch-555/Ch-55“, – sakė V. Zalužnas.

„Ne visos priešo raketos, kurių nepavyko numušti, pasiekė taikinius“, – pridūrė jis.

12:12 | Per Rusijos oro smūgius Chmelnyckyje žuvo du žmonės

Per naujus Rusijos oro smūgius Ukrainos Chmelnyckio srityje, Kyjivo duomenimis, žuvo du žmonės. Be to, smogta kritinei infrastruktūrai, pranešė vietos institucijos, kuriomis remiasi agentūra „Reuters“.

11:48 | JAV – ultimatyvus pareiškimas Bidenui: koks mūsų planas Ukrainoje? Kada tai baigsis ir koks tikslas?

JAV prezidento Joe Bideno administracijai būtina suformuluoti aiškią strategiją dėl Ukrainos ir įvardinti „galutinius tikslus kare“, kad Kongresas patvirtintų naują pagalbos Kyjivui paketą, perspėjo naujasis Atstovų Rūmų pirmininkas Mike’as Johnsonas.

Nepaisant to, pasirodė pranešimai, kad įtakingi respublikonų ir demokratų atstovai baigia sutarti dėl daug ginčų keliančio JAV biudžeto formavimo.

10:50 | Rusija: dėl Ukrainos smūgių iš Belgorodo evakuota 300 žmonių

Rusija dėl Kyjivo smūgių evakavo apie 300 netoli Ukrainos sienos esančio Belgorodo gyventojų, pirmadienį pranešė regiono gubernatorius.

„Apie 300 Belgorodo gyventojų, nusprendusių laikinai evakuotis, šiuo metu apgyvendinti laikinuose prieglobsčio centruose Senajame Oskole, Gubkine ir Koročos rajone“, kurie yra toliau nuo sienos, platformoje „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše sakė Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.

„Per pastarąją parą gavome 1 300 prašymų išsiųsti Belgorodo vaikus į mokyklines stovyklas už miesto, kituose regionuose“, – teigė jis.

Penktadienį V. Gladkovas pasiūlė Belgorodo gyventojams evakuotis iš miesto, kuris yra mažiau nei už 32 km nuo Ukrainos sienos ir kuris pastarosiomis savaitėmis patyrė intensyvesnius Ukrainos smūgius.

10:19 | Ukrainoje jau žuvo maždaug 365 170 rusų karių

Nuo 2022 m. vasario 24 iki 2024 m. sausio 8 dienos Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia Ukrainoje likvidavusios apie 365 170 Rusijos karių, iš jų 440 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 6 031 priešo tanką (+9 per pastarąją parą), 11 194 šarvuotas kovos mašinas (+14), 8 666 artilerijos sistemas (+13), 953 daugkartinio paleidimo raketų sistemas (+2), 638 oro gynybos sistemas (+1), 329 orlaivius, 324 sraigtasparnius, 6 822 bepiločius orlaivius (+1), 1 787 sparnuotąsias raketas (+1), 23 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 11 542 motorines transporto priemones (+19) ir 1 328 specialiosios įrangos vienetus (+1).

09:49 | Rusija raketomis atakavo prekybos centrą

Rusijos karinės oro pajėgos vėl intensyviai atakavo Ukrainą raketomis. Pirmadienio rytą ukrainiečių žiniasklaida pranešė apie sprogimus aplink Pietų Ukrainos Dnipro didmiestį.

Pasak stebėtojų, beveik tuzinas Rusijos strateginių bombonešių paleido raketas į taikinius Ukrainoje. Taip pat panaudotos hipergarsinės raketos „Kinžal“. Visoje Ukrainoje gaudė pavojaus sirenos.

Vietinis „Telegram“ kanalas „Svoj Kryvyj Rih“ 7.55 val. pranešė, kad mieste apgadintas prekybos centras.

Socialiniuose tinkluose taip pat pranešta apie dėl sprogimo mieste išdaužytus įėjimų langus. Sprogimo banga taip pat išdaužė šalia prekybos centro esančios ligoninės langus.

Rusijos kariuomenė pirmadienio rytą taip pat atakavo Zaporižią. Laikinai einantis Zaporižios mero pareigas Anatolijus Kurtjevas sakė, kad yra sužeistų civilių gyventojų.

„Rusijos teroristai atakuoja Zaporižią. Deja, yra nukentėjusiųjų“, – rašė jis „Telegram“.

Įvykio vietoje pradeda dirbti atitinkamos tarnybos.

„Dėl kombinuotos iš skirtingų pusių paleistų sparnuotųjų ir balistinių raketų atakos regiono centre iš viso nugriaudėjo 5 sprogimai. Žinoma, kad raketos pataikė į gyvenamuosius rajonus – atvirose teritorijose ir prie namų. Pranešta, kad 8.00 val. ryto dėl raketų atakos sužeisti du žmonės – vyras ir moteris. Informacija atnaujinama“, – sakė Zaporižios regioninės karinės administracijos vadovas Jurijus Malaško.

Taip pat pirmadienio rytą rusai atakavo Charkivo miesto pramonės objektus, buvo sužeista moteris. Apie tai „Telegram“ pranešė Charkivo meras Ihoris Terechovas.

„Šį rytą priešas atakavo miesto pramonės objektus. Kilo gaisras, buvo sužeista moteris. Mūsų gelbėtojai jau gesina gaisrą, o medikai teikia pagalbą sužeistai moteriai“, – sakė jis.

Kaip pranešta anksčiau, sausio 8-osios rytą Charkivą sudrebino mažiausiai keturi sprogimai. Okupantai miestą atakavo raketomis.

09:06 | Ukrainoje nukautas rusų pulkininkas, vienas iš oro desantininkų vadų, Ospanovas

Ukrainos gynybos pajėgos likvidavo Rusijos kariuomenės oro desanto pajėgų (VDV) šarvuočių tarnybos vadovą Armaną Ospanovą. Apie tai pranešė tinklaraštininkas, pseudonimu „Necro Mancer“, kuris stebi įrašus Rusijos socialiniuose tinkluose apie likviduotus rusų karininkus.

08:17 | Rusija vėl atakavo Ukrainą raketomis

Rusijos karinės oro pajėgos vėl intensyviai atakavo Ukrainą raketomis. Pirmadienio rytą ukrainiečių žiniasklaida pranešė apie sprogimus aplink Pietų Ukrainos Dnipro didmiestį.

Pasak stebėtojų, beveik tuzinas Rusijos strateginių bombonešių paleido raketas į taikinius Ukrainoje. Taip pat panaudotos hipergarsinės raketos „Kinžal“.

Visoje Ukrainoje gaudė pavojaus sirenos.

Ukraina daugiau kaip 22 mėnesius ginasi nuo Rusijos agresijos. Maskva į taikinius Ukrainoje jau paleido tūkstančius raketų.

07:50 | Zelenskis įvardijo Ukrainos tikslus 2024 metams

Savo naktinėje kalboje V. Zelenskis sakė, kad kiekvienas NATO šalies vadovas turėtų jausti, jog Aljansas taps daug stipresnis po susijungimo su Ukraina. Ukrainos lyderis sakė, kad surengė ilgą pasitarimą dėl santykių su partneriais Europos Sąjungoje ir NATO planų 2024 metais.

„[Aptarėme] mūsų bendravimą, mūsų vidaus pokyčius, žingsnius santykiuose, kurių tikimės. Taip pat neviešą darbas su partneriais. Aiškiai formuluojame užduotis“, – pažymėjo V. Zelenskis vaizdo krepimesi savaitgalį.

Pasak prezidento, susitikime dalyvavo Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas, vyriausybės vadovas ir vicepremjeras, užsienio reikalų ministras, gynybos ministras ir jo pirmasis pavaduotojas.

„Mūsų prioritetai yra aiškūs: visiškai įgyvendinti sprendimą pradėti derybas, parengti mūsų derybų su Europos Sąjunga sistemą, taip pat sukurti tokią santykių ir bendravimo su Aljanso narėmis sistemą, kad kiekviena valstybė, kiekvienas vadovas visiškai pajustų, kad kartu su Ukraina NATO taps daug stipresnė“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Volodymyras Zelenskis (11 nuotr.) Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Zelenskis (nuotr. SCANPIX) +7 Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Vakarai ieško būdų, kaip paspartinti Ukrainos finansavimą Rusijos įšaldytomis lėšomis (nuotr. SCANPIX) Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX) V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Volodymyras Zelenskis

07:00 | Sankt Peterburge kilo didžiulis gaisras: išplito 4 tūkst. kv. metrų teritorijoje

Rusijos mieste Sankt Peterburge esančiame angare pirmadienio naktį kilo į 4 000 kv. metrų plotą išplitęs gaisras. Apie didžiulį gaisrą pranešė Rusijos ekstremaliųjų situacijų ministerija.