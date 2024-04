Svarbiausi įvykiai:

11:00 | Žala jau padaryta: NATO vadas nurodė, kokių tragiškų pasekmių turėjo delsimas remti Ukrainą

Ukrainos sąjungininkai nevėlavo suteikti pagalbą Ukrainai, tačiau delsimas vis tiek turėjo įtakos mūšio lauke, interviu JAV televizijos kanalui MSNBC sakė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

„[Parama] ne pavėluota, bet, be abejo, delsimas turėjo realių pasekmių: ukrainiečiams trūksta artilerijos sviedinių santykiu 1 prie 5 ir net 1 prie 10, priklausomai nuo fronto linijos ruožo“, – akcentavo J. Stoltenbergas.

Pasak jo, Vakarai mato, kad dėl oro gynybos sistemų trūkumo Ukraina pradėjo numušinėti mažiau raketų, kurias Rusija naudoja Ukrainos miestams atakuoti. NATO generalinis sekretorius neseniai pažymėjo, kad Aljanso narės susitarė aprūpinti Ukrainą daugiau oro gynybos sistemų.

10:30 | Zelenskis įvardijo penkias šalis, į kurias nusitaikė Putinas, tarp jų – ir Lietuva

Jei Ukraina pralaimės, Vladimiras Putinas užpuls Baltijos šalis, po to iškils grėsmė Lenkijai ir daliai Vokietijos, interviu JAV televizijai „NBC News“ sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

09:47 | Prezidentas: Lenkija „pasirengusi“ turėti branduolinius ginklus savo teritorijoje

Lenkija pasirengusi priimti branduolinius ginklus, jei NATO nuspręs dislokuoti šiuos ginklus dėl Rusijos stiprinamo apsiginklavimo Baltarusijoje ir Kaliningrade, pirmadienį paskelbtame interviu sakė prezidentas Andrzejus Duda.

„Jei mūsų sąjungininkės nuspręs dislokuoti branduolinius ginklus mūsų teritorijoje pagal pasidalijimą šiais ginklais, kad sustiprintų NATO rytinį flangą, mes tam pasirengę“, – dienraščiui „Fakt“ pareiškė A. Duda.

09:07 | Zelenskis įvardijo naujausią Kremliaus tikslą: Časiv Jarą ketina užimti iki konkrečios dienos

Rusijos invazijos pajėgos tikisi užimti Časiv Jaro miestą Rytų Ukrainoje iki gegužės 9 d., pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis, kalbėjęs „NBC News“ eteryje, pranešė „Ukrinform“.

„Rusija nori mobilizuoti 300 tūkst. karių iki birželio 1 d. Mes tam rengiamės. Iki gegužės 9 d. Rusija tikisi užimti Časiv Jarą Rytų Ukrainoje. Neseniai buvau rajone, kalbėjausi su kariuomene. Mūsų kariams trūksta įrangos kovoti su rusų žvalgybiniais dronais, koreguojančiais rusų artilerijos ugnį, taip pat trūksta artilerijos sviedinių.

Tikiuosi, kad sugebėsime išlaikyti savo pozicijas, kad ginkluotė atvyks laiku ir kad galėsime atmušti priešą. O tada mes sužlugdysime Rusijos planus birželį surengti plataus masto kontrpuolimą“, – sakė prezidentas.

Ukraina pranešė, kad rusai iš Lymano ašies patraukė rezervus Časiv Jaro link, kad sustiprintų puolimą.

Gegužės 9-oji Rusijai yra simbolinė data, šią dieną Rusija kasmet mini Antrojo pasaulinio karo pergalės metines.

08:30 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 730 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų balandžio 22 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 460 260 kareivių.

Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 236 tankų (+7), 13 904 šarvuotųjų kovos mašinų (+8), 11 736 artilerijos sistemų (+17), 1 046 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 768 oro gynybos priemonių (+1), 348 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 9 384 dronų (+5), 2 117 sparnuotųjų raketų (+2), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 15 812 automobilių (+27), 1 934 specialiosios technikos vienetų (+8).

07:58 | Ukrainos oro pajėgos skelbia sunaikinusios 5 atakos dronus

Ukrainos oro pajėgos pirmadienį paskelbė pernakt sunaikinusios penkis rusų atakos dronus ir vieną žvalgymo bepilotį.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai Ukrainą atakavo septyniais atakos dronais „Shahed-131/136“ iš okupuoto Krymo ir trimis raketomis S-300/400, paleistomis iš okupuotos Donecko srities dalies.

Ukrainiečiai virš pietinės Odesos srities numušė penkis atakos dronus ir vieną žvalgymo droną.

07:22 | Ambasadorius: Ukraina gaus iš Danijos visus pažadėtus naikintuvus F-16

Ukraina gaus iš Danijos visus naikintuvus F-16, dėl kurių anksčiau susitarė šalių vadovai.

Kaip praneša „Ukrinform“, tai per nacionalinį televizijos maratoną pareiškė Danijos ambasadorius Ukrainoje Ole Egbergas Mikkelsenas.

„Lėktuvų Ukrainai tikrai bus. Tai visas mūsų F-16 parkas, kurio eksploatavimas baigiamas“, – pabrėžė diplomatas, nenurodydamas tikslaus lėktuvų skaičiaus.

Ambasadorius paaiškino, kad dabar Danija išformuoja savo lėktuvų parką, nes netrukus gaus naujos kartos orlaivių – F-35.

„Dalis bus išsiųsta į Argentiną. Nėra ko jaudintis. F-16 bus pristatyti, kaip ir buvo žadėta", – patikino jis.

Kaip rašė „Ukrinform“, Argentina sudarė su Danija sutartį dėl 24 lėktuvų F-16 pirkimo už 300 mln. dolerių.

06:47 | V. Zelenskis: JAV parama rodo, kad Ukraina netaps „antruoju Afganistanu“

JAV Atstovų Rūmų sprendimas skirti Ukrainai 61 mlrd. dolerių (57,3 mlrd. eurų) ilgai atidėliotą pagalbos paketą rodo, kad šalis netaps „antruoju Afganistanu“, sekmadienį pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Šeštadienį Atstovų Rūmai patvirtino naujausią didžiulį karinės ir ekonominės pagalbos paketą Ukrainai, kuri daugiau nei dvejus metus kovoja su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis.

„Ši pagalba sustiprins Ukrainą ir pasiųs Kremliui stiprų signalą, kad čia nebus antrasis Afganistanas“, – sakė V. Zelenskis interviu NBC laidai „Meet the Press“.

„Jungtinės Valstijos liks išvien su Ukraina, gins ukrainiečius ir [...] demokratiją pasaulyje“, – pridūrė jis.