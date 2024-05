Svarbiausi įvykiai:

16:03 | Zacharova pagrasino Vakarams „triuškinančiu atpildo smūgiu“

Kalbėdama eilinėje spaudos konferencijoje Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova pagrasino Vakarams „triuškinančiu atpildo smūgiu“.

„Maskva perspėja Vašingtoną, Londoną ir Briuselį, kad bet kokie agresyvūs veiksmai prieš Krymą yra pasmerkti nesėkmei, o po jų seks triuškinančio atpildo smūgis“, – aiškino ji.

15:20 | Žiniasklaida: Italija suteiks Ukrainai oro gynybos sistemą SAMP/T

Italija planuoja paskelbti naują karinės pagalbos Ukrainai paketą, į kurį bus įtraukta oro gynybos sistema SAMP/T, pranešė Italijos žiniasklaida.

REKLAMA

REKLAMA

Ministrė pirmininkė Giorgia Meloni oficialiai tai paskelbs per Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikimą kitą mėnesį Apulijoje, Italijoje, pranešė „La Repubblica“ naujienų svetainė. Manoma, kad į paketą įeis ir priešlėktuvinių raketų sistemos „Stinger“ bei ilgojo nuotolio raketos „Storm Shadow“.

REKLAMA

Tai bus devintasis Italijos siunčiamas karinės pagalbos paketas Ukrainai. Šį mėnesį Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba ir Italijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajani aptarė veiksmus, kurių Italija gali imtis, kad surastų ir pristatytų Ukrainai oro gynybos sistemas.

15:02 | Rusijai smogus Charkivui, žuvo žmogus

Rusijai penktadienį smogus Ukrainos šiaurės rytiniam Charkivo miestui žuvo vienas žmogus, informavo meras Ihoris Terechovas.

Socialiniame tinkle „Telegram“ jis nurodė, kad auka tapo pavyvenusi moteris.

Charkivo srities vadovas Olehas Synjehubovas sakė, kad 78 metų vyrui pasireiškė sunki reakcija į stresą.

REKLAMA

REKLAMA

Anot I. Terechovo, sunaikinti keli pastatai, o po griuvėsiais veikiausiai yra žmonių. Taip pat pranešama, kad nukentėjo tramvajus su keleiviais.

14:55 | NATO nerimauja dėl Rusijos veiksmų prieš Lietuvą ir jos kaimynes: veikla intensyvėja

Ketvirtadienį paskelbtame pareiškime 32 valstybes vienijantis karinis aljansas teigė esąs „labai susirūpinęs dėl pastarojo meto piktybinės Maskvos veiklos“, kurią pavadino grėsme Vakarų saugumui.

Aljansas nerimauja dėl Kremliaus vykdomos „hibridinės veiklos“ Čekijoje, Estijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje, rašo „Euronews“.

Tarp nurodytų Maskvos veiksmų: dezinformacija, sabotažas, smurto veiksmai, kibernetinis ir elektroninis kišimasis... ir kitos hibridinės operacijos“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

JAV vadovaujamas karinis aljansas šiuos incidentus pavadino „intensyvėjančios veiklos kampanijos, kurią Rusija toliau vykdo visoje euroatlantinėje erdvėje, įskaitant Aljanso teritorijoje ir per tarpininkus, dalimi“.

„Palaikome nukentėjusius sąjungininkus ir solidarizuojamės su jais, – sakoma NATO pareiškime, kuriame smerkiamas Rusijos elgesys. – Toliau didinsime savo atsparumą, taikysime ir tobulinsime turimas priemones, kad galėtume atremti ir užginčyti Rusijos hibridinius veiksmus, ir užtikrinsime, kad Aljansas ir sąjungininkai būtų pasirengę atgrasyti nuo hibridinių veiksmų ar išpuolių ir nuo jų apsiginti“.

NATO pratybos Norvegijoje (26 nuotr.) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) +22 NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) Didžiausios NATO pratybos nuo Šaltojo karo laikų sukėlė Rusijos nepasitenkinimą

(26 nuotr.) FOTOGALERIJA. NATO pratybos Norvegijoje

REKLAMA

14:27 | Britų žvalgyba: po Ukrainos atakos Rusija patraukė iš Kuščevskajos aerodromo beveik 40 lėktuvų

Po Ukrainos atakos Kuščevskajos aerodrome Rusija greičiausiai pašalino iš jo maždaug 40 įvairių tipų lėktuvų ir išsklaidė juos keliuose aerodromuose toliau nuo fronto linijos, sakoma atnaujintoje Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos žvalgybos informacijos suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.

Didžiosios Britanijos žvalgyba mano, kad šie veiksmai nepadarys staigaus ir akivaizdaus ar itin didelio poveikio. Tačiau Ukraina jau pademonstravo gebėjimą smogti kur kas toliau Rusijoje nei yra šio išsklaidymo vietos.

Ataskaitoje sakoma, kad dėl šių priverstinių priemonių pailgės skrydžių trukmė siekiant mūšių erdvėje išlaikyti tą patį pastovumą. O tam, savo ruožtu, reikės daugiau degalų, padidės sąnaudos, lėktuvų įguloms teks didesnis krūvis.

REKLAMA

13:59 | Rusijos saugumas skelbiasi likvidavęs „iš Lietuvos atvykusį Ukrainos žvalgybos agentą“

Rusijos saugumo tarnyba (FSB) skelbiasi likvidavusi „planavusį surengti teroro išpuolius Gynybos ministerijos objektuose, pagalbos rusų kariams centrui ir degalų terminale Leningrado srityje Ukrainos karinės žvalgybos agentą“. Taip pat tvirtinama, kad „agentas“ tariamai į Rusijos teritoriją atvyko iš Lietuvos 2024-ųjų kovą.

13:31 | Rusijoje susprogdinta degalinė: skelbiama, kad atskrido ukrainiečių dronas

Belgorodo srityje (Rusija) sprogo degalinė, Rusijos valdžia apkaltino Ukrainos droną–kamikadzę. Įvykio metu sprogos degalinės dujų saugykla, kilo gaisras. Vienintelė degalinėje buvusi darbuotoja nenukentėjo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

12:47 | „Rusai užims Baltijos šalis per septynias dienas“ – Ukrainos karinės žvalgybos generolas majoras Skibickis

Ukrainos Vyriausiosios žvalgybos valdybos vado pavaduotojas generolas majoras Vadimas Skibickis interviu „The Economist“ pareiškė, kad didžiausias nežinomas karo veiksnys yra Europa. Jo teigimu, jei Ukrainos kaimynės neras būdų, kaip dar labiau padidinti gynybos produkciją ir padėti Ukrainai, jos taip pat galiausiai atsidurs Rusijos taikiklyje.

Jis menkina NATO kolektyvinės gynybos chartijos 5 straipsnį ir net NATO karių buvimą su Ukraina besiribojančiose valstybėse. Šie kariai, V. Skibickio manymu, gali būti mažai reikšmingi, kai bus išbandyti.

REKLAMA

„Rusai užims Baltijos šalis per septynias dienas, – šiek tiek neįtikinamai teigia jis. – NATO reakcijos laikas – dešimt dienų“.

Karas Ukrainoje (12 nuotr.) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) +8 Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

11:55 | V. Skibickis: Rusija planuoja gegužę pradėti vykdyti planą Ukrainai destabilizuoti

Rusijos Federacija šį mėnesį planuoja įgyvendinti trijų veiksnių planą, skirtą destabilizuoti Ukrainą, duodamas interviu leidiniui „The Economist“ sakė Ukrainos gynybos žvalgybos vado pavaduotojas generolas majoras Vadymas Skibickis.

Jo teigimu, gegužė bus svarbus mėnuo, kuomet rusai pasinaudos trijų veiksnių planu Ukrainai destabilizuoti. V. Skibickis pabrėžė, kad pagrindinis šio plano veiksnys yra karinė kryptis.

REKLAMA

Nepaisant to, kad JAV Kongresas po ilgos gaišaties pagaliau „leido“ skirti Ukrainai papildomos karinės pagalbos, prireiks dar kelių savaičių, kol ji pasieks fronto linijas, pasakė jis.

Antrasis veiksnys yra Rusijos dezinformacijos kampanija Ukrainoje, kuria siekiama pakenkti ukrainiečių mobilizacijai ir prezidento Volodymyro Zelenskio, kurio kadencija baigsis gegužės 20 d., politiniam teisėtumui. Tuo pat metu Ukrainos konstitucija aiškiai draudžia rengti prezidento rinkimus karo metu.

V. Skibickis pridūrė, kad trečiasis veiksnys yra beatodairiška Rusijos kampanija, skirta izoliuoti Ukrainą nuo tarptautinės bendruomenės. „Jie dės visas pastangas, kad galėtų supurtyti esamą padėtį“, – pasakė jis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Karas Ukrainoje (13 nuotr.) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) +9 Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

11:29 | Prancūzijos vertinimu, kare Ukrainoje žuvo 150 tūkst. Rusijos kareivių

Prancūzijos vertinimu, per Maskvos invaziją į Ukrainą žuvo 150 tūkst. Rusijos kareivių, penktadienį paskelbtame interviu sakė užsienio reikalų ministras Stephane'as Sejourne.

Rusijos nepriklausomam laikraščiui „Novaja Gazeta Europe“ jis sakė, kad, Paryžiaus vertinimu, trečiaisiais karo metais bendras Rusijos aukų, įskaitant sužeistuosius, skaičius siekia 500 tūkstančių.

„Europa ir jos partnerės išliks vieningos ir ryžtingos tol, kol reikės. Rusijos karinė nesėkmė jau akivaizdi. Manome, kad Rusijos kariniai nuostoliai siekia 500 tūkst., įskaitant 150 tūkst. žuvusiųjų“, – sakė S. Sejourne.

REKLAMA

„Ir visa tai dėl ko? – klausė jis. – Tai galima apibendrinti dviem žodžiais: dėl nieko“.

10:57 | Gynybos pajėgos: Časiv Jaro mieste Rusijos kariuomenės nėra

Ukrainos Časiv Jaro mieste nėra Rusijos kariuomenės, priešai neperžengė miesto sienų, per telemaratoną sakė Nazaras Vološynas, Chortytsios operatyvinės ir strateginės karių grupės atstovas, pranešė „Ukrinform“.

„Priešai toliau mėgina daryti spaudimą Časiv Jarui, stengdamiesi laikytis nustatytų terminų. Gynybos pajėgos kontroliuoja padėtį. Mieste nėra priešo kariuomenės, priešai neperžengė miesto sienų“, – sakė N. Vološynas.

Pasak jo, siekdama užimti miestą, Rusijos kariuomenė mėgina apeiti jį per Bohdanivkos ir Ivanivskės gyvenvietes, aktyviai jas šturmuoja, kad „paimtų Časiv Jarą į gniaužtus“.

REKLAMA

10:23 | Putinas nepatenkintas Šoigu darbu: pabandė nubausti už nepasiektus karinius tikslus

Gegužės 2 d. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas susitiko su Tulos srities gubernatoriumi Aleksejumi Diuminu, susijusiu su „Wagner“. Tai rodo, kad V. Putinas galbūt siekia sumažinti Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu galias, subalansuoti jį prieš konkurentus ir nubausti už Kremliaus karinių tikslų nevykdymą.

09:43 | Rusija teigia naktį numušusi šešis Ukrainos dronus

Rusijos pajėgos praneša naktį į penktadienį vėl atrėmusios Ukrainos dronų ataką. Iš viso oro gynyba numušė šešis bepiločius, tinkle „Telegram“ pranešė Gynybos ministerija Maskvoje.

REKLAMA

REKLAMA

Šiais duomenimis, penki dronai numušti virš Rusijos Belgorodo srities pasienyje su Ukraina, o vienas – virš Krymo pusiasalio. Apie žalą ministerija informacijos nepateikė.

09:06 | Rusų nuostoliai

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. gegužės 3 d. Ukrainoje sunaikinta iš viso 472 140 rusų okupantų – vien per pastarąją parą mūšio lauke buvo likviduota ar sužeista 1 270 karių.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 7 354 priešo tankus (+22 per pastarąją parą), 14 129 šarvuotąsias kovos mašinas (+33), 12,102 artilerijos sistemas (+58), 1 053 raketų paleidimo sistemas, 786 oro gynybos sistemas (+2), 348 karo lėktuvus, 325 sraigtasparnius, 9 580 bepiločių orlaivių (+19), 2 126 sparnuotąsias raketas, 26 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 16 266 transporto priemones (+42), 1 993 specialiosios įrangos vienetus (+5).

08:58 | Ukraina artėjant naujam rusų puolimui: „Mes neturime ginklų“

Ukrainos Vyriausiosios žvalgybos valdybos vado pavaduotojas generolas majoras Vadimas Skibickis neabejoja, kad Rusija toliau bandys užimti Ukrainos Donecko ir Luhansko sritis. Jo teigimu, Rusijos pajėgos iškėlė užduotį užimti „bet ką“ iki gegužės 9 d. arba iki Vladimiro Putino vizito į Kiniją, rašo „The Economist“.

REKLAMA

Pasak jo, padėtis fronte dabar yra sudėtinga ir gali dar labiau pablogėti.

„Mūsų problema labai paprasta: mes neturime ginklų. Jie visada žinojo, kad balandis ir gegužė mums bus sunkus metas“, – neslėpė V. Skibickis.

Karas Ukrainoje (12 nuotr.) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) +8 Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

Ukraina dabar visomis išgalėmis gina Časiv Jarą. Anot V. Skibickio, šis miestas „yra raktas“ į tolesnį Rusijos veržimąsi į didesnius regiono miestus. Generolo majoro manymu, miesto užėmimas tikriausiai yra laiko klausimas, tačiau viskas priklauso nuo rezervų formavimo ir pagalbos tiekimo iš Vakarų.

„Žinoma, ne šiandien ir ne rytoj, bet viskas priklauso nuo mūsų rezervų ir tiekimo“, – sakė jis.

V. Skibickis sakė, kad Ukrainai dar toli iki padėties stabilizavimo, o Rusija daro viską, kad pasiektų savo tikslus. Be to, jo supratimu, Rusijos kariuomenė „nebėra tokia arogantiška“, kokia buvo 2022 m. Dabar rusai veikia pagal aiškų planą ir turėdami vieningą vadovybę.

08:20 | V. Zelenskis ragina JAV greitai pristatyti pažadėtų ginklų

Dėl sudėtingos padėties fronte Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino JAV greitai pristatyti neseniai pažadėtus ginklus.

„Esu dėkingas JAV Kongresui už jo sprendimą, tačiau negali būti problemų ir dėl tiekimo greičio bei sprendimų įgyvendinimo, – sakė jis ketvirtadienio vakarą savo tradiciniame vaizdo kreipimesi. – Laukiame, kad ginklai mūsų kovotojams pasiektų Ukrainą“.

REKLAMA

V. Zelenskis teigė nurodęs vyriausybės pareigūnams kartu su tarptautiniais partneriais siekti greito ginklų pristatymo.

V. Zelenskis susitiko su G. Nausėda (9 nuotr.) Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) +5 Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. V. Zelenskis susitiko su G. Nausėda

07:45 | D. Cameronas apsilankė Kyjive, siekdamas didesnio finansavimo Ukrainai

Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Davidas Cameronas lankydamasis Kyjive pareiškė, kad kitą mėnesį Britanija ketina sukviesti Ukrainos rėmėjus, kad surinktų lėšų jos ginkluotųjų pajėgų, kovojančių su didelio masto Rusijos invazija, paramai, ketvirtadienį pranešė jo biuras.

Jo vizitas įvyko po to, kai praėjusią savaitę britų premjeras Rishi Sunakas paskelbė apie papildomą 500 mln. svarų sterlingų (581 mln. eurų) finansavimą Ukrainai, su tikslu, kad pavyks skirti 3 mlrd. svarų sterlingų (3,52 mlrd. eurų) per metus.

07:00 | NATO pasmerkė Rusijos kenkėjišką veiklą savo teritorijoje

NATO ketvirtadienį pasmerkė tai, ką pavadino kenkėjiška Rusijos veikla savo teritorijoje, ir pareiškė, kad tokie veiksmai kaip dezinformacija, sabotažas, smurtas ir kibernetinis kišimasis kelia grėsmę Aljanso saugumui.

Šie incidentai yra dalis intensyvėjančios veiklos kampanijos, kurią Rusija vykdo visoje euroatlantinėje erdvėje, o NATO sąjungininkės „reiškia gilų susirūpinimą dėl Rusijos hibridinių veiksmų, kurie kelia grėsmę sąjungininkų saugumui“, sakoma NATO pareiškime.

Nurodoma, kad Čekijos, Estijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Jungtinės Karalystės valdžios institucijos neseniai atliko tyrimus ir pateikė kaltinimus tam tikriems asmenims dėl priešiškos valstybei veiklos.