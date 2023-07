Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

10:12 | Britų žvalgyba: Rusijoje formuojasi laikinas susitarimas dėl „Wagner“ ateities

Po birželį „Wagner“ surengto maišto Rusijos saugumo aparate prasidėjo sumaišties ir derybų laikotarpis, sakoma socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtame Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos pranešime.

Pastarosiomis dienomis pradėjo formuotis laikinas susitarimas dėl grupės ateities, pažymima jame. Trečiadienį Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad „Wagner“ perdavė 2 000 vienetų karinės įrangos, įskaitant tankus, o pastarosiomis dienomis į stovyklą Baltarusijoje atvyko bent nedidelis „Wagner“ kovotojų kontingentas.

Po „Wagner“ boso Jevgenijaus Prigožino birželį surengto maišto prieš Rusijos karinę vadovybę Kremlius pažadėjo, kad grupės samdiniai galės persikelti į Baltarusiją arba pasirašyti sutartis su Rusijos gynybos ministerija. Kalbėta, kad „Wagner“ kovotojai gali dalytis patirtimi su Baltarusijos kariuomene.

Karinę veiklą Baltarusijoje stebinti grupė „Belarusian Hajun“ pranešė, kad šeštadienį į šalį atvyko didelė rusų privačios karinės samdinių bendrovės „Wagner“ kolona, ją sudaro mažiausiai 60 įvairių automobilių. Tuo pat metu kai kurios su „Wagner“ susijusios socialinių tinklų grupės atnaujino veiklą, daugiausia dėmesio skirdamos bendrovės veiklai Afrikoje pabrėžti, pastebi britų žvalgyba. Remiantis naujausiais Rusijos pareigūnų pranešimais, valstybė greičiausiai yra pasirengusi pritarti „Wagner“ siekiui toliau plačiai veikti šiame žemyne, nurodoma pranešime.

Maskva birželio gale pareiškė, kad „Wagner“ ir toliau dirbs Afrikoje, jei regionų vyriausybės nuspręs tęsti sutartis su privačia karine bendrove.

Ilgus metus buvo manoma, kad ginkluotos „Wagner“ pajėgos padėjo išplėsti Maskvos įtaką Afrikoje, tačiau dėl nutraukto privačios karinės bendrovės boso maišto kilo abejonių dėl jos operacijų užsienyje.

Grupei ir jos lyderiui J. Prigožinui taikomos įvairios sankcijos dėl, Vakarų teigimu, destabilizuojančio vaidmens keliose Afrikos šalyse.

Anksčiau šiemet Jungtinių Tautų žmogaus teisių biuras pranešė, kad užsienio pajėgos, kurias JAV įvardijo kaip „Wagner“, dalyvavo 2022 metų kovo mėnesį centrinėje Malio dalyje esančiame Muros mieste išžudant mažiausiai 500 žmonių.

09:39 | JAV iždo sekretorė: padidinti paramą Ukrainai yra geriausias būdas padėti pasaulio ekonomikai

JAV iždo sekretorė Janet Yellen sekmadienį pareiškė, kad padidinti paramą karo ištiktai Ukrainai yra geriausias būdas padėti pasaulio ekonomikai.

Indijoje vykstančio Didžiojo dvidešimtuko (G-20) finansų ministrų aukščiausiojo lygio susitikimo kuluaruose ji sakė, kad pagrindinis prioritetas yra padidinti paramą Ukrainai jai kovojant su Rusijos invazija.

J. Yellen, vasarį apsilankiusi Kyjive, sakė, kad iš arti matė, kaip užsienio pagalba padeda tiek civiliams gyventojams, tiek Ukrainos kariuomenei.

„Baigti šį karą visų pirma yra moralinis imperatyvas, – žurnalistams Gandynagare sakė J. Yellen. – Tačiau tai taip pat yra geriausias dalykas, kurį galime padaryti pasaulio ekonomikai.“

Rusijos įsiveržimas į Ukrainą, kurios kartu eksportuoja beveik ketvirtadalį pasaulio kviečių pasiūlos, sukėlė sukrėtimą pasaulio ekonomikoje, šoktelėjus maisto ir degalų kainoms.

Susitarimas, kuriuo buvo leista atnaujinti Ukrainos grūdų eksportą, nustos galioti pirmadienį, jei Rusija nesutiks jo pratęsti.

Trečiadienį Didžiojo septyneto (G-7) šalių vadovai pažadėjo remti Ukrainą tiek laiko, kiek reikės Rusijos invazijai įveikti.

G-7 plane numatyta sistema, pagal kurią atskiros šalys su Kyjivu sudarys dvišalius susitarimus, kuriuose bus išsamiai nurodyta, kokius ginklus ir kitą pagalbą jos suteiks. Šiuo laikinu planu siekiama padėti Ukrainai sukurti kariuomenę, pajėgią apsiginti ir atgrasyti nuo galimo užpuolimo ateityje.

„Biudžetinė parama yra labai svarbi Ukrainos pasipriešinimui“, – sakė J. Yellen.

„Padėdami išlaikyti ekonomikos ir vyriausybės veikimą, mes teikiame Ukrainai paramą, kurios jai reikia, kad ji galėtų kovoti už laisvę ir suverenitetą“, – pabrėžė ji.

Ji pridūrė, kad vienas iš Vašingtono pagrindinių tikslų yra „kovoti su Rusijos pastangomis išvengti mūsų sankcijų“.

08:55 | V. Putinas PAR prezidentui: pagrindinis grūdų susitarimo tikslas neįgyvendintas

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį per pokalbį telefonu su savo Pietų Afrikos Respublikos kolega Cyrilu Ramaphosa pareiškė, kad susitarimo, leidusio atnaujinti Ukrainos grūdų eksportą, pagrindinis tikslas nebuvo pasiektas.

Susitarimas, dėl kurio kiek atslūgo baimė dėl pasaulinės maisto krizės, kurią sukėlė Rusijos puolimas Ukrainoje, turi baigti galioti vėlų pirmadienio vakarą, nebent Rusija sutiktų jį pratęsti.

„Pagrindinis susitarimo tikslas, t. y. grūdų tiekimas šalims, kurioms jų reikia, įskaitant Afrikos žemyną, nebuvo įgyvendintas“, – pasakė V. Putinas, cituojamas Kremliaus pranešime.

Kartu su susitarimu dėl grūdų buvo pasirašytas memorandumas dėl netrukdomo Rusijos maisto produktų ir trąšų eksporto.

Tačiau Rusija teigia, jog tebėra kliūčių jos pačios eksportui, ir grasina dėl šio klausimo pasitraukti iš grūdų susitarimo.

„Vladimiras Putinas pabrėžė, kad įsipareigojimai, užfiksuoti atitinkamame Rusijos ir Jungtinių Tautų memorandume dėl kliūčių Rusijos maisto produktų ir trąšų eksportui pašalinimo, vis dar neįvykdyti“, – rašoma Kremliaus pranešime.

Pietų Afrikos Respublikos prezidentūra patvirtino, kad C. Ramaphosa kalbėjosi su V. Putinu po pokalbio su JT generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu, taip pat po ketvirtadienio pokalbio telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Penktadienį Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad kalbėjosi su V. Putinu ir yra įsitikinęs, kad jis sutiks, jog susitarimą reikėtų pratęsti.

„Mes ruošiamės priimti Putiną rugpjūčio mėnesį ir susitariame dėl Juodosios jūros grūdų koridoriaus pratęsimo“, – žurnalistams sakė R. T. Erdoganas.

Tuo metu Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas nepatvirtino R. T. Erdogano pareiškimų.

„Jokių pareiškimų šiuo klausimu nesame padarę“, – tvirtino D. Peskovas.

Susitarimas, kurį padėjo pasiekti R. T. Erdoganas, Ukrainai leido pro Rusijos karo laivus Juodojoje jūroje pervežti daugiau kaip 32 mln. tonų grūdų.

C. Ramafosa ir V. Putinas taip pat kalbėjosi apie pasirengimą artėjančiam besivystančių šalių ekonominio bloko BRICS aukščiausiojo lygio susitikimui Pietų Afrikos Respublikoje, pranešė Kremlius.

Rusijos vadovas buvo pakviestas dalyvauti, nors Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) yra išdavęs jo arešto orderį.

Dviejų valstybių vadovai taip pat aptarė liepos pabaigoje Sankt Peterburge numatytą Rusijos ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimą ir susitarė jo metu surengti dvišales derybas.

08:19 | Kryme nugriaudėjo galingi sprogimai

Sekmadienį Krymo pusisalyje nugriaudėjo sprogimai.

Teigiama, kad sprogimai nugriaudėjo Sevastopolio įlankoje, rašo UNIAN.

„Sevastopolio gyventojai išgirdo galingus sprogimus virš miesto. Mažiausiai buvo girdimi du galingi smūgiai iš Sevastopolio įlankos pusės. Prieš tai suveikė oro gynybos sistemos“, – rašė Rusijos visuomeninkai.

Sevastopoliui, kuriame įsikūręs Rusijos Juodosios jūros laivynas, primestas gubernatorius Michailas Razvožajevas sakė, kad naktį uostamiestį virš jūros ties Chersonesu, Sevastopolio įlanka ir Balaklava atakavo keli dronai.

„Išpuolis buvo didžiulis ir bęsitęsiantis ilgesnį laiką“, – teigė Maskvos statytinis.

Savo ruožtu Ukrainos karinių jūrų pajėgų atstovai pareiškė, kad rusai tradiciškai „rūkė nenustatytose vietose".

Šiuo metu nėra informacijos apie aukas ar žalą civilinei ar ypatingos svarbos infrastruktūrai.

2014 metais Maskva aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį, surengusi vadinamąjį referendumą, kurio nei Kyjivas, nei Vakarai niekada nepripažino.

Nuo pat Maskvos invazijos pradžios prezidentas Volodymyras Zelenskis ne kartą žadėjo išlaisvinti visą Ukrainos teritoriją, įskaitant Krymą.

07:48 | Indija ir Prancūzija rengia naują taikos planą Ukrainai

Indijos premjeras Narendra Modi penktadienį buvo pagerbtas per Prancūzijos nacionalinę šventę ir drauge su prancūzų prezidentu Emmanueliu Macronu paskelbė virtinę susitarimų dėl bendradarbiavimo stiprinimo srityse, kuriose abi šalys sutaria. Be to, susitikimo metu užsiminta ir apie galimą naują taikos planą, kad karas Ukrainoje būtų nutrauktas.

UNIAN, remdamasi „Le Monde“ publikacija, rašo, kad E. Macronas susitikimo metu paragino Indijos premjerą prisijungti prie taikos derybų klausimo, siekiant sustabdyti Rusijos agresiją.

Nors Indijos premjeras palaiko diplomatines pastangas, kuriomis galėtų būti sustabdytas karas Ukrainoje, jis nepatvirtinto, kad Indija galėtų tarpininkauti, tačiau pripažino, kad galėtų padėti atkurti ilgalaikę taiką.

Šalių atstovai nurodė parengti bendrą taikos planą Ukrainai, be to, užsiminta, kad parengtas dokumentas turėtų skirtis nuo Kinijos, Lotynų Amerikos, Afrikos ir Azijos šalių pasiūlymų.

Tiesa, Indijos ir Prancūzijos pozicijos dėl Ukrainos ir toliau skiriasi: Naujasis Delis, raginantis siekti taikos Ukrainoje, didina rusiškos naftos, kuriai taikomos sankcijos, importą, o Paryžius didina ginkluotės tiekimą Ukrainos kontrpuolimui.

Abi šalys yra susirūpinusios dėl Rusijos karo Ukrainoje nulemto tarptautinės bendrijos susiskaldymo keliamos rizikos, sakė E. Macronas.

Per dvi dienas trukusį N. Modi vizitą Prancūzijoje, kurio metu buvo surengtas banketas Luvre, o indų kariai dalyvavo parade Eliziejaus Laukų prospekte, abi šalys preliminariai susitarė, kad Indija nupirks dar 26 prancūzų gamybos naikintuvus „Rafale“ ir dar tris „Scorpene“ klasės povandeninius laivus. Teigiama, kad kontrakto vertė bus milijardinė.

„Bendradarbiavimas gynybos srityje yra pagrindinis mūsų santykių stulpas. Ar tai būtų povandeninis laivas, ar karinio jūrų laivyno laivas, norime dirbti drauge ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų draugiškų šalių“, – sakė N. Modi prieš susitikimus su E. Macronu.

Nepaisydamos nesutarimų dėl Rusijos karo Ukrainoje ir įtampos dėl žmogaus teisių padėties Indijoje, Vakarų demokratijos bando patraukti savo pusėn N. Modi ir Naująjį Delį kaip karinę ir ekonominę atsvarą Kinijai.

E. Macronas ir N. Modi taip pat paskelbė apie naujas inciatyvas bendradarbiauti atsinaujinančios energijos, vandenilio projektų, dirbtinio intelekto, puslaidininkių, kosmoso srityse.

07:18 | Ukraina atmeta bulgarų prezidento teiginius

Ukraina šeštadienį sukritikavo prorusišką Bulgarijos prezidentą dėl jo pastabų, kad dėl Rusijos tęsiamo karo yra kaltas Kyjivas ir kad ginklų tiekimas Ukrainai tik pratęsia konfliktą.

Penktadienį per spaudos konferenciją, kurioje kalbėjo apie neseniai įvykusį NATO aukščiausiojo lygio susitikimą, prezidentas Rumenas Radevas žurnalistams sakė, jog norėjo „aiškiai parodyti, kad Ukraina primygtinai reikalauja kariauti šiame kare“.

„Tačiau taip pat turėtų būti aišku, kad sąskaitą apmoka visa Europa“, – pridūrė jis.

Šių pastabų pažėręs prorusiškasis lyderis vis stengiasi, kad Bulgarija nedalyvautų bendroje ES karinėje paramoje Ukrainai.

Ukrainos ambasada Sofijoje šeštadienį paskelbtame pareiškime pabrėžė, jog Kyjivas deda visas įmanomas pastangas atkurti taiką, ir atmetė R. Radevo poziciją, kad ginklų tiekimas Ukrainai kursto ir ilgina karą.

Kaltinti dėl karo Ukrainą, kurią „klastingai užpuolė šiaurinė kaimynė, yra viena dažniausių Rusijos propagandos ir hibridinio karo Europoje skleidžiamų tezių“, pažymėjo ambasada.

Ji pabrėžė, kad gynybos lėšų skyrimas Ukrainai nepadidina aukų skaičiaus, bet reiškia, kad galima išgelbėti daugiau gyvybių.

Per politinę krizę, kuri pastaruosius dvejus metus buvo apėmusi ES ir NATO narę Bulgariją, R. Radevas pasinaudojo savo įgaliojimais ir paskyrė laikinąsias vyriausybes, kurios, kaip ir jis, nepritarė ginklų tiekimui Kyjivui. Tačiau birželio mėnesį šalyje buvo suformuota nauja provakarietiška vyriausybė ir tai pakirto šias jo pastangas.

Penktadienį Bulgarijos ministras pirmininkas Nikolajus Denkovas suskubo paprieštarauti R. Radevo pozicijai ir kaltę dėl Rusijos invazijos į Ukrainą suvertė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui bei jo administracijai.

„Priešingai, kariauti šį karą primygtinai reikalauja ratas aplink V. Putiną. Jie pradėjo šį karą“, – sakė N. Denkovas.

„Dar kartą kartoju: greičiausias būdas sustabdyti šį karą – tam pačiam ratui paraginti savo karius pasitraukti“, – pridūrė premjeras.

Svarbiausi šeštadienio įvykiai: