Karas Ukrainoje. Vyksta Ukrainos ir Rusijos derybos, jose – ir Turkijos prezidentas, ir Abramovičius

11:12 | Ukraina sako tęsianti civilių evakuaciją

Ukraina antradienį pranešė, kad vėl atidaro humanitarinius koridorius civiliams evakuoti iš karo nuniokotų regionų, po to, kai išvakarėse Kyjivas pareiškė laikinai stabdantis evakuaciją dėl galimų Rusijos pajėgų „provokacijų“.

„Šiandienai sutarta dėl trijų humanitarinių koridorių“, – vaizdo žinutėje platformoje „Telegram“ sakė vicepremjerė Iryna Vereščuk.

Pirmadienį ji skelbė, kad Ukrainos „žvalgyba pranešė apie galimas okupantų provokacijas humanitarinių koridorių maršrutuose“, todėl saugumo sumetimais jie nebuvo atidaryti.

10:59 | Oficialu: Romanas Abramovičius yra derybose Stambule

Rusijos oligarchas Romanas Abramovičius išties yra Stambule, Turkijoje, vykstančiose Ukrainos ir Rusijos derybose. Nors jis nesėdi prie derybininkų stalo, kadruose iš derybų matyti, kad jis sėdi derybų erdvėje su vertimo ausinėmis.

10:50 | Sumombarduotas Mykolajivo administracijos pastatas

Rusija šįryt paleido raketą į Mykolajivo administracijos pastatą. Kol kas aukų išvengta, tačiau be žinios dingę apie 10 žmonių. Sprendžiant iš pateiktos vaizdinės medžiagos, administracijos pastatas buvo faktiškai sugriautas – raketa pataikė į patį vidurį ir pridarė milžiniškų nuostolių.

Praėjus kelioms valandoms po raketos smūgio Mykolajive dar sykį suskambo oro pavojaus sirena: regiono oro gynybos pajėgos perspėjo apie iš Krymo pakilusius naikintuvus ir perspėjo visus miesto gyventojus pasitraukti į slėptuves.

10:45 | Erdoganas ir Abramovičius pasikalbėjo prieš derybas

Abramovičius kalbėjosi su R. T. Erdoganu prieš Rusijos ir Ukrainos derybas Stambule, skelbiama „Topor“ „Telegram“ kanale.

„Reuters“ šiuo metu cituoja du šaltinius, teigiančius, kad R. Abramovičius dalyvauja Stambulo taikos derybose tarp Rusijos ir Ukrainos.

10:26 | Erdoganas: tiek Rusija, tiek Ukraina turi „pagrįstų rūpesčių“

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas rusų ir ukrainiečių delegacijoms, susirinkusioms tęsti tiesioginių taikos derybų, antradienį pareiškė, kad „abi šalys turi pagrįstų rūpesčių“.

Derybos turi prasidėti vėliau antradienį Stambulo Dolmabachčės rūmuose. Rusijos sukeltas karas Ukrainoje pareikalavo tūkstančių gyvybių, daugiau kaip 10 mln. žmonių buvo priversti palikti savo namus.

10:04 | Rusijos raketos smogė miestui šalia Zaporižios AE

Rusijos raketos smogė taikiniui netoli Nikopolio Dniepropetrovsko srityje. Miesto valdžia skelbia, kad aukų nebuvo.

Pats miestelis yra įsikūręs netoli nuo Zaporižios atominės elektrinės, esančios kitoje upės pusėje.

10:00 | Prasideda derybos

10 val. ryto Ukrainos ir Rusijos delegacijos sėda prie derybų stalo Stambule. Jose tarpininko vaidmens imasi Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, kuris pareiškė, kad tikisi derybų proveržio.

„Atėjo laikas, kad Rusijos ir Ukrainos derybos atneštų rezultatų“, – pareiškė R. T. Erdoganas.

Pranešama, kad šiuo metu Stambule yra ir Rusijos oligarchas Romanas Abramovičius, tiesa, kol kas nėra patvirtinta, ar jis sukinėjasi ir tarp pačių derybininkų. Nexta teigimu, R. Ambaramovičius taip pat yra tarpininkas derybose.

