Per pirmas dvi gruodžio savaites Rusijos kariai Rytų Ukrainoje, Lymano-Kupjansko kryptimi, neteko daugiau kaip 7 000 karių. Be to, pastebima netekčių didėjimo tendencija, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atstovas Volodymyras Fitjo.