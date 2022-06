Karas Ukrainoje. Volodymyras Zelenskis: „Susigrąžinsime viską, kas yra mūsų, o jūra bus ukrainiečių“

Svarbiausi sekmadienio įvykiai Ukrainoje:

10:54 | Vokietijos kancleris: suteiksime Ukraina pagalbą tiek, kiek reikės

Vokietijos kancleris Olfas Scholzas G-7 stipriausių pasaulio valstybių viršūnių susitikime stengsis dar kartą įrodyti, kad Ukraina sulauks reikiamos pagalbos iki to laiko, kol bus poreikis, rašo „The Guardian“.

„Mes remsime Ukraina taip ilgai, kiek reikės. Mes norime būti tikri, kad Rusijos prezidento [Vladimiro Putino] apskaičiavimai nepasiteisins“, – teigė O. Scholzas.

10:22 | JAV svarsto perduoti 4 raketų paleidimo įrenginius

Pentagonas svarsto Ukrainai perduoti 4 papildomus raketų paleidimo įrenginius „Himars“, rašo POLITICO.

Teigiama, kad jeigu šie įrenginiai būtų perduoti, tokiu būdu būtų patenkintas Ukrainos prašymas suteikti tokio tipo ginklus.

09:47 | V. Zelenskis žada atkovoti Ukrainos pietus

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pareiškė, kad jo pajėgos „niekam neatiduos šalies pietų“.

V. Zelenskis šeštadienį pirmą kartą nuo Rusijos invazijos pradžios apsilankė karo nuniokotame pietiniame Mykolajivo mieste, surengęs retą kelionę už Kyjivo ribų. Jis taip pat aplankė karius pietinėje fronto linijoje Mykolajivo regione ir kaimyninėje Odesos srityje.

„Niekam neatiduosime šalies pietų, susigrąžinsime viską, kas yra mūsų, o jūra bus ukrainiečių ir bus saugi“, – pareiškė jis vaizdo įraše, kuris buvo paskelbtas platformoje „Telegram“.

Ukrainos prezidentas pareiškė, kad kalbėjosi su kariais ir policijos pareigūnais.

„Kalbant apie jų nuotaiką, jie pasitiki savimi ir, žvelgiant į jų akis, aiškiai matyti, kad visi jie neabejoja, jog pergalė bus mūsų“, – pažymėjo jis.

Karo pradžioje nesugebėjusi užimti Kyjivo Maskva pastarosiomis savaitėmis visą savo dėmesį sutelkė į tikslą užgrobti Ukrainos vis dar kontroliuojamas daugiausia rusakalbių gyvenamas Donbaso dalis bei šalies pietinę pakrantę.

„Nuostoliai yra dideli. Sunaikinta daug namų, sutrikdyta civilinė logistika, daug socialinių problemų“, – pareiškė V. Zelenskis.

„Pavedžiau sistemingiau teikti pagalbą mylimųjų netekusiems žmonėms. Mes neabejotinai atstatysime viską, kas buvo sunaikinta. Rusija neturi tiek raketų, kiek mūsų žmonės turi noro gyventi.“

Mykolajivas yra Pietų Ukrainos gynybos linijoje, nes per jį eina kelias į didelę strateginę svarbą turintį Juodosios jūros uostą Odesą. Miestas yra už maždaug 100 km į šiaurės vakarus nuo Chersono, Rusijos pajėgų užimto pirmosiomis karo savaitėmis.

09:25 | JK premjeras Vakarų sąjungininkams: pasirenkite ilgam karui Ukrainoje

Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas įspėjo sąjungininkus rengtis ilgam karui Ukrainoje ir paragino nuolat teikti paramą Kyjivui, antraip pasauliui grės „didžiausios agresijos pergalės“ po Antrojo pasaulinio karo rizika.

Straipsnyje savaitraštyje „The Sunday Times“ B. Johnsonas pažymėjo, kad Ukrainos rėmėjai užsienyje turėtų neprarasti savitvardos ir stengtis užtikrinti, kad Kyjivas turėtų „strateginės ištvermės atsilaikyti ir galiausiai pelnyti pergalę“.

Penktadienį B. Johnsonas netikėtai apsilankė Kyjive, kur dieną anksčiau lankėsi Europos lyderiai iš Prancūzijos, Vokietijos, Italijos ir Rumunijos.

Britų premjeras Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pasiūlė pradėti plataus masto Ukrainos pajėgų mokymo programą, siekdamas padėti Ukrainai kovoti su Rusijos pajėgomis.

„Laikas dabar yra gyvybiškai svarbus veiksnys“, – parašė B. Johnsonas straipsnyje, kuris internete buvo paskelbtas naktį į sekmadienį.

„Viskas priklausys nuo to, ar Ukraina savo gebėjimą ginti savo žemę sugebės sustiprinti greičiau negu Rusija galės atnaujinti savo puolimo pajėgumus. Mūsų užduotis – palenkti laiką Ukrainos pusėn.“

Straipsnyje jis pateikė keturių punktų planą dėl „nuolatinio finansavimo ir techninės pagalbos“, kurios lygiai turėtų būti palaikomi „daugelį metų“ ir galbūt didinami.

B. Johnsonas anksčiau buvo įspėjęs, kad konfliktas Ukrainoje gali užsitęsti iki kitų metų pabaigos. Tuo tarpu Ukrainos pareigūnai ne kartą paragino NATO sąjungininkus tiekti daugiau ginklų ir karinės įrangos.

08:57 | Okupantai sunaikino sporto kompleksą

Paviešintas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip atrodo sunaikintas sporto kompleksas Mykolajive po Rusijos karinių atakų.

08:33 | Kyjivo regione – didelis sprogimas

Pasak Kyjivo srities gyventojų, ryte buvo girdimas didelis sprogimas. Pirminė informacija rodo, kad Ukrainos oro gynybos sistema numušė okupantų raketą, skriejančią netoli miesto.

In the morning, residents of a district of #Kyiv heard an explosion. According to preliminary information, Ukrainian air defense shot down an enemy missile near the city. pic.twitter.com/i1awG8DYCI — NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2022

08:15 | Karas Ukrainoje gali tęstis metų metus

Karas Ukrainoje gali tęstis „metų metus“, įspėjo NATO generalinis sekretorius, vėl paraginęs Vakarų šalis teikti Kyjivui ilgalaikę paramą.

„Turime būti pasirengę tam, kad tai gali tęstis metų metus“, – pareiškė Jensas Stoltenbergas interviu, kurį sekmadienį paskelbė vokiečių dienraštis „Bild“.

„Negalime silpninti savo paramos Ukrainai, net jei to kaina yra didelė – ne tik karinės paramos, bet taip pat ir dėl kylančių energijos bei maisto kainų“, – pažymėjo jis.

J. Stoltenbergas leidiniui pareiškė, jog maisto ir degalų kainos yra niekas, palyginti su kaina, kurią ukrainiečiai kasdien moka fronto linijoje.

Jis įspėjo, kad „mums teks sumokėti dar didesnę kainą“, jeigu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įgyvendins Maskvos tikslus Ukrainoje.

NATO vadovas pastarąją savaitę ėmė dar aktyviau raginti aljanso narius remti Ukrainą jos kovoje prieš Rusijos invaziją.

J. Stoltenbergas pakartotinai paragino NATO valstybes nares toliau tiekti ginklus Kyjivui, nes tokia parama, anot jo, gali padidinti „tikimybę, jog Ukraina sugebės išstumti Putino pajėgas iš Donbaso regiono“.

Rusijos pajėgos šiuo metu kontroliuoja dalį Donbaso regiono Ukrainos rytinėje dalyje.

Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas ir kiti šalies pareigūnai šią savaitę NATO būstinėje susitiko su maždaug penkiasdešimties Ukrainos gynybos kontaktinės grupės šalių atstovais, kurių paprašė tiekti daugiau ginklų ir šaudmenų.

07:49 | Rusija stiprina Juodosios jūros laivyną

Ukrainos operatyvinė vadovybė „Pietūs“ pranešė, kad 28 raketos „Kalibr“ yra paruoštos mūšiui ir pastatytos ant dviejų antvandeninių laivų ir trijų povandeninių laivų.

06:58 | Į Sjevjerodonecke okupantai dislokuoja karius

BBC skelbia, kad Rusija į Sjevjerodonecką iš kitų teritorijų siunčia didelį skaičių atsargos karių, siekdama vis iš kitų mūšio zonų siunčia daugybę atsargos karių tam, kad visiškai perimtų šio miesto kontrolę Ukrainos rytinėje dalyje.

Šią žinią sekmadienį patvirtino Luhansko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Gaidai.

„Šiandien, rytoj ar poryt jie dislokuos visą turimą karių rezervą. [Sjevjerodonecke] rusų karių yra ir taip daug“, – per nacionalinę televiziją sakė Serhiy Gaidai.

06:45 | Okupantai nužudė vietos ugniagesį

Rusijos okupuotame Skadovsko mieste okupantai nužudė vietos ugniagesį, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Artimųjų Rytų studijų centro vadovo pavaduotojas Serhijus Danilovas, rašo „Ukrinform“.

„Rusų okupantai Skadovske nužudė ugniagesį. Mes pagerbsime Boičenką, Serhijų Viktorovyčių, sąžiningą ugniagesį ir Ukrainos pilietį, kurį pražudė rusai", – rašė S. Danilovas.

06:37 | Rusijos žiniasklaida: „Azov“ bataliono vadai išvežti į Rusiją

„The Kyiv Independent“ rašo, kad „Azov“ bataliono vadai buvo išvežti į Rusiją tam, kad būtų pradėti tolimesni „tyrimo veiksmai“.

06:23 | Rusai Zaporižės srityje grasina įvesti mirties bausmę

Zaporižės regioninės karinės administracijos vadovas Oleksandras Starukhas teigė, kad Rusijos karinės pajėgos Zaparižės miesto dalyje bando vietinių gyventojų pasipriešinimą okupantams sutramdyti įvesdami mirties bausmę, rašo „The Kyiv Independent“.

„Ukrainos partizanai ir toliau priešinsis“, – sakė jis.

⚡️ Governor: Russian forces threaten resistance with death penalty in Zaporizhzhia Oblast.



Oleksandr Starukh said that Russian forces are attempting to suppress local resistance with the introduction of the death penalty. “Ukrainian guerillas will continue to resist,” he said. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 19, 2022

06:06 | Baltarusijos pulkas gaudo „orkus“

Parodė, kaip Baltarusijos pulko „Volat“ bataliono kariai mūšio lauke kovoja prieš rusų karius vienoje iš sunkiausių fronto dalių.

🔥 Fighters of the "Volat" Battalion of the #Belarusian Kastus Kalinouski Regiment (@belwarriors) chase orcs on the most difficult direction of the front. pic.twitter.com/EyjTrikqeI — NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2022

