Karas Ukrainoje. Volodymyras Zelenskis: derybos su Rusija galėtų būti atnaujintos

Svarbiausi sekmadienio įvykiai:

06:57 | Taikos derybos galėtų būti atnaujintos

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis, kalbėdamas su žurnalistais, teigė, kad derybos su Rusijos galėtų būti atnaujintos, rašo „The Guardian“.

„Kokiu būdu [vyks derybos], aš nežinau. Tačiau kare ir toliau bus liejamas kraujas, vyks susirėmimai, tačiau kovos gali būti nutrauktos tik diplomatiniu keliu“, – sakė V. Zelenskis.

Pasak Rusijos naujienų agentūrų, paskutinės diskusijos tarp abiejų Rusijos ir Ukrainos įvyko balandžio 22 d.

06:44 | Zelenskis: padėtis Donbase „labai sudėtinga“.

V. Zelenskis prane64, kad Rusijos kariuomenė ir toliau stengiasi veržtis į Slovjanską ir Severodonetską, tačiau Ukrainos pajėgos toliau stabdo okupantų puolimą.

06:36 | Okupantai sunaikino beveik 2 tūkst. švietimo įstaigų

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad rusų okupantai nuo invazijos pradžios sunaikino 1873 švietimo įstaigas.

„Tai didžiulis nuostolių mastas“, – kalbėjo prezidentas

06:23 | Rusija ruošiasi sustiprinti pajėgas Charkivo srityje

JAV įsikūręs Karo studijų institutas skelbia, kad Rusijos kariuomenė greičiausiai bandys užkirsti kelią tolesniam Ukrainos pajėgų veržimuisi prie sienos su Rusija Charkivo srityje, be to, ir aktyviai bandys apsupti ir užimti Severodonetską.

The ISW in its latest update said Russian troops will likely attempt to prevent further Ukrainian advances toward the border with Russia in Kharkiv Oblast and continue to intensify efforts to encircle and capture Sievierodonetsk.