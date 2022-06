Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

11:28 | Okupuotame Mariupolyje žmonės nesulaukia pagalbos, alpsta tiesiog gatvėse

Rusijos okupuotame Mariupolyje pasireiškė maisto produktų ir vandens deficitas. Žmonės į ligonines patenka tiesiai iš gatvės, kur valandų valandomis laukia eilėse prie humanitarinės pagalbos.

Humanitarinė okupacinės Rusijos valdžios pagalba – vienintelis būdas gauti maisto užgrobtame mieste, aiškino situacija miesto mero patarėjas Piotras Andriuščenka.

Eilėse prie rinkinių, kuriuos sudaro keli pakeliai greitai paruošiamų makaronų, sultys, konservai ir kruopos, Mariupolio gyventojai praleidžia daugelį valandų.

„Kasdienėse eilėse prie humanitarinės pagalbos (iš esmės tai maisto produktų) prie buvusio prekybos centro „Metro“ stovi 1,5 – 2 tūkst. žmonių. Per dieną išdalijama iki 400 rinkinių. Karštyje ant saulės žmonės eilėse stovi po 6 valandas ir nieko negauna. Geriamo vandens nėra, „humanitarinio štabo“ teritorijoje jo nėra. Pasislėpti nuo saulės nėra kur“, – UNIAN cituojamas P. Andriuščenka.

11:07 | Lavrovas taip ir nesugebėjo patekti į Serbiją

Rusijos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad Balkanų šalys – Bulgarija, Šiaurės Makedonija ir Juodkalnija – nesuteikė leidimo praskristi Rusijos diplomatijos vado Sergejaus Lavrovo lėktuvui.

Birželio 6-7 dienomis Rusijos užsienio reikalų ministras turėjo viešėti Serbijoje, vienoje iš tų retų Europos valstybių, kurios išlaiko draugiškus santykius su agresore.

„Šie pranešimai atitinka teisybę“, – atskleidė „Interfax“ Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovas.

Paklaustas, ar dėl šios priežasties buvo atšauktas S. Lavrovo vizitas į Serbiją, diplomatas atrėžė: „Gebėjimo teleportuotis mūsų diplomatija dar neįvaldė“.

10:45 | Parodė Kyjivo patirtą žalą

Vietos valdžia parodė, kaip atrodo vieta, į kurią sekmadienį pataikė Rusijos raketos.

The authorities of #Kyiv showed photos of the consequences of yesterday's missile attack on a car repair plant. pic.twitter.com/YWvfKGRtBg