Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

12:58 | Vokietijos politikė priešinasi modernių naikintuvų perdavimui Ukrainai

Ketvirtadienį pokalbių laidoje Vokietijos Bundestago gynybos komiteto vadovė Marie-Agnes Strack-Zimmermann pareiškė, kad Europos pajėgos niekada neįžengs į Ukrainą, skelbia „Bild“.

„Ukrainoje nebus sausumos karių. Nė vienas Vokietijos ar Europos karys neįkels kojos į Ukrainos žemę. Taškas!“ – sakė ji pokalbių laidoje.

Anot jos, Ukrainos karinės oro pajėgos negaus ir vakarietiško tipo naikintuvų „Tornado“ ir „Eurofighter Typhoon“, nes ukrainiečius pilotus reiktų ilgai apmokyti juos pilotuoti. Vietoj to politikė pasiūlė ukrainiečiams naudotis sovietinių naikintuvų MiG atsargomis.

12:30 | DB: Ukrainos pietuose veikia naujos rusų pajėgos

Kaip savo naujausioje ataskaitoje skelbia Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba, balandžio 18 d. Kremlius paskelbė pranešimą spaudai apie prezidento Vladimiro Putino vizitą Rusijos okupuotose Pietų Ukrainos teritorijose.

„Vartojant Ukrainos Dniepro upės rašybą rusiškai, pranešime teigiama, kad prezidentas lankėsi „Dniepro pajėgų grupėje“.

Tai viena pirmųjų nuorodų į Dniepro pajėgų grupės (DPG) egzistavimą. Rusija terminą „pajėgų grupė“ vartoja specifiniu būdu, nurodydama į didelę, pagal užduotis organizuotą operatyvinę formaciją“, – rašo britų žvalgai.

Invazijos pradžioje Rusijos pajėgos buvo suskirstytos į pajėgų grupes, iš kurių kiekviena buvo susieta su savo karinėmis apygardomis Rusijoje, pavyzdžiui, Vakarų ir Centrinės pajėgų grupės.

„Naujos pajėgų grupės egzistavimas rodo, kad pradinė pajėgų grupė [Pietų Ukrainoje] pasikeitė, tikriausiai patyrusi didelius nuostolius.

Tikėtina, kad DPG misija apgins pietinį okupuotos zonos sektorių ir ypač pietvakarinį flangą, kurį šiuo metu žymi Dniepro upė“, – rašo britų žvalgai.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/38VNt9DkLV



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qMRRvjqvYw

REKLAMA

REKLAMA