Svarbiausi įvykiai:

Pirmadienį 13 val. lenkų protestuotojai nutraukė Dorohusko-Jahodynės kontrolės punkto pasienyje su Ukraina blokadą, vykdytą nuo vasario 9 dienos.

Atitinkamą pareiškimą „Telegrame“ paskelbė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba.

„Lenkijos pasienio apsaugos tarnybos duomenimis, 2024 metų balandžio 22 dieną, 13 val., lenkų ūkininkai nutraukė protesto akciją prie Dorohusko-Jahodynės pasienio kontrolės punkto, vykdytą nuo 2024 metų vasario 9 dienos“, – sakoma pranešime.

Todėl krovinių eismas abiem kryptimis vyksta pagal numatytą tvarkaraštį. Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba paragino vairuotojus ir vežėjus atsižvelgti į šią informaciją vykdant tarptautinius pervežimus.

Rusijos pajėgos bandys pasinaudoti laiku, kai Ukraina dar nebus gavusi JAV paramos, mano karo apžvalgininkas Oleksandras Kovalenka, rašo UNIAN.

Anot jo, dėl to Ukrainos laukia sunkus gegužės mėnuo. O. Kovalenka mano, kad Rusija išnaudos „paskutinį galimybių langą“.

Autoritetingas vokiečių karo analitikas Julianas Ropcke, analizuodamas gaunamus duomenis iš fronto, patvirtino informaciją apie Rusijos pajėgų įžengimą į Očeretinės kaimą, kur Ukrainos pajėgos kelis mėnesius sėkmingai gynė savo pozicijas.

Ukrainos gynėjai paliko savo pozicijas „dėl neskelbiamų priežasčių“, rašoma „Bild“. Šią informaciją patvirtina tiek rusų, tiek ir ukrainiečių karo reporteriai. J. Ropcke pažymi, jog rusų šaltiniai bando kaip įmanoma padidinti šio proveržio reikšmę ir mastą.

Savo žinutėje „Twitter“ J. Ropcke skelbia: „Visi JAV pinigai, visas Vakarų palaikymas ir visa Vokietijos ginkluotė nepadės, jeigu Ukrainai nepavyks mobilizuoti papildomų 250 tūkst. karių, kad sustiprintų per menkai sukomplektuotą frontą“.

