18:32 | Vokiečių analitikas: Avdijivka gali kristi jau artimiausiomis dienomis

Avdijivkoje padėtis itin sudėtinga – Rusijos daliniai į miestą bando veržtis dviem kryptimis. Vokiečių leidinio „Bild“ atvirų duomenų analitikas prognozuoja, kad iki visiško Avdijivkos apsupimo liko ne daugiau kaip kelios savaitės.

„Bild“ analitikas Julianas Ropke pažymi, kad padėtis miesto centre yra ypač pavojinga.

„Ten Rusijos ginkluotosios pajėgos yra maždaug už 200 metrų nuo vieno iš paskutinių Ukrainos ginkluotųjų pajėgų aprūpinimo kelių“, – rašo jis.

Ekspertas paaiškino, kad yra dar vienas kelias, kuris veda į gyvenvietę netoli Pivničės kaimo, tačiau net ir ten Rusijos Federacija yra „už šimtų metrų“.

„Jei šie keliai bus atkirsti, miestas bus apsuptas ir gynyba žlugs. Kol kas taip nėra, bet kai kurie žmonės mano, kad tai įvyks po kelių dienų ar savaičių“, – rašo J. Ropke.

Analitikas aiškina, kad Rusija šioje srityje daro pažangą dėl karių kiekio persvaros, kuri šiuo metu yra maždaug penki prieš vieną. Be to, Rusija turi pranašumą ore. Į miestą nuolat smogia didelės sprogstamosios galios bombos.

Tuo pat metu, „Bild“ duomenimis, Ukraina neturi pakankamai oro gynybos sistemų šioms atakoms atremti.

„Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms taip pat trūksta karių ant žemės, todėl dažnai prieš besiveržiančias Rusijos pėstininkų grupes veikia patys dronai“, – rašo „Bild“.

17:55 | Norvegijos žvalgyba paragino Europą pasirengti pokyčiams

Norvegijos gynybos žvalgybos tarnybos vadovas viceadmirolas Nilsas Andreasas Stensonas pareiškė, kad per praėjusius metus Rusija gerokai sustiprino savo pozicijas ir, nepaisydama tarptautinių sankcijų, sėkmingai vykdė karo veiksmus prieš Ukrainą.

Pasak Norvegijos žvalgybos vadovo, Ukraina nepajėgi pati pasigaminti reikiamų ginklų ir yra „visiškai priklausoma nuo materialinės paramos iš Vakarų“, o didžioji dalis jau gautos vakarietiškos įrangos yra „prarasta arba panaudota“.

Tuo pat metu Rusija, pasak jo, „įgyja karinį pranašumą“ ir jau yra pajėgi didinti šaudmenų ir tolimojo nuotolio tiksliųjų ginklų gamybą.

N. A. Stensonas išvardijo keletą priemonių, kurias Rusija sėkmingai įgyvendino:

• Maskva geriau nei tikėtasi susidoroja su Vakarų sankcijomis, o Rusijos ginklų gamyba vyksta sparčiau;

• Rusijos ginklų gamyba vyksta sparčiau;

• Rusija gali pašaukti maždaug tris kartus daugiau žmonių nei Ukraina.

„Matome, kad Rusijai atsigauti po karo prireiks mažiau laiko, nei manėme pernai“, – teigia Norvegijos žvalgybos tarnybos vadovas.

16:35 | Ukrainos žvalgyba: Rusija gauna „Starlink“ terminalų kontrabanda per trečiąsias šalis

Rusijos pajėgos neteisėtai iš trečiųjų šalių įsigyja „Starlink“ palydovinio ryšio terminalus ir vis dažniau juos naudoja fronto linijoje Ukrainoje.

Apie tai „Reuters“ sakė Ukrainos karinės šnipinėjimo agentūros atstovas spaudai Andrijus Jusovas.

„Kontrabanda iš trečiųjų šalių. Padidėjo naudojimas fronto linijoje“, – sakė A. Jusovas, paklaustas, kaip Rusijos pajėgos gauna šiuos prietaisus.

Paklaustas, ar Ukraina bando sustabdyti Rusijos naudojimąsi šiais terminalais, A. Jusovas atsakė: „Taip, darbas vyksta“.

Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos direkcija anksčiau patvirtino, kad Rusijos okupantai fronte vis dažniau naudoja „Starlink“ terminalus. Žvalgybos duomenimis, perimtas okupantų pokalbis rodo, kad prieigai prie interneto „Starlink“ terminalai įrengti Rusijos ginkluotųjų pajėgų 83-iosios oro desanto brigados daliniuose, kurie veikia Donecko regione netoli Kliščijivkos ir Andrijivkos.

„Starlink“ teigia, kad nevykdo jokios veiklos su Rusijos vyriausybe ar kariuomene.

Elono Musko bendrovei ‚SpaceX“ priklausantis „Starlink“ yra žemoje Žemės orbitoje esančių palydovų tinklas, kuris gali teikti internetą atokiose vietovėse arba ten, kur neveikia įprasta ryšių infrastruktūra.

15:57 | Vakarų gyventojai nebebijo Rusijos: kaip pasikeitė požiūris į karo grėsmę

Šiuo metu Miunchene vykstančios Miuncheno saugumo konferencijos metu pristatyti apklausų, kurias sociologai atliko praėjusių metų pabaigoje, rezultatai. Ataskaitos rodo, kad daugeliui Vakarų šalių gyventojų Rusija daugiau nebėra „pavojus Nr. 1“. G7 šalių gyventojai, išskyrus britus ir japonus, dabar labiau susirūpinę kibernetinių išpuolių, klimato kaitos ir islamistų keliamu pavojumi negu galimu Rusijos puolimu, rašoma „Deutsche Welle“.

„Faktiškai visi rodikliai, susiję su Rusijos karu Ukrainoje, krito, įskaitant ir galimą agresoriaus branduolinio ginklo panaudojimą ar energijos šaltinių trūkumą“, – skelbiama ataskaitoje.

Ypač šie pokyčiai akivaizdūs Vokietijoje. Per metus vokiečių požiūris į Rusiją, pagal šios grėsmės lygį, krito nuo pirmosios vietos metais anksčiau iki septintosios vietos apklausos darymo metu (2023-ųjų pabaiga). Pirmąsias vietas užėmė tokios grėsmės kaip masinė migracija dėl karų ir klimato kaita, o taip pat radikalus islamo terorizmas ir kibernetiniai išpuoliai.

Panašaus pobūdžio nuotaikų kaita matyti ir Prancūzijoje, o Italijoje „Rusijos grėsmė“ nukrito net į 12 vietą bendrame grėsmių sąraše.

JAV gyventojai Rusiją, kaip grėsmę saugumui, mato tik ketvirtoje vietoje – po Kinijos (trečioji vieta), visuomenės susiskaldymo ir kibernetinių išpuolių.

Išsiskiria šiame kontekste iš didžiųjų Vakarų valstybių tik Didžioji Britanija ir Japonija. Tik šiose „globalių Vakarų“ šalyse Rusija iki šiol užima pirmąją vietą pagrindinių grėsmių sąraše.

Kinijoje, Indijoje ir Pietų Afrikoje apklaustieji į Rusiją žiūri kaip į sąjungininkus, o ne grėsmę. Brazilijoje visuomenė šiuo klausimu nesutaria, ten yra ryškius „neapsisprendimas“ Rusijos atžvilgiu.G7 šalių gyventojai taip apklausose taip pat demonstruoja pastaruoju metu dažnai linksniuojamą „nuovargį nuo karo Ukrainoje“. „Krinta visuomeninis palaikymas dėl pagalbos Ukrainai tęstinumo, sunkiosios ginkluotės tiekimo ar papildomų sankcijų Rusijai įvedimo“, – aiškinama ataskaitoje.

15:25 | Vokietija griežtai pasmerkė D. Trumpo grasinimą NATO sąjungininkėms

JAV kandidato į prezidentus Donaldo Trumpo kvietimas Rusijai daryti „ką tik nori“ finansinių įsipareigojimų nevykdančioms NATO narėms sulaukė aštrios Vokietijos politikų ir ekspertų kritikos.

„Šie pareiškimai yra neatsakingi ir netgi žaidžia Rusijos naudai, – pirmadienį lankydamasis Kipro sostinėje Nikosijoje sakė Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris. – Ir niekas mūsų aljanse negali būti tuo suinteresuotas“.

14:58 | Pavojaus lygis labai aukštas: Rusija Juodojoje jūroje padidino raketnešių skaičių

Rusijoje bendrą „Kalibr“ tipo raketų salvę gali sudaryti 24 raketos. Tai „Telegram“ kanale pranešė Pietų gynybos pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

„Juodojoje jūroje priešas padidino raketnešių skaičių. Prie dviejų fregatų prisijungė vienas mažasis raketinis laivas. Bendrą „Kalibr“ salvę gali sudaryti 24 raketos“, - sakoma pranešime.

Gynybos pajėgų atstovai pabrėžė, kad raketų pavojaus lygis yra labai aukštas, ir paragino atidžiai klausytis oro pavojaus signalų.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, naktį į vasario 12-ąją Oro gynybos pajėgos įvairiose šalies srityse numušė vieną aviacinę raketą ir 14 „Shahed-136/131“ tipo dronų, kuriuos paleido agresoriai rusai.

14:26 | Vokietijos diplomatas įspėja: kiti Putino taikiniai – Baltijos šalys ir Moldova

Jei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas laimės Ukrainoje, jis nesustos ir bandys užgrobti šalis, kurios anksčiau priklausė Sovietų Sąjungai, interviu laikraščiui „Rheinische Post“ sakė Miuncheno tarptautinės saugumo konferencijos vadovas Christophas Heusgenas.

13:59 | Baltijos šalys nepatikėjo Putino pažadu nepulti: palei sieną su Rusiją rengia spąstus

NATO pajėgos pasimokė iš pernai Ukrainos kontrpuolimą stabdžiusios vadinamosios Surovikino gynybinės linijos – Rusijos minų laukų, apkasų, prieštankinių kliūčių ir spygliuotų vielų. Dabar gi Baltijos šalys prieš rusus ketina panaudoti jų pačių taktiką.

13:07 | Rusijoje – įtarinėjimai savų sabotažu: 59 lėktuvai ir sraigtasparniai parduoti į užsienį, dalis jų jau atsidūrė Ukrainoje

Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FSB) iškėlė baudžiamąją bylą Rusijos aviacijos vadovybei dėl „neteisėto 59 lėktuvų ir sraigtasparnių išvežimo į užsienį“, skelbiama „Izvestija“. Manoma, kad „Rossaviacija“ darbuotojai nelegaliai į užsienį išgabeno beveik 60 orlaivių, dalis kurių jau pastebėti Ukrainoje.

12:03 | Donecke išdygo 30 km ilgio „caro traukinys“ – nauja rusų gynybinė linija

Rusijos kariuomenė okupuotoje Donecko srities dalyje nutiesė 30 kilometrų ilgio barjerą, pramintą „caro traukiniu“, kuris gali būti gynybos nuo būsimų Ukrainos atakų linija. Tai savo ataskaitoje pranešė Karo studijų institutas (ISW), kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„2023 m. gegužės 10 d. ir 2024 m. vasario 6 d. ir 10 d. palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusijos kariuomenė per pastaruosius devynis mėnesius nutiesė ilgą vagonų eilę nuo okupuotos Olenivkos (į pietus nuo Donecko) iki Volnovachos (į pietryčius nuo Vuhledaro ir į šiaurę nuo Mariupolio)“, – rašoma pranešime.

Vasario 11-ąją vienas Ukrainos šaltinis pranešė, kad Rusijos kariuomenė į 30 kilometrų ilgio sąstatą surinko daugiau nei 2100 krovininių vagonų. Šaltinis sakė, kad Rusijos pajėgos traukinį pradėjo rinkti 2023 metų liepą, ir neatmetė galimybės, kad Rusijos kariuomenė ketina jį panaudoti kaip gynybos nuo būsimų Ukrainos atakų liniją.

Geležinkelio atkarpa tarp Olenivkos ir Volnovachos, ISW vertinimu, yra už maždaug šešių kilometrų nuo fronto linijos į pietryčius nuo Novomychailivkos artimiausiame taške ir yra tame fronto ruože, kuris buvo santykinai neaktyvus, kai Rusijos pajėgos, kaip pranešama, pradėjo statybos darbus.

„Rusijos kariuomenė pastaruoju metu pasiekė nedidelių teritorinių laimėjimų šiame rajone. Rusai galėjo surinkti traukinį ir kitiems tikslams“, – mano ISW analitikai.

11:35 | Buvęs Mongolijos prezidentas pašiepė imperines Putino ambicijas: Nepergyvenkite, mes taiki tauta

Rusijos prezidento Vladimiro Putino savotiška pasaulinės istorijos interpretacija, ypač po jo pokalbio su Tuckeriu Carlsonu, kelia nerimą ir pavojų. Būtent jo pseudoistoriniuose postringavimuose atsiskleidžia dabartinės Rusijos revanšizmas ir noras perrašyti istoriją. Į tai sureagavo ir buvęs ilgametis Mongolijos prezidentas Cachiagijinas Elbegdoržas, savo žinutėje priminęs, jog kadaise didžioji Rusijos teritorijos dalis priklausė būtent mongolams.

10:48 | J. Bidenas pasmerkė D. Trumpo komentarus apie NATO

Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas pasibaisėtinais ir pavojingais pavadino respublikono Donaldo Trumpo komentarus, kuriais jis sumenkino savo įsipareigojimus NATO, ir sekmadienį perspėjo, kad buvęs prezidentas ketina suteikti Rusijos vadovui Vladimirui Putinui „žalią šviesą dar didesniam karui ir smurtui“.

J. Bidenas kalbėjo po to, kai D. Trumpas šeštadienį sakydamas kalbą pareiškė, kad skatintų Rusiją pulti finansinių įsipareigojimų neįvykdžiusias NATO nares. Tai buvo radikaliausias jo išpuolis prieš karinį aljansą, kurį jis jau seniai vertina skeptiškai.

Po rinkimų kampanijos mitingo Pietų Karolinoje, kai buvo išsakyti šie komentarai, šalyje ir užsienyje pasigirdo griežtų perspėjimų, kad D. Trumpas stato Aljansą į pavojų, ir atsinaujino abejonės dėl JAV įsipareigojimo laikytis savitarpio gynybos sutarties, jei buvęs prezidentas ir dabartinis Respublikonų partijos favoritas laimės lapkričio rinkimus.

„Donaldo Trumpo prisipažinimas, kad jis ketina uždegti Putinui žalią šviesą dar didesniam karui ir smurtui, brutaliam išpuoliui prieš laisvą Ukrainą tęsti ir agresijai išplėsti prieš Lenkijos ir Baltijos šalių gyventojus, yra pasibaisėtinas ir pavojingas“, – pareiškime sakė J. Bidenas.

10:00 | Pagalbos Ukrainai paketas atlaikė svarbų procedūrinį balsavimą JAV Senate

Didžiulis Jungtinių Valstijų užsienio pagalbos paketas, įskaitant 60 mlrd. JAV dolerių (55,7 mlrd. eurų) Ukrainai, sekmadienį atlaikė svarbų procedūrinį balsavimą, nors dešiniojo sparno respublikonų pasipriešinimas gali sutrukdyti jam įsigalioti.

Į 95 mlrd. dolerių (88 mlrd. eurų) paketą įtrauktas finansavimas Izraelio kovai su islamistų grupuotės „Hamas“ kovotojais ir svarbiam strateginiam sąjungininkui Taivanui, tačiau liūto dalis būtų skirta padėti provakarietiškai Ukrainai papildyti išsekusias šaudmenų, ginklų ir kitų svarbių dalykų atsargas.

Senatas, kuriame demokratai turi nedidelę persvarą, 67 balsais „už“ ir 27 „prieš“ nutraukė procedūrinį įstatymo projekto sustabdymą, todėl beveik neabejotina, kad maždaug savaitės viduryje jis bus priimtas per galutinį balsavimą, paprasta balsų dauguma.

09:44 | Rusų pajėgos veržiasi gilyn: užėmė 40 proc. gyvenvietės Donecke

BILD atvirų duomenų analizės eksperto Juliano Ropckes duomenimis, Rusijos karinės pajėgos įsiveržė ir kontroliuoja beveik 40 proc. Donbaso Pervomaiskės kaimo.

„Rusijos invazinės pajėgos toliau (lėtai) žengia į Pervomaiskės miestelį ir šiuo metu kontroliuoja maždaug 40 proc. to, kas liko iš nedidelio kaimo (anksčiau jame gyveno 2 200 žmonių) į vakarus nuo Donecko“, – informuoja J. Ropcke, rašo BILD.

Sekmadienio vakarą Ukrainos ginkluotosios pajėgos pranešė, kad gynybos pajėgos atrėmė 16 rusų atakų į pietus nuo Tonenkos, netoli Pervomaiskės ir Nevelsko, Donecko srityje. Čia rusų pajėgos, remiamos aviacijos, nesėkmingai bandė pralaužti Ukrainos karių gynybą.

Pervomaiskės kaimas yra į vakarus nuo Piskų kaimo ir Vodjanės kaimo Donecko srityje.

08:59 | Ministras: Estija netiki V. Putino pareiškimais ir toliau stiprina gynybą

Estija toliau statys gynybos liniją pasienyje su Rusija, nors jos prezidentas Vladimiras Putinas patikino, kad neketina pulti Lenkijos ar Baltijos šalių.

Tai interviu Vokietijos žiniasklaidai pareiškė Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras, praneša UNIAN.

H. Pevkuras perspėjo, kad V. Putino pareiškimais negalima pasitikėti, primindamas, kad Kremliaus šeimininkas kategoriškai neigė tokius ketinimus likus kelioms dienoms iki plataus masto invazijos į Ukrainą.

"Mes nekeisime savo planų tik todėl, kad V. Putinas davė interviu žurnalistui. Ar tikite V. Putinu po to, ką jis sakė ir kaip jis elgėsi daugelį metų?", - retoriškai klausė Estijos gynybos ministras.

Pasak H. Pevkuro, Estija didina savo pasirengimą, „ir tai turėtų daryti visi“.

Interviu amerikiečių žurnalistui Tuckeriui Carlsonui Rusijos prezidentas V. Putinas teigė nesvarstantis galimybės pulti Lenkiją, Lietuvą, Latviją ar Estiją, nes esą jos „jo nedomina“.

08:11 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariai skelbia per pastarąją parą sunaikinę dar 790 rusų karių. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų vasario 12 d. Rusijos armija Ukrainoje, kaip skaičiuoja ukrainiečiai, jau neteko apie 395 990 kareivių.

Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį rusų pajėgos, ukrainiečių teigimu, neteko 6 416 tankų (+10), 11 977 šarvuotųjų kovos mašinų (+21), 9 481 artilerijos sistemos (+6), 981 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos (+0), 666 oro gynybos priemonių (+0), 332 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 7 302 dronų (+45), 1 882 sparnuotųjų raketų (+1), 24 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 12 599 automobilių (+7), 1 514 specialiosios technikos vienetų (+1).

07:33 | Ukrainiečiai numušė 14 rusų dronų

Ukrainos oro gynybos pajėgos naktį į pirmadienį įvairiose šalies srityse numušė rusų paleistą aviacinę raketą ir 14 „šahedų“. Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos tai pranešė „Telegram“ kanale.

„2024 metų vasario 12-osios naktį priešas atakavo Ukrainą 17 „Shahed-136/131“ tipo smogiamųjų dronų iš Primorsko Achtarsko rajono (RF), valdomąja aviacine raketa Ch-59 (iš laikinai okupuotos Zaporižios srities teritorijos) ir zenitinėmis valdomosiomis raketomis S-300 (iš Belgorodo srities)“, – sakoma pranešime.

Pažymima, kad Ukrainos kariai Chmelnyckio, Vinycios, Kirovohrado, Mykolajivo, Dnipropetrovsko ir Zaporižios srityse sunaikino 14 „šahedų“ ir vieną valdomąją aviacinę raketą Ch-59.

„Oro atakai atremti buvo pasitelktos Ukrainos oro pajėgų ir Gynybos pajėgų mobiliosios ugnies grupės“, – pridūrė kariai.

07:00 | Kremlius gąsdina branduoliniais ginklais: Lietuvos ekspertai paaiškino, ką tai reiškia

Per pastarąjį mėnesį iš Kremliui ištikimo Rusijos elito pasipylę grasinimai apie branduolinio ginklo panaudojimą Vakarus privertė sunerimti. Tačiau ekspertai ramina – tai tušti grasinimai, kurių tikslas yra kurstyti baimę Europoje. Anot ekspertų, tai yra sena taktika, kurią Rusija naudoja ilgus dešimtmečius.