Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:21 | Vokietijos politikas piktinasi: visi kaltino mus dėl tankų, o dabar staiga nutilo

Vokietijos socialdemokratų partijos atstovas Kevinas Kuhnertas atkreipė dėmesį, kad Vokietijai nusprendus tiekti tankus Ukrainai, kažkur dingo daugelis kitų šalių, žadėjusių suteikti analogišką pagalbą.

Jo teigimu, prieš tai vokiečiai buvo kaltinami, kad vos ne vieninteliai stabdo tankų tiekimą, o dabar, kai jau Vokietija imasi konkrečių veiksmų, garsiausiai kalbėjusios šalys nutilo.

„Per paskutines kelias savaites kartais susidarydavo įspūdis, kad visi nori tiekti tankus, išskyrus Vokietiją, – aiškino K. Kuhnertas vokiečių televizijai ZDF. – Dabar matome, kad Vokietija apsiėmė konkrečius įsipareigojimus, kad tankų būrys iš tiesų bus tiekiamas. Ir staiga aplink mus viskas nutilo“, – pažymėjo Vokiečių socdemų partijos, įeinančios į valdančiąją koaliciją Bundestage, generalinis sekretorius.

Vyriausybės atstovas vasario 3-ąją pranešė, kad Vokietija išdavė leidimą siųsti tankus „Leopard 1“ į Ukrainą, Kyjivui tikintis gauti pažangesnę ginkluotę kovai su Rusijos pajėgomis.

„Galiu patvirtinti,.. kad eksporto licencija buvo išduota“, – paklaustas apie „Leopard 1“ per reguliarią spaudos konferenciją teigė vyriausybės atstovas Steffenas Hebestreitas, tačiau atsisakė pateikti daugiau informacijos.

Be to, anot leidinio „Suddeutsche Zeitung“, Vokietija atsiųs Ukrainai 88 tankus „Leopard 1“.

Šiuo metu yra žinoma apie pirmąjį Kanados siuntinį Ukrainai, kuris jau pasiekė Lenkijos teritoriją. Buvo parodytas vaizdo įrašas apie „pirmąjį „Leopard 2“ tanką, kraunamą į krovininį lėktuvą“. Kitos valstybės kol kas neviešino savo konkrečių veiksmų, tiekiant Ukrainai karinę pagalbą tankais.

09:14 | Žiniasklaida: Kyjivas gavo žinių apie naują puolimą

„Financial Times“ šaltinio Ukrainos ginkluotose pajėgose teigimu, Kyjivas gavo „labai patikimų žvalgybos duomenų“ apie Rusijos Federacijos ketinimą pradėti naują puolimą per artimiausias 10 dienų.

Leidinys Rusijos puolimo tikslu vadina viso Donbaso užėmimą. Pranešama, kad Rusijos kariuomenės puolimas gali prasidėti Kreminos ir Lymano miestų srityse, kur rusai jau kelias savaites telkia dideles pajėgas.

Be to, „Financial Times“ pažymi, kad Kremlius buria savo karius Donecko srities pietuose, perkeldamas papildomas pajėgas į gyvenvietes aplink Mariupolį.

Leidinio teigimu, Rusija ketina pradėti puolimą, kol Ukraina dar negavo Vakarų tankų ir ginklų. „Financial Times“ šaltinio Ukrainos ginkluotose pajėgose teigimu, naujam puolimui greičiausiai vadovaus elitiniai daliniai.

„Tai tikros mechanizuotos brigados, net jei jos yra mažiau pasirengusios kovai, nei buvo karo pradžioje. Jos sustiprino oro desanto ir karinio jūrų laivyno dalinius. Tai nėra autobusų vairuotojai ir mokytojai“, – pažymėjo jis.

08:32 | Putinas nepasirengęs priimti rizikingų sprendimų – analitikai įvardijo jo padarytas klaidas

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nėra pasirengęs priimti rizikingų sprendimų, būtinų siekiant jo tikslų okupuoti Ukrainą, naujausioje savo ataskaitoje skelbia JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.

Ekspertai teigia, kad iki šiol V. Putinas tikriausiai veikė remdamasis klaidinga prielaida, kad jo kariai gali priversti Ukrainą kapituliuoti be didelių karinių aukų. Todėl jis Rusijos invaziją laikė ribota ir priimtina rizika.

07:46 | Tankai jau čia pat – Ukrainai Kanados dovanotas „Leopard 2“ jau pasiekė Lenkiją

Pirmasis Kanados Ukrainai skirtas kovinis tankas „Leopard 2“ atvyko į Lenkiją. Apie tai „Twitter“ paskelbė Kanados krašto apsaugos ministrė Anita Anand.

„Pirmasis Kanados pagrindinis kovinis tankas „Leopard 2“, kurį padovanojome Ukrainai, jau atvyko į Lenkiją. Kartu su savo sąjungininkais netrukus apmokysime Ukrainos ginkluotąsias pajėgas naudotis šia įranga“, – rašė ministrė.

Ji patikino, kad Kanada ir toliau liks išvien kartu su Ukraina.

Primename, kad praėjusią savaitę Kanada paskelbė, jog prisijungs prie tarptautinės „tankų koalicijos“ ir perduos Ukrainai keturis kovinius tankus „Leopard 2“. Kanada taip pat sutiko Ukrainai nupirkti oro gynybos sistemą NASAMS ir 200 šarvuočių.

