Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

12:28 | Įspėja apie Rusijos puolimą

Ukraina teigia, kad Rusija ruošiasi naujam puolimui prieš Kyjivą kitų metų pradžioje, tačiau analitikai abejoja, ar Maskva gali per tokį trumpą laiką atkurti savo pažeistas pajėgas tokiai didelei operacijai.

Šią savaitę, kalbėdamas žurnalui „The Economist“, Ukrainos vyriausiasis kariuomenės vadas generolas Valerijus Zalužnas sakė, kad tikisi naujo Rusijos puolimo prieš Kyjivą pirmaisiais 2023 metų mėnesiais.

„Rusai rengia apie 200 000 naujų karių. Neabejoju, kad jie dar kartą užpuls Kyjivą“, – teigė V. Zalužnas.

Jis pridūrė, kad didelė Rusijos ataka gali įvykti „vasario mėnesį, geriausiu atveju – kovo mėnesį, o blogiausiu – sausio pabaigoje“.

Nors rugsėjo–spalio mėnesiais Rusija mobilizavo 300 000 rezervistų, karo ekspertai tvirtina, kad naujosios pajėgos vargu ar bus pakankamai apmokytos ar aprūpintos, kad galėtų bandyti dar kartą šturmuoti Ukrainos sostinę.

Pirmasis bandymas vasario ir kovo mėnesį baigėsi pažeminimu dėl atkaklių Ukrainos gynybos pastangų ir didelių aprūpinimo, žvalgybos ir vadovavimo problemų rusų gretose.

„Man toks puolimas neatrodo labai tikėtinas, bet kartu ir nėra neįmanomas“, – naujienų agentūrai AFP sakė nepriklausomas rusų karo analitikas Aleksandras Chamčichinas.

Neseniai Jungtinių Valstijų karo ekspertas Michaelas Kofmanas, aptardamas Rusijos pajėgumus, taip pat įvertino, kad Rusijos perėjimas į puolimą yra „gana mažai tikėtinas scenarijus“.

„Jiems labai trūksta amunicijos, o Rusijos kariuomenės veikla dabar labai glaudžiai susijusi su artilerijos šaudmenų prieinamumu“, – tinklalaidėje „War on the Rocks“ teigė M. Kofmanas.

Penktadienį paklausti apie šiuos ukrainiečių komentarus, Baltieji rūmai jais suabejojo.

„Nematome jokių požymių, kad netrukus bus imtasi veiksmų prieš Kyjivą“, – sakė Baltųjų rūmų atstovas spaudai Johnas Kirby.

Pentagono atstovas Patas Ryderis atsisakė „spekuliuoti apie galimas ateities operacijas“, tačiau pridūrė, kad „žinome, jog Rusija ir toliau bando imtis puolamųjų veiksmų“.

11:46 | G. Landsbergis apie Vakarų pagalbą Ukrainai: esame užstrigę sušalusiame molyje

Dabartinė Europos Sąjungos ir Vakarų laikysena Rusijos užpultos Ukrainos atžvilgiu yra kaip užstrigimas sušalusiame molyje, sako Lietuvos užsienio reikalų ministras, konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis.

Jis Vakarų laikyseną palygino su vaizdais iš Bachmuto rytinėje Ukrainoje, kurioje verda atkaklūs mūšiai tarp Ukrainos ir Rusijos pajėgų.

„Mes esame lygiai taip užstrigę tame sušalusiame molyje ir nejudame į priekį, lyg užsikasėme jame. Ir jeigu mes pažiūrėtume į pagalbos Ukrainai mastus, ginkluotės, iš tikrųjų negalime kalbėti apie tą patį lygį, koks buvo prieš pusę metų. Ir tai nepaprastai liūdina, nes nuo to priklauso, kiek Ukraina galės būti efektyvi išstumdama lauk tuos, kurie neprašyti atėjo“, – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) tarybos posėdyje šeštadienį sakė G. Landsbergis.

Anot jo, kovos Bachmute yra užstrigusios pagalbos pavyzdys.

„Bachmutas yra užtrigimo ir mažesnio optimizmo pavyzdys“, – sakė G. Landsbergis.

Jis pabrėžė, kad Lietuva ir toliau rems Ukrainą ir stabdys tuos, kurie siūlys atsitraukti.

„Mes stabdysime tuos, kurie siūlys neteisingas idėjas, kurie siūlys atsitraukti, atsikvėpti, derybas neatsiklausę Ukrainos. Mes tam priešinsimės ir mes kovosime, kad Ukraina turėtų viską, ko jai reikia, kad ji laimėtų, tai tyra Lietuvos stiprybė“ , – kalbėjo G. Landsbergis.

11:40 | Visoje Ukrainoje girdimos oro pavojaus sirenos

Šeštadienį visoje Ukrianos teritorijoje girdimos oro pavojaus sirenos, perspėjama apie dar vieną galimą Rusijos atakų bangą, gyventojai įspėjami slėptis, skelbia UNIAN.

Kiek anksčiau, „The Guardian“ rašė, kad pietinėje Odesos miesto dalyje ryte buvo girdime sprogimai.

Pasak Odesos regiono karinės administracijos atstovo Serhijaus Bratčuko, Odesos srityje buvo numuštos dvi rusiškos „Oniks“ tipo raketos,

11:22 | G. Landsbergis: Lietuva sankcijų Rusijai išimčių netaikys

Lietuva turi teisę netaikyti devintajame Europos Sąjungos (ES) sankcijų Rusijai pakete numatytų išimčių ir ja pasinaudos, sako užsienio reikalų ministras, konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis.

„Kompromisas buvo rastas, jis leidžia Lietuvai labai paprastai tų išimčių netaikyti. Tokią pačią teisę turi kiekviena kita valstybė“, – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) tarybos posėdyje šeštadienį sakė G. Landsbergis.

„Lietuva pasinaudos šia Europos Komisijos suteikta galimybe ir išimčių šimtams oligarchų arba bent jau tiems, kurie yra tikrai Lietuvoje, turi pinigų arba įmonių Lietuvoje, nesuteiks“, – pridūrė politikas.

11:14 | Kremlius: V. Putinas susitiko su aukščiausio rango kariškiais aptarti Ukrainos strategijos

„Penktadienį prezidentas visą dieną praleido kariuomenės štabe, dalyvaujančiame specialiojoje karinėje operacijoje Ukrainoje“, – sakoma Kremliaus pranešime.

Jis susitiko su gynybos ministru Sergejumi Šoigu ir Generalinio štabo viršininku Valerijumi Gerasimovu ir surengė „atskiras diskusijas su vadais“ iš skirtingų gynybos šakų, nurodoma pranešime.

President Putin reportedly visited the Russian Joint Forces headquarters yesterday, which included Shoigu, Gerasimov, and Surovikin. He said he would listen to the commanders for each operational direction. https://t.co/rhTmTUTkt5https://t.co/HUsM9Pvoka pic.twitter.com/k9pBzBqXFB

