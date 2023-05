Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

11:53 | Virš Krymo tilto pastebėti dūmai

Trečiadienio rytą „Telegram“ ėmė plisti nuotraukos, kuriose užfiksuoti nuo Krymo tilto kylantys dūmai.

Krymo okupacinės valdžios atstovas Sergejus Aksionovas „Telegram“ pranešė, kad „Krymo tiltas uždarytas dėl toje vietovėje vykstančių pratybų“.

Vėliau pranešta, kad eismas Krymo tiltu atnaujintas 11.00 val. Pratybos esą buvo baigtos, dūmai pašalinti.

Kokio pobūdžio buvo šios pratybos ir kodėl gyventojai nebuvo iš anksto įspėti, nepranešama.

11:26 | Britų žvalgyba: Rusijos kariuomenė susiduria su rimta drausmės problema

Patikimi nepriklausomų Rusijos žurnalistų tyrimai rodo, kad 2023 m. sausio–gegužės mėnesiais Rusijos karo teismai išnagrinėjo 1 053 atvejus, kai karinis personalas pasišalino be atostogų – daugiau nei per visus 2022 m. Apie tai naujausioje savo ataskaitoje skelbia Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba.

„Rusijos kariuomenė per savo operacijas Ukrainoje stengėsi užtikrinti drausmę savo gretose, tačiau labai tikėtina, kad jos problemos pablogėjo po priverstinės rezervistų mobilizacijos nuo 2022 m. spalio“, – rašo britų žvalgai.

Jų teigimu, teismo duomenys rodo, kad dauguma asmenų, pripažintų kaltais dėl pasišalinimo be atostogų, dabar yra nubausti lygtinėmis bausmėmis, tai reiškia, kad jie gali būti grąžinti atgal į karą Ukrainoje.

„Rusijos pastangos gerinti drausmę buvo sutelktos į įsipareigojimų nevykdančių asmenų pavyzdžius ir patriotinio uolumo skatinimą, o ne šalinant pagrindines karių nusivylimo priežastis“, – pažymi britų žvalgai.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/3FQPPhWTjK



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dCyKAP8ANi

REKLAMA