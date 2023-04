Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

15:57 | Gudkovas: Vakarai turi parengti planą Rusijos pralaimėjimui

Vakarai turi turėti parengtą veiksmų planą, kaip elgsis Rusijai pralaimėjus karą Ukrainoje. Jeigu Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pavyks paversti savo šalį „didžiule Šiaurės Korėja“ su branduoliniais ginklais ir jei nepavyks pašalinti jo iš valdžios, pasauliui netrukus grės naujas karas.

Tokią nuomonę interviu projektui „Orestokratija“ išsakė Rusijos opozicionierius, FSB atsargos pulkininkas Genadijus Gudkovas. Anot jo, visišku kariniu pralaimėjimu rusai laikys „bent du dalykus“ – Putino kariuomenės išstūmimą iš Ukrainos, atkuriant žemėlapį iki 2022 m. vasario 23 d., arba Krymo išlaisvinimą.

Tiesa, G. Gudkovo teigimu, Rusijos pralaimėjimas nereiškia, kad V. Putinas automatiškai netektų valdžios.

„Tai nereiškia automatinio valdžios pasikeitimo, tai nereiškia jo pašalinimo, tai reiškia, kad turi būti specialus planas, prie kurio, deja, kol kas niekas nedirba. Šia tema dabar bandome mąstyti politiniuose Vakarų koalicijos sluoksniuose, bet jie sako „Mūsų užduotis padėti Ukrainai laimėti, o tada žiūrėsime“.

O tada jau gali būti per vėlu, nes jei Putinas pavers Rusiją didžiule Šiaurės Korėja su branduolinėmis galvutėmis ir nepavyks jo pašalinti iš valdžios, tai bus sudėtingiausias variantas, kuris neatneš taikos ir, deja, artimiausiu metu atneš naują karą“, – mano G. Gudkovas.

15:19 | JAV ragina Turkiją ir Vengriją ratifikuoti Švedijos stojimo į NATO dokumentus

Vašingtonas trečiadienį paragino Turkiją ir Vengriją skubiai ratifikuoti Švedijos paraišką dėl narystės NATO, kuri kelis mėnesius blokuojama dėl ginčų su šiomis dviem valstybėmis.

„Tikimės, kad netrukus Švedija taps 32-ąja (NATO nare). Ir, kad būtų aišku, tikimės, jog tai įvyks iki (NATO) aukščiausiojo lygio susitikimo liepą. Taigi raginame savo sąjungininkes Turkiją ir Vengriją kuo greičiau ratifikuoti Švedijos įstojimo“ dokumentus, sakė Švedijoje viešintis JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas.

14:52 | Rusijai neleista dalyvauti vyrų krepšinio olimpinės atrankos papildomuose turnyruose

Rusijos vyrų krepšinio rinktinei neleista dalyvauti papildomos atrankos į 2024 metų olimpiadą turnyruose, antradienį paskelbė Tarptautinė krepšinio federacija (FIBA).

Rusijai pernai vasarį užpuolus Ukrainą, rusų ir baltarusių sportininkams įvairių sporto šakų institucijos taiko sankcijas.

14:22 | Pavojaus perspėjimas: rusai šmirinėja Baltijos jūroje ir ieško pažeidžiamų NATO šalių vietų

Rusijos karo ir civiliai laivai „vaiduokliai“ šmirinėja po Baltijos ir Šiaurės jūras, rinkdami duomenis diversijoms prieš vėjo jėgaines, dujotiekius ir ryšio linijas, skelbiama bendrame Danijos, Norvegijos, Švedijos ir Suomijos žiniasklaidos priemonių tyrime.

Skandinavijos šalių visuomeninės informavimo priemonės apjungė savo pajėgas ir išanalizavo radijo ryšio duomenis rusų laivų buvimo vietose netoli savo valstybių.

13:58 | Vengrija išplėtė maisto produktų iš Ukrainos importo draudimą

Vengrijos vyriausybė trečiadienį išplėtė laikiną Ukrainos žemės ūkio produktų importo draudimą, įtraukdama medų, vyną, duoną, cukrų ir įvairius mėsos bei daržovių produktus.

Uždraustų prekių sąrašas paskelbtas vyriausybės potvarkiu, Budapeštui šeštadienį paskelbus apie priemonę, skirtą stabdyti ukrainietiškų grūdų, aliejinių augalų sėklų ir kelių kitų produktų importą.

Pastarosiomis dienomis Lenkija, Vengrija ir Slovakija uždraudė grūdų ir kitų maisto produktų importą iš karo niokojamos Ukrainos, kai konkurencijos sukeltas kainų nuosmukis sukėlė vietos ūkininkų protestus.

13:52 | Ukraina sako gavusi pirmąsias oro erdvės gynybos sistemas „Patriot“

Ukrainos gynybos ministras trečiadienį pranešė, kad Kyjivas gavo pirmąsias sistemas „Patriot“, kurios laikomos vienomis pažangiausių JAV oro erdvės gynybos sistemų.

„Šiandien mūsų gražus Ukrainos dangus tapo saugesnis, nes į Ukrainą atvyko „Patriot“ oro erdvės gynybos sistemos“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Oleksijus Reznikovas.

13:19 | CNN: JAV paragino Rusiją „neliesti“ Zaporižios AE įdiegtų technologijų

JAV Energetikos departamentas paragino Rusijos valstybinę branduolinės energetikos korporaciją „Rosatom“ „neliesti“ Zaporižios atominėje elektrinėje įdiegtų „jautrių technologijų“, kurioms taikoma Jungtinių Valstijų vyriausybės eksporto kontrolė, skelbia JAV CNN ir Vokietijos DW.

CNN duomenimis, JAV Energetikos departamento Neplatinimo politikos valdyba prieš mėnesį išsiuntė „Rosatom“ vadovybei atitinkamą laišką, su kurio turiniu transliuotojo žurnalistai susipažino.

Nurodoma, kad Energetikos departamentas įspėjo „Rosatom“, jog Rusijos piliečių ar organizacijų darbas su šiomis JAV technologijos laikytinas neteisėtu – prekėms, programinei įrangai ir technologijoms taikoma JAV eksporto kontrolė, jei jų naudojimas gali pakenkti Jungtinių Valstijų nacionalinio saugumo interesams.

11:48 | NATO rimtai vertina Rusijos keliamą grėsmę

Vakarų sąjungininkai neatsisakys remti Ukrainą kare prieš Rusijos Federaciją, nepaisant Kremliaus grasinimų panaudoti branduolinį ginklą.

Tai pareiškė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas 18-ojoje metinėje Aljanso konferencijoje dėl ginklų kontrolės, nusiginklavimo ir masinio naikinimo ginklų neplatinimo, praneša „Evropeiskaja Pravda“.

J. Stoltenbergas sakė, kad Rusija siekia pakirsti tarptautinės saugumo sistemos pamatus, ignoruodama, pažeisdama arba atsisakydama daugumos tarptautinių ginklų kontrolės susitarimų, kurie saugo pasaulį.

„Tai yra neatsakingi veiksmai, kuriais siekiama sulaikyti NATO sąjungininkus nuo paramos Ukrainai. Bet jie nesuveiks. Nes tol, kol rimtai žiūrime į Rusijos keliamas grėsmes, negalime būti įbauginti“, – patikino NATO generalinis sekretorius.

Jis priminė, kad Rusija sustabdė savo dalyvavimą naujojoje Strateginės ginkluotės mažinimo sutartyje, nesilaiko utarties dėl vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų panaikinimo ir stiprina provokuojančią branduolinę retoriką, grasindama dislokuoti taktinius branduolinius ginklus Baltarusijoje.

„Rusija yra tiesioginė grėsmė mūsų saugumui“, – pridūrė J. Stoltenbergas.

11:17 | Kyjivas iškvietė konsultacijoms savo ambasadorių Minske

Kyjivas trečiadienį paskelbė, kad iškvietė konsultacijoms savo ambasadorių Minske Ihorį Kyzymą dėl autoritarinio Baltarusijos prezidento Aliaksandro susitikimo su Rytų Ukrainos Donecko regionui Rusijos primestu vadovu Denisu Pušilinu.

Ukrainos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad smerkia išvakarėse Minske įvykusį susitikimą ir pavadino jį bandymu legitimizuoti Rusijos okupaciją.

„Susitikimą su Rusijos okupacinės administracijos atstovu, kuris slapstosi nuo Ukrainos tyrimo dėl sunkių nusikaltimų padarymo ir kuriam taikomos Ukrainos ir tarptautinės sankcijos, laikome dar vienu akivaizdžiu nedraugišku Baltarusijos Respublikos veiksmu, kuriuo siekiama paremti valstybę agresorę Rusijos Federaciją“, – sakoma Ukrainos URM tinklalapyje paskelbtame pareiškime.

Jame Minskas taip pat raginamas susilaikyti nuo tokių veiksmų ir nustoti remti Rusijos karą prieš Ukrainą.

10:43 | Rusams apšaudžius Ukrainos Charkivo sritį žuvo du žmonės

Rusams apšaudžius Ukrainos Charkivo sritį žuvo du žmonės, trečiadienį pranešė pareigūnai.

Antradienio vakarą rusų pajėgoms surengus aviacijos smūgį Vovčanske smarkiai nuniokota turgavietė, nukentėjo gyvenamieji namai.

Charkivo srities administracijos vadovas Olehas Synjehubovas trečiadienį platformoje „Telegram“ parašė, kad gelbėtojai Vovčanske rado dviejų civilių – 50-mečio vyro ir 44-erių moters – palaikus.

10:00 | G. Landsbergis: Dūmos kaltinimai rusų diskriminacija Baltijos šalyse neatitinka realybės

Rusijos Dūmai antradienį vienbalsiai priėmus pareiškimą, kuriuo smerkiama Lietuvos ir kitų Baltijos šalių, kaip teigiama, diskriminacinė politika rusakalbių atžvilgiu, užsienio reikalų ministras Gabrielius Lansbergis sako, kad tokie vertinamai neatitinka realybės ir primena pačioje Rusijoje vykdomą susidorojimą su kitaminčiais.

Rusijos parlamento pranešime teigiama, jog Baltijos šalys siekia išstumti rusų kalbą iš visų socialinių sričių, žiniasklaidos ir švietimo sistemos, o jų valdžia „neslepia neofašistinių ryšių“.

„Nieko naujo, nieko naujo, tiesą sakant, nematome. Man atrodo, objektyviai žiūrėti į tokią informaciją yra labai sudėtinga, turint galvoje, ką Rusija pati daro su savo žmonėmis“, – trečiadienį komentuodamas pareikšimą teigė G. Landsbergis.

„Dėl to, kad tai yra valstybė, kuri išėmė save iš bet kokio Vakarų pasaulio, civilizacinių viešai priimtų normų, patalpino save į kitą amžių, kitą taisyklių sistemą, todėl visi patarimai, visi vertinamai, kurie išeina iš jos – jie niekaip neatitinka realybės“, – pažymėjo jis.

Rusijos parlamentarų priimtame dokumente teigiama, jog jos nariai „smerkia represinę Latvijos, Lietuvos ir Estijos vyriausybių politiką prieš rusakalbę populiaciją“.

Trys šalys taip pat kaltinamos ilgalaikiu nacionalizmo ir netolerancijos rusams propagavimu, rusofobija, patyčiomis mokyklose ir vaikų darželiuose, kultūros paveldo ir atminimo niekinimu.

09:31 | „The Washington Post“: Rusija bando atjungti ukrainiečių karius nuo interneto

Maskva kelis mėnesius eksperimentuoja su savo elektroninio karo sistemomis „Tobol“, siekdama sutrikdyti palydovinio interneto „Starlink“ duomenų perdavimą Ukrainoje, skelbia „The Washington Post“, cituodamas įslaptintą JAV žvalgybos ataskaitą.

Joje pažymima, kad programa, „tariamai skirta Kremliaus palydovams apsaugoti, gali būti naudojama atakuoti priešininkų naudojamus palydovus“.

Ukrainos gynybos ministerijos atstovas Konstantinas Žura sakė, kad Kyjivo pareigūnai žino apie Rusijos pastangas ir „imasi veiksmų jas neutralizuoti“.

Leidinys primena, kad „Starlink“ pasirodė gyvybiškai svarbus Ukrainos kariuomenei, kuri pasikliauja šiuo ryšiu bendraudama karo lauke ir perduoda žvalgybos duomenis. Nors Rusijos pajėgos išjungia kitas ryšio priemones, įskaitant radiją ir mobiliuosius telefonus, palydovinius signalus sunaikinti yra sunkiau.

Vis dar neaišku, ar „Starlink“ veiklos sutrikimai, apie kuriuos pranešta Ukrainoje, atsirado dėl Rusijos eksperimentų su „Tobol“ ar kitais trukdymo įrenginiais, tokiais kaip „Tirada-2“.

Ukrainos pajėgos pranešė apie ryšių sutrikimus spalį, kai per sėkmingus atsakomuosius puolimus pietuose ir rytuose artėjo prie Rusijos pozicijų. Tuo metu buvo spėliojama, kad „SpaceX“ apribojo interneto prieigą tose srityse, kad rusai negalėtų juo naudotis.

Analitikai Rusijoje aptiko mažiausiai septynis „Tobol“ kompleksus, kurie visi yra šalia įrenginių, naudojamų palydovams sekti.

Nors Rusijos visoje šalyje dislokuoti „Tobol“ kompleksai gali reikšti, kad jie naudojami gynybos tikslais, trys JAV žvalgybos ataskaitoje nurodytos vietos – viena netoli Maskvos, viena netoli Krymo ir viena Kaliningrade – yra arčiausiai Ukrainos, todėl jie tinkami atakuoti Ukrainos ryšius.

08:59 | Išpuolis Rusijos kariniame komisariate – rusai skelbia apie drono smūgį

Rusija skelbia, kad Briansko srityje esančio Novozybkivo miesto karinį komisariatą antradienį atakavo dronas.

Vietos gubernatoriaus Aleksandro Bogomazo teigimu, dėl išpuolio buvo „iš dalies apgadintas“ karinis komisariatas, išdaužtas pastato stiklas. Rusijos vyriausybės pareigūnas tai paskelbė savo kanale „Telegram“.

08:17 | Dėl ankstesnių pastabų kritikuojamas Brazilijos prezidentas pasmerkė invaziją į Ukrainą

Dėl to, kas vadinama Rusijos ir Kinijos propagandos atkartojimu, sukritikuotas Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva antradienį pasmerkė Rusijos įvykdytą Ukrainos teritorinio vientisumo pažeidimą.

Baltieji rūmai pirmadienį sukritikavo brazilų prezidento pastabas dėl karo Ukrainoje. Per neseniai įvykusius valstybinius vizitus Kinijoje ir Artimuosiuose Rytuose L. I. Lula da Silva sakė, kad Jungtinės Valstijos turėtų „nustoti skatinti karą ir pradėti kalbėti apie taiką“ Ukrainoje. Jis teigė, kad Kyjivas esą taip pat yra kaltas dėl karo, prasidėjusio 2022 metų vasarį į Ukrainą įsiveržus Rusijos pajėgoms.

07:51 | Lavrovas Venesueloje ragina suvienyti jėgas prieš sankcijas

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, tęsdamas savo kelionę Lotynų Amerikoje, antradienį paragino tų pačių pažiūrų šalis suvienyti jėgas prieš tai, ką pavadino Vakarų sankcijų šantažu.

Karakase su venesueliečių užsienio reikalų ministru Yvanu Gilu aptarinėdamas Rusijos karą Ukrainoje S. Lavrovas Venesuelą, Kubą ir Nikaragvą pavadino šalimis, pasirenkančiomis savo pačių kelią.

Jos, kaip ir Rusija, patiria žalingas ekonomines sankcijas, pažymėjo S. Lavrovas, kalbėdamas bendroje su Y. Gilu spaudos konferencijoje.

„Būtina suvienyti jėgas prieš bandymus šantažuoti ir neteisėtą vienašališką Vakarų spaudimą“, – sakė ilgametis Rusijos diplomatijos vadovas.

07:00 | Rusija dronais atakavo Ukrainos Odesą

Rusija anksti trečiadienį dronais atakavo Ukrainos pietuose esančią Odesą, bet pranešimų apie nukentėjusius žmones kol kas nebuvo, pranešė pareigūnai.

„Naktį priešas „Shahed-136“ tipo bepiločiais atakavo Odesos regioną“, – per platformą „Telegram“ pranešė srities karinės administracijos vadovas Jurijus Krukas.

Pasak jo, Ukrainos oro gynyba sunaikino daugumą atakavusių dronų, bet vis tiek buvo padaryta žalos civilinei infrastruktūrai.

„Kaip rodo preliminari informacija, aukų nebuvo. Imamasi priemonių gaisrui suvaldyti, įvykio vietoje dirba Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos ir kitų struktūrų padaliniai“, – sakė J. Krukas.

