16:40 | Stoltenbergas: Ukrainai vieta NATO priklauso teisėtai

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas per spaudos konferenciją su prezidentu Volodymyru Zelenskiu Kyjive sakė, kad Aljansas padės Ukrainai tapti šios organizacijos, nes ji turi teisėtą vietą NATO.

„Ukraina teisėtai ras vietą euroatlantinėje šeimoje. Ir NATO yra teisėta vieta, kurioje turi būti Ukraina. Ir mes padėsime, su mūsų parama tai padarysime įmanoma“, – sakė J. Stoltenbergas.

16:16 | Putino parankinis kaulijo ginklų iš Kinijos, bet nieko nepešė

Rusijos samdinių sukarinta grupuotė „Wagner“, pagarsėjusi dėl savo brutalaus vaidmens Vladimiro Putino invazijoje į Ukrainą, anksčiau šiais metais nesėkmingai prašė Kinijos tiekti ginklus, teigiama nutekintoje JAV žvalgybos ataskaitoje, kurios duomenis paviešino „The Financial Times“.

Anksčiau dar neaprašytame „Discord leaks“ dokumente teigiama, kad V. Putino parankinio Jevgenijaus Prigožino valdomos karinės struktūros „Wagner“ atstovai 2023-ųjų pradžioje siekė iš Kinijos gauti amunicijos ir karinės įrangos.

15:55 | JAV ir sąjungininkai žada „totalų eksporto į Rusiją draudimą“

Ukrainos sąjungininkės, įskaitant JAV svarsto imtis faktiškai viso eksporto į Rusiją draudimo, tokiu būdu siekiant sustiprinti ekonominį spaudimą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, skelbiama „Bloomberg“.

„Didžiojo septyneto“ šalių atstovai svarsto sudaryti veiksmų planą prieš gegužės mėnesį vyksiantį šalių vadovų susitikimą. Anot naujienų agentūros „Bloomberg“ šaltinių, susipažinusių su vykdomomis derybomis, tikslas yra įtraukti ES šalis į sankcijas skelbiančiųjų sąrašus. Kol kas dar vyksta derybos ir požiūris gali keistis, pažymi jie.

Anot šaltinių, dabartinis derybų objektas iš pagrindų pakeistų požiūrį į sankcijas – draudžiama eksportuoti būtų viskas, išskyrus tai, kam būtų pritaikytos išimtys. Šiuo metu galioja atvirkštinė taisyklė – leidžiama eksportuoti į Rusiją viską, kas nėra draudžiama.

Pirminis planas numato, kad prie išimčių turėtų būti priskirti maisto produktai ir vaistai.

15:27 | Atakos prieš Mariupolio ligoninę nuotrauka pelnė prestižinį apdovanojimą

Naujienų agentūros AP fotografas Jevhenas Maloljetka ketvirtadienį laimėjo prestižinį Pasaulio spaudos fotografijos apdovanojimą už nuotrauką, kurioje įamžinti gelbėtojai, po Rusijos aviacijos smūgio nešantys iš Mariupolio gimdymo namų nėščią moterį.

Ukrainiečių fotografo 2022-ųjų kovo 9-ąją padaryta nuotrauka įtaigiai parodė karo pradžioje Rusijos surengto brutalaus puolimo šiame Ukrainos rytiniame uostamiestyje siaubą.

Nuotraukoje matoma 32 metų Iryna Kalinina, pagimdžiusi negyvą kūdikį Mironą, po pusvalandžio nuo patirtų sužeidimų mirė pati.

„Man tai akimirka, kurią visuomet noriu pamiršti, bet negaliu. Ši istorija visuomet bus su manimi“, – prieš pranešimą apie įvertinimą interviu sakė J. Maloljetka.

15:23 | Vokietijos politikė priešinasi modernių naikintuvų perdavimui Ukrainai

Ketvirtadienį pokalbių laidoje Vokietijos Bundestago gynybos komiteto vadovė Marie-Agnes Strack-Zimmermann pareiškė, kad Europos pajėgos niekada neįžengs į Ukrainą, skelbia „Bild“.

„Ukrainoje nebus sausumos karių. Nė vienas Vokietijos ar Europos karys neįkels kojos į Ukrainos žemę. Taškas!“ – sakė ji pokalbių laidoje.

Anot jos, Ukrainos karinės oro pajėgos negaus ir vakarietiško tipo naikintuvų „Tornado“ ir „Eurofighter Typhoon“, nes ukrainiečius pilotus reiktų ilgai apmokyti juos pilotuoti. Vietoj to politikė pasiūlė ukrainiečiams naudotis sovietinių naikintuvų MiG atsargomis.

14:24 | V. Zelenskis: atėjo laikas Kyjivui būti pakviestam į NATO

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad atėjo laikas Kyjivui būti pakviestam į NATO.

„Dabar, kai dauguma žmonių NATO šalyse ir dauguma ukrainiečių pritaria mūsų šalies stojimui į Aljansą, atėjo laikas priimti atitinkamą sprendimą“, – sakė V. Zelenskis per spaudos konferenciją, surengtą kartu su vizito į Ukrainą atvykusiu NATO vadovu Jensu Stoltenbergu.

13:42 | Netikėti karinės vadovybės pokyčiai Rusijoje – Putinas po patikrinimo atleido admirolą

Rusijoje, praėjus savaitei po staigios laivyno kovinės parengties patikrinimo, buvo atleistas Ramiojo vandenyno laivyno vadas admirolas Sergejus Avakiancas.

12:58 | „Gazprom“ siūlo didinti kainas pačioje Rusijoje: reikia kažkaip kompensuoti Europos praradimą

Rusijos dujų gavybos ir eksporto gigantė „Gazprom“ pasiūlė valdžiai nuimti kainų ribojimą dujoms Rusijos vidinėje rinkoje. Tokį sprendimą „Gazprom“ atstovai pasiūlė po staigaus eksporto į Europą kritimo 2022-aisiais ir pajamų susitraukimo.

12:30 | DB: Ukrainos pietuose veikia naujos rusų pajėgos

Kaip savo naujausioje ataskaitoje skelbia Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba, balandžio 18 d. Kremlius paskelbė pranešimą spaudai apie prezidento Vladimiro Putino vizitą Rusijos okupuotose Pietų Ukrainos teritorijose.

„Vartojant Ukrainos Dniepro upės rašybą rusiškai, pranešime teigiama, kad prezidentas lankėsi „Dniepro pajėgų grupėje“.

Tai viena pirmųjų nuorodų į Dniepro pajėgų grupės (DPG) egzistavimą. Rusija terminą „pajėgų grupė“ vartoja specifiniu būdu, nurodydama į didelę, pagal užduotis organizuotą operatyvinę formaciją“, – rašo britų žvalgai.

Invazijos pradžioje Rusijos pajėgos buvo suskirstytos į pajėgų grupes, iš kurių kiekviena buvo susieta su savo karinėmis apygardomis Rusijoje, pavyzdžiui, Vakarų ir Centrinės pajėgų grupės.

„Naujos pajėgų grupės egzistavimas rodo, kad pradinė pajėgų grupė [Pietų Ukrainoje] pasikeitė, tikriausiai patyrusi didelius nuostolius.

Tikėtina, kad DPG misija apgins pietinį okupuotos zonos sektorių ir ypač pietvakarinį flangą, kurį šiuo metu žymi Dniepro upė“, – rašo britų žvalgai.

