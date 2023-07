Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

07:48 | Indija ir Prancūzija rengia naują taikos planą Ukrainai

Indijos premjeras Narendra Modi penktadienį buvo pagerbtas per Prancūzijos nacionalinę šventę ir drauge su prancūzų prezidentu Emmanueliu Macronu paskelbė virtinę susitarimų dėl bendradarbiavimo stiprinimo srityse, kuriose abi šalys sutaria. Be to, susitikimo metu užsiminta ir apie galimą naują taikos planą, kad karas Ukrainoje būtų nutrauktas.

UNIAN, remdamasi „Le Monde“ publikacija, rašo, kad E. Macronas susitikimo metu paragino Indijos premjerą prisijungti prie taikos derybų klausimo, siekiant sustabdyti Rusijos agresiją.

Nors Indijos premjeras palaiko diplomatines pastangas, kuriomis galėtų būti sustabdytas karas Ukrainoje, jis nepatvirtinto, kad Indija galėtų tarpininkauti, tačiau pripažino, kad galėtų padėti atkurti ilgalaikę taiką.

Šalių atstovai nurodė parengti bendrą taikos planą Ukrainai, be to, užsiminta, kad parengtas dokumentas turėtų skirtis nuo Kinijos, Lotynų Amerikos, Afrikos ir Azijos šalių pasiūlymų.

Tiesa, Indijos ir Prancūzijos pozicijos dėl Ukrainos ir toliau skiriasi: Naujasis Delis, raginantis siekti taikos Ukrainoje, didina rusiškos naftos, kuriai taikomos sankcijos, importą, o Paryžius didina ginkluotės tiekimą Ukrainos kontrpuolimui.

Abi šalys yra susirūpinusios dėl Rusijos karo Ukrainoje nulemto tarptautinės bendrijos susiskaldymo keliamos rizikos, sakė E. Macronas.

Per dvi dienas trukusį N. Modi vizitą Prancūzijoje, kurio metu buvo surengtas banketas Luvre, o indų kariai dalyvavo parade Eliziejaus Laukų prospekte, abi šalys preliminariai susitarė, kad Indija nupirks dar 26 prancūzų gamybos naikintuvus „Rafale“ ir dar tris „Scorpene“ klasės povandeninius laivus. Teigiama, kad kontrakto vertė bus milijardinė.

„Bendradarbiavimas gynybos srityje yra pagrindinis mūsų santykių stulpas. Ar tai būtų povandeninis laivas, ar karinio jūrų laivyno laivas, norime dirbti drauge ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų draugiškų šalių“, – sakė N. Modi prieš susitikimus su E. Macronu.

Nepaisydamos nesutarimų dėl Rusijos karo Ukrainoje ir įtampos dėl žmogaus teisių padėties Indijoje, Vakarų demokratijos bando patraukti savo pusėn N. Modi ir Naująjį Delį kaip karinę ir ekonominę atsvarą Kinijai.

E. Macronas ir N. Modi taip pat paskelbė apie naujas inciatyvas bendradarbiauti atsinaujinančios energijos, vandenilio projektų, dirbtinio intelekto, puslaidininkių, kosmoso srityse.

07:18 | Ukraina atmeta bulgarų prezidento teiginius

Ukraina šeštadienį sukritikavo prorusišką Bulgarijos prezidentą dėl jo pastabų, kad dėl Rusijos tęsiamo karo yra kaltas Kyjivas ir kad ginklų tiekimas Ukrainai tik pratęsia konfliktą.

Penktadienį per spaudos konferenciją, kurioje kalbėjo apie neseniai įvykusį NATO aukščiausiojo lygio susitikimą, prezidentas Rumenas Radevas žurnalistams sakė, jog norėjo „aiškiai parodyti, kad Ukraina primygtinai reikalauja kariauti šiame kare“.

„Tačiau taip pat turėtų būti aišku, kad sąskaitą apmoka visa Europa“, – pridūrė jis.

Šių pastabų pažėręs prorusiškasis lyderis vis stengiasi, kad Bulgarija nedalyvautų bendroje ES karinėje paramoje Ukrainai.

Ukrainos ambasada Sofijoje šeštadienį paskelbtame pareiškime pabrėžė, jog Kyjivas deda visas įmanomas pastangas atkurti taiką, ir atmetė R. Radevo poziciją, kad ginklų tiekimas Ukrainai kursto ir ilgina karą.

Kaltinti dėl karo Ukrainą, kurią „klastingai užpuolė šiaurinė kaimynė, yra viena dažniausių Rusijos propagandos ir hibridinio karo Europoje skleidžiamų tezių“, pažymėjo ambasada.

Ji pabrėžė, kad gynybos lėšų skyrimas Ukrainai nepadidina aukų skaičiaus, bet reiškia, kad galima išgelbėti daugiau gyvybių.

Per politinę krizę, kuri pastaruosius dvejus metus buvo apėmusi ES ir NATO narę Bulgariją, R. Radevas pasinaudojo savo įgaliojimais ir paskyrė laikinąsias vyriausybes, kurios, kaip ir jis, nepritarė ginklų tiekimui Kyjivui. Tačiau birželio mėnesį šalyje buvo suformuota nauja provakarietiška vyriausybė ir tai pakirto šias jo pastangas.

Penktadienį Bulgarijos ministras pirmininkas Nikolajus Denkovas suskubo paprieštarauti R. Radevo pozicijai ir kaltę dėl Rusijos invazijos į Ukrainą suvertė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui bei jo administracijai.

„Priešingai, kariauti šį karą primygtinai reikalauja ratas aplink V. Putiną. Jie pradėjo šį karą“, – sakė N. Denkovas.

„Dar kartą kartoju: greičiausias būdas sustabdyti šį karą – tam pačiam ratui paraginti savo karius pasitraukti“, – pridūrė premjeras.

