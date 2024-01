Svarbiausi įvykiai:

16:50 | Ukrainos ministras sako, kad ES ir Lietuvos parama leis įrengti 6 slėptuves prie mokyklų

Ukrainos švietimo ministras sako, kad už Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos paramą šalyje pavyks įrengti šešias slėptuves netoli mokyklų, siekiant jose pratęsti ugdymą.

Europos Komisijos delegacija Ukrainoje bei Lietuvos Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) ketvirtadienį pasirašė tai numatantį susitarimą.

„Už ES ir Lietuvos pinigus pastatysime šešias slėptuves šešiose mokyklose, jos grįš į mokymo procesą. Tai maždaug 6 tūkst. vaikų“, – Lietuvos žurnalistams Kyjive sakė Ukrainos ministras Oksenas Lisovas.

Slėptuvės bus įrengiamos Černihivo, Sumų, Zaporižios, Mykolajivo, Charkivo, Odesos regionuose, siekiant apsaugoti vaikus nuo invaziją tęsiančios Rusijos apšaudymų.

Visos slėptuvės bus požeminės, statomos greta mokyklų ir su apsauga nuo radiacijos. Numatyta, kad slėptuvės bus skirtos tūkstančiui asmenų, o jų plotas sieks apie 2 tūkstančius kvadratinių metrų.

Slėptuvės bus įrengtos taip, kad ne tik apsaugotų nuo oro atakų. Čia toliau galės vykti pamokos ar užklasinė veikla.

Pasak Ukrainos ministro, šios slėptuvės leis vaikams grįžti į mokyklas. Šias jis pavadino viena iš būtinų sąlygų mokyklai veikti.

16:35 | Ukrainos žvalgyba: Belgorodo srityje nukritusiu lėktuvu turėjo skristi aukšti Rusijos pareigūnai

Belgorodo srityje nukritusiu lėktuvu Il-76 turėjo skristi aukšti Rusijos pareigūnai, tačiau paskutinę akimirką FSB jiems uždraudė lipti į orlaivį, praneša UNIAN.

„Lėktuve tikrai turėjo būti keli oficialūs asmenys iš valstybės agresorės karinės ir politinės vadovybės. Jų pavardės žinomos ir bus paskelbtos atliekant tarptautinį tyrimą. Tačiau paskutinę akimirką FSB jiems iš esmės įsakė nelipti į šį lėktuvą ir pasinaudoti kitų rūšių transportu. Ši informacija buvo išaiškinta jau po įvykio“, – sakė „Laisvės radijui“ Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas.

Jis taip pat pareiškė, kad Rusijos gelbėtojams nebuvo leista apžiūrėti lėktuvo kritimo vietos ir lokalizuoti nuolaužų.

„Į incidento vietą atvykusius Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos darbuotojus FSB atstovai ir kariškiai iš esmės išvarė, jiems nebuvo suteikta galimybė pagal protokolą atlikti įvykio vietos apžiūrą“, – sakė Ukrainos pareigūnas.

Be to, A. Jusovas pabrėžė, kad vaizdo įraše iš lėktuvo kritimo vietos nematyti žmonių palaikų, o į Belgorodo lavoninę trečiadienį buvo pristatyti tik penki kūnai.

„Iš agentūros duomenų žinoma, kad vakar į Belgorodo morgą buvo nugabenti tik penki kūnai. Tiesą sakant, šis skaičius atitinka įgulos narių skaičių“, – pažymėjo A. Jusovas.

Sausio 24 d. Belgorodo srityje sudužo Rusijos karinis transporto lėktuvas Il-76. Rusijos gynybos ministerija beveik iškart pareiškė, kad juo buvo skraidinami karo belaisviai ukrainiečiai.

Savo ruožtu Ukrainos gynybos ministerija pareiškė negalinti patvirtinti, kad Rusijos karinio transporto lėktuvo Il-76 katastrofa prie Belgorodo įvyko dėl Ukrainos gynybos pajėgų atakos.

16:24 | Prie teismo suimti protestavusieji prieš Rusijos nacionalisto I. Girkino įkalinimą

Ketvirtadienį Rusijos policija prie Maskvos teismo sulaikė mažiausiai tris asmenis, protestavusius prieš nacionalistui, Kremliaus kritikui ir buvusiam Rytų Ukrainos separatistų vadui Igoriui Girkinui skirtą įkalinimo bausmę.

AFP žurnalistai matė, kaip policija išsivežė tris žmones, vienas iš jų šaukė: „Laisvę Girkinui!“, kiti laikė plakatus su nacionalistiniais šūkiais.

14:56 | Prieš pat rinkimus – esminė problema Putinui: rusai masiškai piktinasi

Naujausioje savo apžvalgoje Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba atkreipė dėmesį į masiškai sutrikusį Rusijos gyvenamųjų būstų šildymą ir aprūpinimą elektra.

„Pastaraisiais mėnesiais šildymo sutrikimai įvyko 16-oje Rusijos gyvenviečių. Šie neigiami trikdžiai apsunkina problemą, kuri Rusijos miestus ir miestelius kamuoja jau dešimtmečius, tačiau greičiausiai ją dar labiau paaštrino Rusijos karo meto politika“, – spėja žvalgai.

Didžiosios Britanijos žvalgybos duomenimis, Rusija visada teikė pirmenybę karinėms išlaidoms, o ne reinvesticijoms į viešąją infrastruktūrą, ypač po 2022 m. invazijos į Ukrainą.

Be to, tikėtina, kad dėl mobilizacijos visuose sektoriuose trūks darbo jėgos, įskaitant kvalifikuotus šildymo ir santechnikos inžinierius.

„Putinas nurodė nepaprastųjų situacijų ministrui Aleksandrui Kurenkovui užtikrinti gyventojų aprūpinimą šiluma ir elektra. Šios problemos sprendimas tikriausiai yra pagrindinė V. Putino užduotis artėjančių Rusijos prezidento rinkimų išvakarėse“, – pažymėjo britų žvalgai.

Portalas tv3.lt jau rašė, kokio masto problema Rusijoje virto nešildomi būstai. Dešimtys tūkstančių gyventojų, įskaitant ir sostinės Maskvos apylinkių, skundžiasi dėl gedimų atjungtu šildymu, netvarkoma infrastruktūra.

14:22 | Ukraina kaltina Rusiją melu: nėra įrodymų, kad sudužusiu lėktuvu skrido ukrainiečiai

Ukraina kol kas nemato jokių požymių, kad Rusijos Federacijos Belgorodo srityje sudužusiame rusų kariniame lėktuve Il-76 būtų buvę daug karo belaisvių, kaip teigė Rusijos gynybos ministerija ir kiti šalies atstovai.

14:08 | Rusijoje buvusiam separatistų vadui I. Girkinui paskirta 4 metų įkalinimo bausmė

Rusijos nacionalistui, buvusiam Rytų Ukrainos prorusiškų separatistų vadui Igoriui Girkinui ketvirtadienį buvo paskirta ketverių metų įkalinimo bausmė.

Maskvos miesto teismas paskelbė, kad I. Girkinas pripažintas kaltu dėl „viešų raginimų griebtis ekstremizmo“.

I. Girkinas, geriau žinomas Igorio Strelkovo slapyvardžiu, griežtai kritikavęs Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, buvo suimtas pernai.

13:45 | Landsbergis lankosi Ukrainoje, perspėja dėl karo eigai „ypatingai svarbių“ 2024-ųjų

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis ketvirtadienį atvyko į Ukrainą, kur susitiks su šalies pareigūnais, artėjant antrosioms plataus masto Rusijos invazijos metinėms.

Šalies diplomatijos vadovas su delegacija išlipo Kyjivo geležinkelio stotyje, juos pasitiko Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Valdemaras Sarapinas ir Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Petro Bešta.

Jis perspėja, kad šie karo metai bus ypač svarbūs, nes stringanti Vakarų parama Ukrainai gali nulemti konflikto baigtį.

„Ne vienas ekspertas pripažįsta ir mes Lietuvoje kalbame, kad 2024 metai gali būti ir bus ypatingai svarbūs karo eigai Ukrainoje“, – Lietuvos žurnalistams į Kyjivą vykusiame traukinyje sakė G. Landsbergis.

13:16 | Ukrainos kariai atskleidė, kas juos gelbsti apkasuose – į karą įtraukė net kates

Kareiviai kariauja naudodami kulkas, sviedinius ir raketas, tačiau Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms kovinėse operacijose padeda ir jų bičiulės katės, rašo „Politico“.

Ukrainos socialiniuose tinkluose dažnai galima pamatyti nuotraukų, kuriose katės padeda kariams emociškai, be to, savo pūkuotu mielumu jos pritraukia aukas kariuomenei, taip pat kovoja su įsibrovėliais – šiuo atveju pelėmis.

12:46 | Britų kariuomenės vadas paragino ruoštis karui, prakalbo apie „nacionalinę mobilizaciją“

Pasak vyriausiojo britų kariuomenės vado generolo Patricko Sanderso, norint laimėti gresiantį karą su Rusija, reikia imtis priemonių, užtikrinančių, kad visuomenė būtų pasirengusi kovai tuo momentu, „kai jos prireiks“. P. Sandersas pažymėjo, kad norint tai padaryti, būtų išmintinga padėti „nacionalinės mobilizacijos“ pagrindus.

„Ukraina visu pajėgumu demonstruoja, kad karus pradeda reguliarioji kariuomenė, bet juos laimi civiliniai koviniai daliniai“, – sakė generalinio štabo viršininkas, kalbėdamas Londone vykusioje tarptautinėje šarvuotosios technikos konferencijoje.

„Mums reikia kariuomenės, kuri galėtų greitai dislokuoti pajėgas, kad paremtų pirmąjį ešeloną, suteiktų išteklių antrajam ešelonui ir apmokytų bei aprūpintų civilinę kariuomenę, kuri turi ateiti po jo“, – toliau kalbėjo generolas.

12:16 | „Bi-2“ sulaikyti Tailande: įtariamas Kremliaus kerštas dėl antikarinės pozicijos

Rusijos grupei „Bi-2“, kuri pasmerkė karą Ukrainoje ir buvo priversta palikti gimtinę, kilo nemalonumų Tailande. Vietos teisėsauga dėl formalių priežasčių sulaikė muzikantus, kuriems dabar gresia deportacija ir bauda. Tai jau ne pirmas kartas, kuomet „opoziciniai“ rusų atlikėjai susiduria su problemomis Kremliui draugiškoje šalyje.

12:00 | Ukraina sako pradėjusi baudžiamąjį tyrimą dėl Rusijos karinio lėktuvo Il-76

Ukrainos saugumo tarnyba SBU ketvirtadienį pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl Rusijos karinio lėktuvo nukritimo, per kurį, Maskvos teigimu, žuvo 65 ukrainiečių karo belaisviai.

„Ukrainos saugumo tarnyba pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl Rusijos karinių oro pajėgų lėktuvo Il-76 nukritimo Belgorodo srityje“, – sakoma SBU spaudos tarnybos pranešime.

„Šiuo metu SBU imasi įvairių priemonių, kad išsiaiškintų visas lėktuvo nukritimo aplinkybes“, – teigiama pranešime.

SBU pridūrė, kad baudžiamajame tyrime nagrinėjami „karo įstatymų ir papročių pažeidimai“.

11:27 | Ukraina prisiima atsakomybę už naktinę ataką prieš naftos perdirbimo gamyklą Rusijoje

Ukrainos saugumo tarnybos surengė naktinę drono ataką prieš naftos perdirbimo gamyklą Rusijos pietiniame Tuapsės mieste, naujienų agentūrai AFP ketvirtadienį sakė ukrainiečių saugumo šaltinis.

„Naftos perdirbimo gamykla Tuapsėje, Rusijoje, tapo dar vienu saugumo tarnybos SBU taikiniu. Buvo apgadintas pagrindinis naftos perdirbimo blokas, konkrečiai – vakuuminis ir atmosferinis bokštai“, – sakė šaltinis.

„SBU smogė giliai į Rusiją ir toliau puola objektus, kurie yra svarbūs ne tik Rusijos ekonomikai, bet ir aprūpina degalais priešo karius. Laukia daug netikėtumų, sistemingas darbas tęsiasi“, – pridūrė šaltinis.

10:40 | Laisvės legiono karys: rusai sutelkė 40 tūkst. karių, jie ruošiasi naujam Avdijivkos šturmui

Rusijos kariuomenė perkelia dešimtis tūkstančių rezervistų į Avdijivką Donecko srityje. Apie tai pranešė Laisvės legiono kovotojas Maksimas Morozovas Ukrainos kanalo „Espreso“ eteryje.

09:56 | Rusų nuostoliai

Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. sausio 25 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia sunaikinusios apie 379 610 rusų karių, iš jų 950 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos kariuomenė skelbia sunaikinusi 6 257 priešo tankus (+30 per pastarąją parą), 11 621 šarvuotąją kovos mašiną (+42), 9 067 artilerijos sistemas (+59), 972 raketų paleidimo sistemas (+1), 660 oro gynybos sistemų (+1), 331 karo lėktuvą, 324 sraigtasparnius, 7 033 bepiločius orlaivius (+35), 1 844 sparnuotąsias raketas (+2), 23 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 12 044 sunkvežimius ir kuro talpyklas (+39), 1 420 specialiosios įrangos vienetų (+4).

09:33 | Kremlius kaltina Kyjivą numušus rusų karinį transporto lėktuvą

Kremlius ketvirtadienį apkaltino Ukrainą išvakarėse numušus karinį transporto lėktuvą su dešimtimis ukrainiečių belaisvių, skraidintų į apsikeitimo vietą, ir pavadino tai „monstrišku veiksmu“.

„Tai, žinoma, monstriškas veiksmas“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, kalbėdamas apie lėktuvą Il-76, kuriuo, Rusijos teigimu, skrido 65 ukrainiečių kariai.

Pasak jo, „niekas negali pasakyti, kokį poveikį tai turės“ belaisvių mainų programos pratęsimui.

Rusijos gynybos ministerija teigė, kad Charkivo pasienio regione dislokuotos Ukrainos pajėgos į lėktuvą paleido dvi raketas, ir incidentą pavadino „teroristiniu aktu“.

Kyjivas nei patvirtino, nei paneigė Rusijos teiginius.

08:47 | Rusijoje nugriaudėjo sprogimai ir užsiliepsnojo „Rosneft“ naftos bazė

Vėlų trečiadienio vakarą Rusijos Karasnodaro krašte užsiliespnojo „Rosneft“ naftos bazė. Vietiniai teigia prieš tai girdėję sprogimus.

„Tuapsės gyventojai praneša apie gaisrą vietos naftos bazės teritorijoje. Pasak liudininkų, prieš tai virš miesto buvo girdėti sprogimai, o anksčiau veikė priešlėktuvinė gynyba“, – rašo „Telegram“ kanalas „Shot“.

Be to, rusakalbis „Telegram“ kanalas „Baza“ kanalas praneša, kad vidurnaktį bepilotis orlaivis tariamai nukrito į objekte esantį vakuuminį įrenginį.

Į incidentą reagavo Kubanės operatyvinis štabas, kurio teigimu per sprogimą ir gaisrą žmonės nenukentėjo.

Tuapsės rajono savivaldybės vadovas Sergejus Bojko rašė, kad degė naftos perdirbimo gamyklos teritorijoje esantis vakuuminis įrenginys.

„Gaisras buvo lokalizuotas. Vyksta gesinimo darbai“, – pridūrė jis.

08:19 | Ukrainos oro pajėgos sunaikino 11 rusų dronų

Ukrainos oro pajėgos ketvirtadienį paskelbė, kad per praėjusią naktį sunaikino 11 rusų paleistų dronų.

Oro pajėgų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad iš viso rusai paleido 14 dronų „Shahed-136/131“ iš Rusijos Primorsko Achtarsko rajono ir Čaudos kyšulio okupuotame Kryme, taip pat keturias raketas S-300 iš Rusijos Belgorodo srities ir vieną raketą iš okupuotos Donecko srities dalies.

11 dronų buvo sunaikinti Odesos ir Mykolajivo srityse, nurodoma pranešime.

07:46 | NATO pradėjo didžiausias per kelis dešimtmečius karines pratybas

NATO trečiadienį pradėjo didžiausias karines pratybas nuo Šaltojo karo laikų – JAV karo laivas pradėjo kelionę per Atlanto vandenyną į Aljanso teritoriją Europoje.

Vakarų karinis aljansas yra sakęs, kad kelis mėnesius truksiančiose pratybose „Steadfast Defender 24“, skirtose išbandyti savo gynybą Rusijai tęsiant karą Ukrainoje, dalyvaus maždaug 90 tūkst. karių.

„Aljansas pademonstruos savo gebėjimą sustiprinti euroatlantinę erdvę vykdant transatlantinį pajėgų judėjimą iš Šiaurės Amerikos“, – sakė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas generolas Christopheris G. Cavoli.

„Steadfast Defender 2024“ aiškiai parodys mūsų vienybę, stiprybę ir ryžtą ginti vieniems kitus, mūsų vertybes ir taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką“, – pridūrė jis.

Šiomis pratybomis siekiama imituoti 31 šalies Aljanso atsaką į tokio varžovo kaip Rusija puolimą.

07:00 | Zelenskis: Rusija žaidžia su ukrainiečių karo belaisvių gyvybėmis

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad Rusija „žaidžia su ukrainiečių belaisvių gyvybėmis“ po to, kai Maksva apkaltino Kyjivą numušus lėktuvą su dešimtimis karo belaisvių.

Maskva pranešė, kad anksčiau trečiadienį vakarinėje Belgorodo srityje netoli sienos su Ukraina numušus karinį transportinį lėktuvą žuvo 74 žmonės – 65 iš jų buvo ukrainiečių karo belaisviai, kurie turėjo būti iškeisti per apsikeitimą belaisviais.

„Akivaizdu, kad rusai žaidžia su ukrainiečių kalinių gyvybėmis, jų artimųjų jausmais ir mūsų visuomenės emocijomis“, – apie incidentą sakė V. Zelenskis sakė vakariniame kreipimesi į savo tautos žmones.

Jis nepatvirtino ir nepaneigė Rusijos teiginių, tačiau sakė, kad tai buvo „labai sunki diena“.

„Turime nustatyti visus aiškius faktus. Kiek įmanoma daugiau, atsižvelgiant į tai, kad lėktuvas buvo numuštas Rusijos teritorijoje, kurios mes negalime kontroliuoti“, – sakė jis socialinėje žiniasklaidoje paskelbtame vaizdo įraše.

Jis taip pat paragino atlikti tarptautinį tyrimą ir nustatyti katastrofos priežastis.