Svarbiausi pirmadienio įvykiai:

13:21 | Ukrainos žvalgyba: daugelis rusų pareigūnų iš Krymo jau išvežė savo šeimas

Daugelis okupantų jau išsivežė savo šeimas iš Krymo, sako Ukrainos žvalgybos atstovas Andrijus Jusovas, rašo „Ukrinform“.

„Žmonės, kurie nedalyvauja Ukrainos teritorijų okupacijoje ar nevykdo karo nusikaltimų, turėtų vengti naudotis tokiais pavojingais neteisėtais statiniais kaip Kerčės sąsiaurio tiltas.

Šį objektą agresorius naudoja pajėgoms ir įrangai perkelti, žudyti ukrainiečius ir Ukrainos gynėjus bei tęsti Ukrainos teritorijų okupaciją. Todėl būtų klaidinga manyti, kad ateityje viskas bus gerai“, – pabrėžia jis.

Komentuodamas sprogimus laikinai okupuotame Kryme, A. Jusovas pažymėjo, kad „dėl šių įvykių okupacinės administracijos atstovų nuotaikos negerėja“.

„Daugelis jų jau išsivežė savo šeimas. Kai kurie to nepadarė, nes jiems neleidžiama. Priešas formuoja tvirtą supratimą, kad Krymas tikrai nėra jų užnugaris ir nėra saugi teritorija. Šis supratimas yra teisingas. Vis dar yra jų valioje kuo greičiau palikti Ukrainos pusiasalį“, – ragina pareigūnas.

Liepos 17 d. naktį sugriuvo viena iš Krymo tilto atkarpų. Liepos 24 d. naktį dronai smogė Rusijos okupantų amunicijos sandėliui Džankojuje.

12:58 | Kremlius neigia, kad Rusijos pajėgos taikėsi į Odesos katedrą

Kremlius pirmadienį paneigė, kad Rusijos pajėgos savaitgalį taikėsi į istorinę katedrą Ukrainos pietiniame Odesos uostamiestyje, o dėl padarytos žalos apkaltino ukrainiečių oro gynybos sistemas.

„Ne kartą esame pareiškę ir galime pakartoti, kad mes, mūsų ginkluotosios pajėgos, niekada nepuolame civilinės infrastruktūros objektų, jau nekalbant apie katedras, bažnyčias ar kitus panašius objektus“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

12:33 | Rusijos mokyklose vaikus mokys valdyti kovinius dronus

Visi Rusijos moksleiviai bus mokomi kovinių bepiločių orlaivių valdymo pagrindų, pranešė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija, rašo „Sky news“.

Rusų senatorius Artiomas Šeikinas paskelbė, kad tokios pamokos vaikams prasidės nuo rugsėjo 1-osios.

Naujausioje situacijos apžvalgoje britų žvalgyba praneša, kad Rusijos senatorius paskelbė, jog pamokose bus mokoma, „kaip vykdyti vietovės žvalgybą ir kaip pasipriešinti priešo bepiločiams orlaiviams“.

Šios pamokos, kaip skelbiama, bus papildytos mokymais naudotis šturmo šautuvais, rankinių granatų valdymo įgūdžiais ir pirmąja kovine pagalba.

JK gynybos ministerija priduria, kad pamokos bus įtrauktos į peržiūrėtą „Gyvybės saugumo pagrindų“ mokymo programą, skirtą 10 ir 11 klasių mokiniams.

Anot žvalgų, atnaujintas vaikų karinių įgūdžių ugdymas iš esmės yra siekis „ugdyti militarizuoto patriotizmo kultūrą“.

Ministerijos teigimu, tokių pamokų atsiradimas rodo, kad Rusija pripažino bepiločius orlaivius „ilgalaikiu šiuolaikinio karo komponentu“.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OgjLYIKpaS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/TycIcQcjhu